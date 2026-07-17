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कोटा में 5 रुपये की चाय पर हुआ ऐसा विवाद, सीधे SP के दफ्तर पहुंचा मामला, बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार

भीमगंज मंडी थाना ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : शहर से एक बेहद हैरान करने वाला और अनोखा मामला सामने आया है. यहां महज 5 रुपये की चाय को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सीधे जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय तक पहुंच गया. भीमगंज मंडी थाना इलाके में ज्यादा पैसे लेकर छोटे कप में चाय देने पर ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. यह विवाद भी महज 5 रुपए का है, लेकिन इस मामले में दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया. इस पूरे मामले पर भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि शिकायत फिलहाल सीधे एसपी कार्यालय में दी गई है. मीणा ने बताया कि शिकायत उन्हें नहीं मिली है, परिवादी ने गुरुवार को ही एसपी ऑफिस में शिकायत दी होगी. वहां से शिकायत पत्र थाने में आने के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी. थाना अधिकारी ने यह भी माना कि देर रात साढ़े तीन बजे तक दुकान खोलना नियमों के खिलाफ है. पुलिस का कहना है कि सट्टे और देर रात दुकान खोलने के आरोपों की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.