ETV Bharat / state

कोटा में स्नेक बाइट से 2 बच्चों की मौत: खेत पर सो रहे मासूमों की सांप के काटने से गई जान, मां अस्पताल में भर्ती

कोटा के नांता इलाके में सर्पदंश की दो अलग-अलग घटनाओं में 5 और 7 वर्षीय दो मासूम बच्चों की मौत हो गई.

kota snake bite deaths
मोर्चरी के बाहर बैठे परिजन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शहर के एक थाना इलाके में स्नेक बाइट के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं, जिनमें दो मासूमों की मौत हो गई है. एक की उम्र 5 साल और दूसरे की 7 साल है. उपचार के लिए इन बच्चों को सरकारी अस्पताल लाया गया था. दोनों के शवों का पोस्टमार्टम एमबीएस अस्पताल में करवाया गया है. दोनों बच्चों को खेत में बने घर पर ही सांप ने काटा था. इनमें से एक मामले में बच्चे और उसकी मां को सांप ने काटा था, जिसमें 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर है. वहीं, दूसरी घटना में एक बालिका को सांप ने काटा था, जिसकी मौत हो गई.

खेत पर मां-बेटे को सांप ने काटा: नांता थाना अधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि पहला मामला बड़गांव का है, जहां चौकी के पास एक खेत पर यह घटना हुई. वहां सांप ने मां और बेटे दोनों को काट लिया. बारां जिले के देवरी निवासी 35 वर्षीय रामप्यारी बाई और उनके 5 वर्षीय बेटे प्रशांत को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इनमें से प्रशांत की जेके लोन अस्पताल में मौत हो गई, जबकि रामप्यारी बाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति गंभीर है. रामप्यारी के भाई मुकेश ने बताया कि वे रखवाली और मजदूरी के लिए खेत पर ही बने मकान में रहते हैं. यह घटनाक्रम शुक्रवार देर रात को हुआ था, लेकिन रात में इलाज के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वे सुबह अस्पताल लेकर आए. सांप को रात में ही पकड़कर मार दिया गया था.

kota snake bite
परिजनों से जानकारी लेते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Kota)

इसे भी पढ़ें- धौलपुर: गेहूं काट रही महिला को सांप ने काटा, परिजन अस्पताल साथ में सांप लेकर पहुंचे

खेत में बनी झोपड़ी पर रहता है परिवार: थानाधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि दूसरा मामला नांता में नहर के नजदीक एक खेत का है. बारां से मजदूरी करने आया एक परिवार यहां खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहता है. वहां रहने वाली 7 वर्षीय किंशु को सांप ने काट लिया था, उसके शव का भी पोस्टमार्टम कराया गया है. पिता राजेश ने बताया कि शनिवार सुबह 6:00 बजे जब किंशु उठी, तब उसने पेट दर्द की शिकायत की थी. उसने पानी भी पिया था. हम उसे तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां जेके लोन अस्पताल में उसका उपचार चला, लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया.

TAGGED:

TWO CHILDREN DIE SNAKE BITE
SNAKE BITE
कोटा सर्पदंश
सांप के काटने से मौत
KOTA SNAKE BITE DEATHS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.