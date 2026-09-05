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कोटा में स्नेक बाइट से 2 बच्चों की मौत: खेत पर सो रहे मासूमों की सांप के काटने से गई जान, मां अस्पताल में भर्ती

कोटा: शहर के एक थाना इलाके में स्नेक बाइट के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं, जिनमें दो मासूमों की मौत हो गई है. एक की उम्र 5 साल और दूसरे की 7 साल है. उपचार के लिए इन बच्चों को सरकारी अस्पताल लाया गया था. दोनों के शवों का पोस्टमार्टम एमबीएस अस्पताल में करवाया गया है. दोनों बच्चों को खेत में बने घर पर ही सांप ने काटा था. इनमें से एक मामले में बच्चे और उसकी मां को सांप ने काटा था, जिसमें 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर है. वहीं, दूसरी घटना में एक बालिका को सांप ने काटा था, जिसकी मौत हो गई.

खेत पर मां-बेटे को सांप ने काटा: नांता थाना अधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि पहला मामला बड़गांव का है, जहां चौकी के पास एक खेत पर यह घटना हुई. वहां सांप ने मां और बेटे दोनों को काट लिया. बारां जिले के देवरी निवासी 35 वर्षीय रामप्यारी बाई और उनके 5 वर्षीय बेटे प्रशांत को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इनमें से प्रशांत की जेके लोन अस्पताल में मौत हो गई, जबकि रामप्यारी बाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति गंभीर है. रामप्यारी के भाई मुकेश ने बताया कि वे रखवाली और मजदूरी के लिए खेत पर ही बने मकान में रहते हैं. यह घटनाक्रम शुक्रवार देर रात को हुआ था, लेकिन रात में इलाज के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वे सुबह अस्पताल लेकर आए. सांप को रात में ही पकड़कर मार दिया गया था.