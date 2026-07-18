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शादी के अगले दिन फरार हो जाती थीं लुटेरी दुल्हनें, पुलिस के हत्थे चढ़ी गैंग... दो महिला सहित 8 गिरफ्तार

कोटा: कोटा ग्रामीण पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा करते हुए दो लुटेरी दुल्हनों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें दलाल, मिडिलमैन और उनके भाई बनकर आए लोग भी शामिल हैं. ये लोग हाड़ौती व मध्यप्रदेश क्षेत्र में लुटेरी दुल्हनों के लिए शिकार ढूंढते थे. यह गैंग करीब आधा दर्जन घटनाओं को अंजाम दे चुकी है. ये घटनाएं मध्यप्रदेश, बूंदी, झालावाड़ और कोटा जिले में हुई थीं.

एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि रामगंजमंडी थाने में जुलाई महीने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे. 13 जुलाई को दिनेश कुमार और 16 जुलाई को दिलीप सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी. दोनों मामलों की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड के धनबाद निवासी 19 वर्षीय लाली कुमारी, 25 वर्षीय ज्योति कुमारी, 30 वर्षीय पूनम बाग, 30 वर्षीय सुधीर कुमार और 20 वर्षीय रोहित बाग, बिहार के औरंगाबाद निवासी 27 वर्षीय रूपेश कुमार, मध्यप्रदेश राजगढ़ निवासी 35 वर्षीय सुरेश डांगी व झालावाड़ के रटलाई निवासी 48 वर्षीय भूराल शामिल हैं. यह लोग शादी करवाने के लिए डेढ़ से 2 लाख रुपये तक लेते थे.

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बॉयफ्रेंड और पति बनकर आते थे 'भाई': अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा ने बताया कि दोनों लुटेरी दुल्हनों के पति या बॉयफ्रेंड भी गैंग में शामिल हैं. ये ही लड़के के रिश्तेदारों से बात करने जाते थे और खुद को महिलाओं का भाई बताते थे. लाली के मामले में उसका बॉयफ्रेंड हिमांशु भाई बनकर आता था, जो अभी फरार है. उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं ज्योति का पति सुधीर उसका भाई बनकर लड़के वालों से मिलता था. शादी के बाद लुटेरी दुल्हन आराम से परिवार में रहती थी और अगले ही दिन मौका देखकर जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाती थी. रामगंजमंडी थाना अधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि इस नेटवर्क की आगे भी जांच की जाएगी. अमाउंट कम होने और सामाजिक छवि के डर से लोग अक्सर रिपोर्ट नहीं करते हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों की शिकायत जरूर करें.