कोटा ग्रामीण पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बिजली के तार चोरी करने वाली गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, 77 वारदातों का खुलासा
किसानों के खेतों से चोरी करते थे एल्युमिनियम के तार, कबाड़ियों को 100 से 200 रुपए किलो में बेचते थे चोरी का माल
Published : October 16, 2026 at 3:09 PM IST
कोटा: कोटा ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को बिजली के तार चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया है. बदमाश कोटा के साथ-साथ बारां जिले में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.2 क्विंटल बिजली के तार बरामद किए हैं, ये तार 33 और 11 केवी की विद्युत लाइनों से चोरी किए गए थे. आरोपी अब तक 100 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 9 नामजद आरोपी अभी फरार हैं. इसके अलावा अन्य लोगों के भी इस गिरोह में शामिल होने की आशंका है.पुलिस अब उन कबाड़ियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है. जो इन चोरी के तारों को खरीदते थे.पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद की है.
77 मामलों का पर्दाफाश: कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया- ग्रामीण इलाकों में किसानों के खेतों पर जा रही विद्युत लाइनों की लगातार चोरी हो रही थी. इस मामले में पुलिस ने 77 विद्युत लाइन चोरी के मामलों का खुलासा किया है. इस पूरे प्रकरण के लिए एंटी थेफ्ट सेल को एक्टिव किया गया था. सेल ने एक महीने तक कड़ी मेहनत कर आरोपियों को पकड़ा है. इस गैंग के अन्य सदस्य और चोरी का माल खरीदने वाले दर्जन भर कबाड़ी अभी भी पुलिस के निशाने पर हैं. गिरफ्तार आरोपियों में कैथून के भांडाहेडा निवासी पूरण बागड़ी, गोलू बागड़ी, बारां जिले के रायथल निवासी सुल्तान, कोटा के सुभाष नगर बॉम्बे योजना निवासी शफीक और कोटड़ी निवासी मोहम्मद जाहिद शामिल हैं. वहीं, इस मामले में हरीश, सुमन, अमन, रघुवीर, जीत उर्फ जितेंद्र, सुल्तान उर्फ भूरिया, महेंद्र, धनराज, नाथू लाल बागड़ी सहित एक दर्जन से ज्यादा कबाड़ी और चोरी का माल खरीदने वाले लोग अभी फरार हैं.
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तीन गैंग मिलकर कर रही थीं चोरी: कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि इस मामले में तीन गैंग सामने आई हैं. तीनों ही बारां जिले की रहने वाली हैं .पहली गैंग पूरण बागड़ी गिरोह की है. इसमें बारां जिले के रायथल निवासी सुल्तान, भांडाहेड़ा निवासी गोलू, सुल्तान, तलवाड़ा निवासी हरीश और अरविंद शामिल हैं.दूसरी गैंग जीतू उर्फ जितेंद्र बागड़ी की है. इसमें तलवाड़ा निवासी हरीश मोग्या, धतुरिया निवासी काबो उर्फ सुमन मोग्या, अमन, रघुवीर, बमुलिया निवासी धनराज, रामचरण और महेंद्र शामिल हैं. वहीं, तीसरी गैंग नाथू लाल मोग्या की है इसमें हरीश सहित कई अन्य लोग शामिल हैं.
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ट्रांसफार्मर में माल कम हुआ तो तार चोरी करने लगे बदमाश: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा ने बताया- आरोपी गैंग पहले ट्रांसफार्मर चोरी करती थी. ट्रांसफार्मर में तेल और तांबा काफी मात्रा में मिलता था, लेकिन अब दोनों की मात्रा कम हो गई है, इसलिए बदमाशों ने अपनी योजना बदलकर बिजली के एल्युमिनियम के तार चुराना शुरू कर दिया. आरोपी पहले खेतों पर जाकर रेकी करते थे और फिर रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. चोरी से पहले रस्सी डालकर विद्युत सप्लाई चेक करते थे. अगर सप्लाई चालू होती थी तो ट्रांसफार्मर से स्पार्किंग कर जंपर उड़ा देते थे. जिससे लाइन में करंट बंद हो जाता था. चोरी के बाद तारों को एकत्रित कर गाड़ी बुलाते थे और माल लोड करके ले जाते थे बाद में कबाड़ियों को 100 से 200 रुपए किलो के भाव में यह माल बेच देते थे.पूरी गैंग में चार से पांच सदस्य वारदात पर पहुंचते थे रोजाना उन्हें दो से तीन हजार रुपए मिल जाते थे. कबाड़ी इस माल को 200 रुपए किलो के दाम पर आगे बेच देता था.
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खानाबदोश जीवन जीते हैं आरोपी, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे: पुलिस ने बताया- ये आरोपी पूरी तरह से खानाबदोश हैं अपराध के समय एक साथ रहते हैं और झुग्गी-झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन्हें गिरफ्तार किया है. मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने चोरियों के दायरे का एनालिसिस किया डाटा देखने पर सामने आया कि आरोपी बारां जिले के अंता और सदर थाना इलाके की 50 किलोमीटर की रेंज में वारदात कर रहे थे. इसके अलावा कोटा जिले के कैथून, सीमलिया, देवली मांझी क्षेत्र और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नजदीक भी चोरियां कर रहे थे. इसी आधार पर पुलिस ने इन पर निगरानी रखी और आखिर में आरोपी पकड़ में आ गए.
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