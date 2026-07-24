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दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे कोटा के छात्र, सड़क पर बैठकर किया जाम

दिल्ली में लाठीचार्ज के बाद कोटा में फूटा छात्रों का गुस्सा ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : 'शिक्षा नगरी' कोटा एक बार फिर कोचिंग छात्रों के प्रदर्शन का केंद्र बन गई है. शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों और नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा दिए जा रहे धरने की गूंज अब कोटा की सड़कों पर साफ सुनाई दे रही है. दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे बेकसूर छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज से गुस्साए कोटा के हजारों विद्यार्थी गुरुवार देर रात अचानक सड़कों पर उतर आए. गुरुवार रात को कोटा में स्टूडेंट ने पैदल मार्च निकाला. गुस्साए छात्र जवाहर नगर इलाके में कोचिंग बिल्डिंग्स के पास मुख्य सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिससे इलाके में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. जहां पर बाद में जवाहर नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा सहित जाप्ता पहुंचा था. पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित विद्यार्थियों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की. इसे भी पढ़ें: छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध: कोटा और बूंदी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कुचामन में NSUI ने निकाली रैली