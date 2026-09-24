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​5 महीने पहले हुई थीं लापता, कोटा में परिजनों के विरोध पर दो युवतियों ने उठाया खौफनाक कदम

कोटा में समलैंगिक शादी की जिद पर अड़ी दो युवतियों ने परिजनों के विरोध के बाद थाने के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की.

बोरखेड़ा थाना
बोरखेड़ा थाना (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 8:50 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 9:05 AM IST

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कोटा : बोरखेड़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां समलैंगिक रिश्ते में बंधी दो युवतियों ने थाने के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की. दोनों युवतियां आपस में शादी करने और साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं, जबकि परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं. फिलहाल दोनों को गंभीर हालत में कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

​बोरखेड़ा थानाधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि बालिग होने के कारण पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर उन्हें थाने से जाने दिया, लेकिन जैसे ही वे थाने से बाहर निकलीं, परिजनों के इनकार और सामाजिक दबाव से आहत होकर दोनों ने जान देने की कोशिश की. तबीयत बिगड़ते ही पुलिस और परिजनों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस के अनुसार, युवतियों के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उनके विस्तृत बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें: पूछताछ के लिए थाने में बुलाए युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, अस्पताल में हुई मौत, परिजन अपनी मांगों पर अड़े...

दोनों युवतियां बालिग व आपस में दूर की रिश्तेदार हैं और कोटा ग्रामीण के अलग-अलग गांवों की रहने वाली हैं. आठवीं तक पढ़ीं इन युवतियों की दोस्ती करीब तीन साल पहले हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. इसके बाद दोनों ने एक साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया. करीब पांच महीने पहले दोनों अचानक अपने घरों से लापता हो गई थीं. परिजनों की शिकायत पर पुलिस उनकी तलाश कर रही थी. इस बीच दोनों सवाई माधोपुर में एक साथ रह रही थीं और वहीं एक प्राइवेट जॉब भी कर रही थीं. दोनों युवतियों के फिलहाल आत्महत्या के प्रयास के बाद बयान नहीं हुए हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद बयान लिए जाएंगे.

Last Updated : September 24, 2026 at 9:05 AM IST

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