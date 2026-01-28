ETV Bharat / state

कोटा से भोपाल की सीधी होगी कनेक्टिविटी, विदिशा व सागर तक बनेगा एक्सप्रेसवे, 75 किलोमीटर कम हो जाएगी दूरी

कोटा को एक और एक्सप्रेसवे मिलेगा. यह एक्सप्रेसवे कोटा-भोपाल की दूरी के साथ समय को भी कम करेगा. इसकी कयावद शुरू हो गई है.

Expressway in Kota
कोटा से भोपाल की सीधी होगी कनेक्टिविटी (ETV Bharat Kota)
कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की तर्ज में कोटा को एक और एक्सप्रेसवे मिलेगा. यह एक्सप्रेसवे कोटा और भोपाल की दूरी के साथ लगने वाले समय को भी कम करेगा. वर्तमान में कोटा से भोपाल का 345 किलोमीटर लंबा सफर नेशनल हाईवे 52 के जरिए करीब 8 से 9 घंटे में पूरा होता है. इस एक्सप्रेसवे के चलते ही दूरी भी कम होगी, साथ ही समय भी महज 4 से 5 घंटे ही लगेगा.

सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा से सीधा भोपाल की कनेक्टिविटी हो जाएगी. केंद्रीय सड़क के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 16000 करोड़ से कोटा से विदिशा और सागर तक एक्सप्रेसवे की घोषणा भी बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में की थी. इसकी मंजूरी की बात भी उन्होंने कही थी. उनका कहना है कि यह एक्सप्रेसवे करीब 75 किलोमीटर की दूरी भी कम करेगा.

कोटा को एक और एक्सप्रेसवे मिलेगा... (ETV Bharat Kota)

इस एक्सप्रेसवे के संबंध में जानकारी देते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विदिशा प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिद्धार्थ सिंघई का कहना है कि एक्सप्रेसवे को एक्सेस कंट्रोल ही बनाए जाने का प्रावधान फिलहाल है. एक्सप्रेसवे के जरिए भोपाल और कोटा की कनेक्टिविटी को जोड़ना है और इसे सीधा करना भी है.

रूट और एलाइनमेंट होगा डीपीआर में फाइनल : एनएचएआई के पीडी सिद्धार्थ सिंघई का कहना है कि कोटा से विदिशा एक्सप्रेसवे की ट्रैफिक स्टडी और डीपीआर में फाइनल सब कुछ होगा. यह एक्सेस कंट्रोल्ड ही रहेगा. डीपीआर और ट्रैफिक स्टडी में किस तरह का बनाना है, यह पूरी तरह से फाइनल होगा. फीजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर ही सब कुछ निश्चित होगा. इसमें सबसे पहले फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी. इसके बाद डीपीआर बनेगी. उसके बाद एनुअल प्लान में शामिल होगा, फिर निर्माण के लिए जाएगा.

Expressway in Kota
इस तरह का बन सकता है एक्सप्रेसवे... (ETV Bharat GFX)

300 किलोमीटर के आसपास रह सकती लंबाई : पीडी सिद्धार्थ सिंघई का कहना है कि अभी इसकी कोई प्राइमरी रिपोर्ट और प्रस्ताव भी नहीं गया है, लेकिन लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन सटीक दूरी रूट और एलाइनमेंट फाइनल होने के बाद ही तय हो पाएगा. फिलहाल, टेंटेटिव बेस पर यह 300 किलोमीटर के आसपास रह सकता है. यह कोटा से आकर भोपाल और विदिशा के बीच आकर मिलेगा. भोपाल के आसपास शहर से नहीं गुजरेगा, क्योंकि शहर की प्लानिंग भविष्य के विस्तार और विकास की संभावनाओं को देखते हुए इसे शहर से थोड़ा दूर बाइपास के जरिए ही जोड़ा जाएगा.

फीजिबिलिटी और एलाइनमेंट के आधार पर तय होगा सबकुछ : सिद्धार्थ सिंघई का कहना है कि नितिन गडकरी ने घोषणा सागर तक के लिए की है. ऐसे यह भी फिलहाल तय नहीं है कि सागर तक एक्सप्रेस अलग बनेगा. वर्तमान में भोपाल से विदिशा होते हुए सागर जा रहे नेशनल हाईवे 146 जा रहा है. रूट एलाइनमेंट में नेशनल हाईवे 146 से ही जोड़ दिया जाएगा या फिर अलग रास्ता बनाया जाएगा, यह फीजिबिलिटी और एलाइनमेंट के आधार पर तय होगा. केंद्रीय सड़क के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी घोषणा में कहा था कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से भोपाल को कनेक्ट करना है. इसके अलावा भोपाल लखनऊ और लखनऊ कानपुर हाईवे भी इसे कनेक्ट हो जाएगा.

Expressway to Vidisha and Sagar
विदिशा व सागर तक बनेगा एक्सप्रेसवे (ETV Bharat Kota)

इंडस्ट्री को भी फायदा दिलाने का लक्ष्य : सिद्धार्थ सिंघई का कहना है कि रूट व एलाइनमेंट में यह भी तय किया जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री इन इलाके में है. किस तरह का ट्रैफिक रहता है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से गति मिलेगी. एक्सप्रेसवे से किस तरह की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लाभान्वित करने के लिए जोड़ा जा सकता है. इसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा. इसके लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का भी उपयोग किया जाएगा. उसके बाद यह आगे जाएगा. कोटा से भोपाल के बीच एक कनेक्टिविटी को स्थापित किया जाएगा. यहां के स्थानीय व्यापार को किस तरह से गति मिल सके.

इस तरह से कम हो सकते हैं 75 किलोमीटर : कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ही कोटा विदिशा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो सकती है. इसका रूट एलाइनमेंट फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इसको कोटा से गुना विदिशा की तरफ भी ले जाया जा सकता है. वर्तमान में कोटा से विदिशा की दूरी 350 किलोमीटर है. वहीं, सागर की दूरी 410 किलोमीटर के आसपास है. कोटा-विदिशा एक्सप्रेसवे से 75 किलोमीटर की दूरी कम करने की बात कही थी. सीधा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनने पर यह करीब कोटा से विदिशा की दूरी करीब 250 किलोमीटर के आसपास रह सकती है. वहीं, सागर की दूरी 350 किलोमीटर के आसपास रह सकती है.

भोपाल से कोटा जयपुर के लिए मिल जाएगा सीधा रास्ता : कोटा से फिलहाल भोपाल जाने के लिए नेशनल हाईवे 52 का उपयोग किया जाता है. यह झालावाड़ अकलेरा होते हुए भोपाल जाता है. इसके जरिए कोटा से भोपाल की दूरी 350 किलोमीटर के आसपास है, जबकि विदिशा से भोपाल की दूरी 50 किलोमीटर के आसपास है. कोटा से विदिशा एक्सप्रेसवे बनने के बाद भोपाल की दूरी भी 300 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी. वहीं, इससे जाने में समय भी करीब चार से पांच घंटे का ही लगेगा. कोटा को भोपाल से सीधी कनेक्टिविटी भी मिलेगी और दोनों शहरों को भी से फायदा होगा. इसके अलावा भोपाल से जयपुर जाने वाले वाहनों को भी सीधा सड़क मार्ग मिलेगा.

