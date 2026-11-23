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Road Accidents : कोटा में दो भाइयों की मौत, बीकानेर में दो की गई जान और तीन घायल

कोटा और बीकानेर में सड़क हादसे... ( ETV Bharat Kota-Bikaner )

कोटा: नेशनल हाईवे 27 पर सीमलिया थाना इलाके में करीब 1 किलोमीटर के फासले सोमवार को दो हादसे हुए. इनमें दो लोगों की मौत हो गई. मरने वाले दोनों आपस में भाई लगते हैं, जिसमें एक की सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करने के लिए दूसरा जुटा हुआ था, तभी उसकी भी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई. जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई. दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराकर सीमलिया पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बीकानेर के पांचू थाना क्षेत्र में दो की मौत गो गई, जबकि तीन लोग जख्मी हो गए.

सीमलिया थानाधिकारी नंद सिंह ने बताया कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले और हाल भौंरा निवासी राजेंद्र उर्फ राजू अहीरवाल (35) की सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. वह साइकिल से जा रहा था, जिसमें एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी. यह दुर्घटना सुबह 6:30 बजे के आसपास कोटा से बारां जाने वाली लेन पर भौंरा और गड़ेपान के बीच में हुई. इस घटना के बाद करीब 11:30 के आसपास शिवचरण अहीरवाल को भी पैदल जाने के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. यह बारां से कोटा जाने वाली लेन पर हादसा हुआ है.