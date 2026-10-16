ETV Bharat / state

कोटा ग्रामीण पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बिजली के तार चोरी करने वाली गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, 77 वारदातों का खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोटा ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को बिजली के तार चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया है. बदमाश कोटा के साथ-साथ बारां जिले में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.2 क्विंटल बिजली के तार बरामद किए हैं, ये तार 33 और 11 केवी की विद्युत लाइनों से चोरी किए गए थे. आरोपी अब तक 100 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 9 नामजद आरोपी अभी फरार हैं. इसके अलावा अन्य लोगों के भी इस गिरोह में शामिल होने की आशंका है.पुलिस अब उन कबाड़ियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है. जो इन चोरी के तारों को खरीदते थे.पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद की है.