ETV Bharat / state

कोटा में IPS सुजीत शंकर ने IAS चारु के साथ लिए सात फेरे, मंत्री-विधायक भी पहुंचे बधाई देने

IPS सुजीत शंकर और IAS चारु ( फोटो सोर्स- KDA अधिकारी )

कोटा : जिले में तैनात दो अधिकारियों के विवाह के फोटो-वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं. कोटा ग्रामीण एसपी आईपीएस सुजीत शंकर का विवाह आईएएस चारु के साथ हुआ है. आईएएस चारु वर्तमान में रामगंजमंडी एसडीएम पद पर तैनात हैं. आईपीएस सुजीत शंकर और आईएएस चारु के विवाह समारोह तीन से चार दिन चला है, जिनमें अलग-अलग रस्में और कार्यक्रम धूमधाम से हुए हैं. रिसेप्शन और फेरे रिवरफ्रंट पर हुए. शादी में शामिल हुए दोस्त-बैचमेट्स : वीडियो में एसपी सुजीत शंकर घोड़ी पर सवार होकर तोरण मारते दिख रहे हैं. उनके साथी अधिकारी और घर वाले डांस कर रहे हैं. दोनों अधिकारियों के बैचमेट्स भी इस समारोह में शामिल होने के लिए कोटा पहुंचे थे, जिन्होंने बारात में जमकर डांस किया. एसपी सुजीत शंकर क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आए, जबकि आईएएस चारु ने लाल कलर का लहंगा पहना हुआ है. इसके पहले आयोजित हुए महिला संगीत कार्यक्रम में एसपी सुजीत शंकर काले कलर की शेरवानी में हैं, जबकि चारु ने इवनिंग गाउन पहना हुआ है. कोटा में IPS सुजीत शंकर ने IAS चारु के साथ लिए सात फेरे. (सोशल मीडिया)