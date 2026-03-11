RTU Convocation : पंचारिया बोले- विश्व के वर्तमान हालात के अनुसार भारत को चाहिए साइंटिस्ट, इंजीनियर व अच्छे एंटरप्रेन्योर
आरटीयू के दीक्षांत समारोह में 9237 डिग्रियां दी गई हैं. साथ ही 29 स्वर्ण पदक और 34 पीएचडी की डिग्री अभ्यर्थियों को दी गई.
Published : March 11, 2026 at 3:12 PM IST
कोटा: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का 15वां दीक्षांत समारोह बुधवार को नयापुरा इलाके में स्थित स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के सभागार में आयोजित हुआ. समारोह में बतौर दीक्षांत अतिथि के रूप में बोलते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के निदेशक पीसी पंचारिया ने कहा कि वर्तमान विश्व की स्थिति देख रहे हैं, उसके अनुसार सभी तरह के टेक्नोक्रेट देश को चाहिए.
हमें अच्छे साइंटिस्ट, इंजीनियर और अच्छे एंटरप्रेन्योर चाहिए. ये विकसित भारत 2047 के मिशन को पूरा कर सके. यह राष्ट्रीय मिशन और देश का विजन भी है. इसको पूरा करने के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर से लेकर हर सेक्टर में उन्नति होगी, तभी यह विजन पूरा हो पाएगा. उन्होंने सभी ग्रैजुएट इंजीनियर व अभ्यर्थियों को बधाई दी. सभी को देश के लिए कुछ करने की इच्छा समर्पित रहना चाहिए.
मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कोटा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. बीपी सारस्वत ने कहा कि राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा ने भव्य आयोजन किया है. होनहार बच्चों से बात करने का मौका मिला है. देश की 145 करोड़ जनसंख्या है, यह हमारे लिए मानव संसाधन है. आने वाला विकसित भारत 2047 का मिशन की नींव यही लोग बनने वाले हैं. आज देश की आवश्यकता भी है. ये लोग जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर पहले राष्ट्र को पहले मानते हुए काम करें. इसके बाद संस्थान व सबसे अंतिम तीसरी पंक्ति में स्वयं के बारे में सोचे.
कुलगुरू प्रो. निमित्त रंजन चौधरी का कहना है कि बच्चों का मैसेज यही है कि विकसित भारत 2047 की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है. देश में यहीं बच्चें कर्णधार होंगे. हमने पूरी क्षमता और ताकत के साथ इन्हें ज्ञान मुहैया कराया है. अब बहुत सारे एथिक्स व सेंसिबिलिटी के साथ यहां से ज्ञान व स्किल प्राप्त किया है. उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने का काम करना है. यहीं हमारी पास आउट स्टूडेंट से उम्मीद है.
जन्म से न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर मैनेजमेंट में की पीएचडी : समारोह में दिल्ली के रहने वाली रचना सिंह (47) को भी पीएचडी अवार्ड की गई है. वह जन्म से ही न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर से पीड़ित रही हैं, इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी. रचना वर्तमान में अलीगढ़ की एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर है. उनका कहना है कि मुझे लिखने, बोलने व चलने में काफी प्रॉब्लम है. इसके बावजूद भी मैं पढ़ाई पर फोकस हो कर रही हूं और इसी मुकाम से पीएचडी भी कर पाई हूं.
मेरे गाइड ने मेरी पीएचडी में काफी मदद की है. इसके पहले मैंने एमबीए किया व आईआईएम लखनऊ से सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लिया है. मेरे माता-पिता और टीचर्स ने काफी मेरी मदद की है. पढ़ाई पर उन्होंने काफी ध्यान दिया है. मेरी मैनेजमेंट में जनरल मार्केटिंग पीएचडी 2018 में रजिस्टर्ड हुई थी, यह 2025 में में पूरी हुई है. मैं लिखने की मुझे प्रॉब्लम शुरू से रही है. इसलिए मेरे नंबर भी कम आते थे, लेकिन मैं घबराती नहीं थी. मैंने काफी लिखने की प्रैक्टिस भी की है. मेरे गाइड ने मुझे काफी मोटिवेट पीएचडी में किया है. इसी के चलते मेरे 78 फीसदी मार्क्स कोर्स वर्क में आए हैं.
9237 पास आउट स्टूडेंट को मिली डिग्री : रजिस्ट्रार भावना शर्मा ने बताया कि समारोह में 9237 डिग्री दी है. इन डिग्री में बीटेक की 7319, बीआर्क की 65, एमआर्क की एक, एमटेक की 646, एमबीए की 905, एमसीए की 270 व पीएचडी की 34 है. इन डिग्रियों में 7022 छात्र और 2215 छात्राएं हैं. 29 स्वर्ण पदक और 34 पीएचडी की डिग्री अभ्यर्थियों को दी गई है.
चांसलर मेडल जयपुर के आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी की मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा निकिता जैन व वाइस चांसलर मेडल बीटेक स्टूडेंट विष्णु मीणा को दिया. शेष 27 गोल्ड मेडलिस्ट में 17 छात्राएं हैं. वहीं, 34 पीएचडी उपाधियों में 12 छात्राएं हैं. सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक बीटेक में 17, बीआर्क में एक, एमटेक में 7, एमबीए एवं एमसीए में एक-एक हैं. 34 पीएचडी में टेक्निकल कोर्सेज में 24, मैनेजमेंट में 6 और कंप्यूटर एप्लीकेशन में चार दिए हैं.