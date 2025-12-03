ETV Bharat / state

कोटा में IPS सुजीत शंकर ने IAS चारु के साथ लिए सात फेरे, मंत्री-विधायक भी पहुंचे बधाई देने

कोटा ग्रामीण एसपी आईपीएस सुजीत शंकर का 29 नवंबर को आईएएस चारु के साथ विवाह संपन्न हुआ.

IPS सुजीत शंकर और IAS चारु
IPS सुजीत शंकर और IAS चारु (फोटो सोर्स- KDA अधिकारी)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 9:27 AM IST

2 Min Read
कोटा : जिले में तैनात दो अधिकारियों के विवाह के फोटो-वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं. कोटा ग्रामीण एसपी आईपीएस सुजीत शंकर का विवाह आईएएस चारु के साथ हुआ है. आईएएस चारु वर्तमान में रामगंजमंडी एसडीएम पद पर तैनात हैं. आईपीएस सुजीत शंकर और आईएएस चारु के विवाह समारोह तीन से चार दिन चला है, जिनमें अलग-अलग रस्में और कार्यक्रम धूमधाम से हुए हैं. रिसेप्शन और फेरे रिवरफ्रंट पर हुए.

शादी में शामिल हुए दोस्त-बैचमेट्स : वीडियो में एसपी सुजीत शंकर घोड़ी पर सवार होकर तोरण मारते दिख रहे हैं. उनके साथी अधिकारी और घर वाले डांस कर रहे हैं. दोनों अधिकारियों के बैचमेट्स भी इस समारोह में शामिल होने के लिए कोटा पहुंचे थे, जिन्होंने बारात में जमकर डांस किया. एसपी सुजीत शंकर क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आए, जबकि आईएएस चारु ने लाल कलर का लहंगा पहना हुआ है. इसके पहले आयोजित हुए महिला संगीत कार्यक्रम में एसपी सुजीत शंकर काले कलर की शेरवानी में हैं, जबकि चारु ने इवनिंग गाउन पहना हुआ है.

कोटा में IPS सुजीत शंकर ने IAS चारु के साथ लिए सात फेरे. (सोशल मीडिया)

मदन दिलावर ने भी पहुंचकर दी बधाई : इसके पहले हल्दी-मेहंदी के फंक्शन में सुजीत शंकर ने पीले रंग का कुर्ता पजामा और व्हाइट जैकेट पहनी है, जबकि चारु ने पीले और नीले रंग का लहंगा पहना है. भव्य समारोह आयोजित कर की गई इस शादी में गिने-चुने मेहमान ही थे, जिनमें दोनों के परिवार के सदस्य के साथ पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी बाराती घराती बने थे. जिले के जनप्रतिनिधि और मंत्री भी बधाई देने पहुंचे. मदन दिलावर ने 29 नवंबर को ही पहुंचकर दंपती को बधाई दी. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की. इसके बाद 30 नवंबर को रिवरफ्रंट पर कार्यक्रम आयोजित हुए थे.

हल्दी फंक्शन की फोटो
हल्दी फंक्शन की फोटो (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

रिवरफ्रंट पर आयोजित हुए आशीर्वाद समारोह और रिसेप्शन में बड़ी संख्या में अतिथि पहुंचे थे, जिसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर व सपोटरा विधायक हंसराज मीणा भी बधाई देने पहुंचे. मूल रूप से बिहार के रहने वाले आईपीएस सुजीत शंकर 2020 बैच के अधिकारी हैं, जबकि उनकी पत्नी चारु मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. चारु त्रिपुरा कैडर में थीं, जो ट्रांसपर होकर राजस्थान कैडर में आई हैं.

दंपती और उनके परिवार के साथ मंत्री मदन दिलावर
दंपती और उनके परिवार के साथ मंत्री मदन दिलावर (फोटो सोर्स- मंत्री पीआर टीम)

KOTA RURAL SP IPS SUJEET SHANKAR
SP IPS SUJEET SHANKAR WEDDING
IPS WEDDING IN KOTA
IPS सुजीत शंकर IAS चारु विवाह
IPS WEDS IAS IN KOTA

