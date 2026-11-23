Road Accidents : कोटा में दो भाइयों की मौत, बीकानेर में दो की गई जान और तीन घायल
सीमलिया थाना इलाके में सोमवार को दो हादसे हुए. बीकानेर में जानवर को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई पिकअप.
Published : November 23, 2026 at 10:36 PM IST
कोटा: नेशनल हाईवे 27 पर सीमलिया थाना इलाके में करीब 1 किलोमीटर के फासले सोमवार को दो हादसे हुए. इनमें दो लोगों की मौत हो गई. मरने वाले दोनों आपस में भाई लगते हैं, जिसमें एक की सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करने के लिए दूसरा जुटा हुआ था, तभी उसकी भी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई. जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई. दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराकर सीमलिया पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बीकानेर के पांचू थाना क्षेत्र में दो की मौत गो गई, जबकि तीन लोग जख्मी हो गए.
सीमलिया थानाधिकारी नंद सिंह ने बताया कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले और हाल भौंरा निवासी राजेंद्र उर्फ राजू अहीरवाल (35) की सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. वह साइकिल से जा रहा था, जिसमें एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी. यह दुर्घटना सुबह 6:30 बजे के आसपास कोटा से बारां जाने वाली लेन पर भौंरा और गड़ेपान के बीच में हुई. इस घटना के बाद करीब 11:30 के आसपास शिवचरण अहीरवाल को भी पैदल जाने के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. यह बारां से कोटा जाने वाली लेन पर हादसा हुआ है.
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जिसमें भी पैदल जा रहे शिवचरण को एक अज्ञात कार ने टक्कर मारी है, जिसे भी उपचार के लिए अस्पताल ले लिए कोटा के अस्पताल ले जाया गया. जहां पर शाम 4:00 बजे उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. यह दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और पोस्टमार्टम के बाद इनके शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों की तलाश की जा रही है.
अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा था शिवचरण : मृतक राजू के भाई देवेंद्र ने बताया कि उनके भाई की सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम से लकड़ियों की व्यवस्था कर लौट रहे उसके मामा के बेटे शिवचरण को भी दूसरी कार ने टक्कर मार दी. दोनों हादसों के घटनास्थलों के बीच महज एक किलोमीटर का फासला था. राजू अहीरवाल मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसको चार बेटियां और एक बेटा है. परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है. राजू की अचानक मौत से पांचों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया. परिवार के सामने अब रोजी-रोटी और बच्चों के पालन-पोषण का संकट खड़ा हो गया है.
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आर्थिक मदद से करवाया अंतिम संस्कार : स्थानीय नागरिक नंदकिशोर मेरोठा ने बताया कि राजू का परिवार बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति में है. दोनों खेत मजदूर के रूप में कार्य करते थे. राजू सुबह खेत में मजदूरी करने के लिए ही निकला था. ऐसे में परिवार को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद दी गई है. परिवार को एक ही दिन में दो युवकों की मौत ने सदमे में डाल दिया है. प्रशासन से पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता की मांग की है.
बीकानेर में जानवर को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई पिकअप, दो की दर्दनाक मौत और तीन घायल : बीकानेर के पांचू थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जयसिंहदेसर मगरा और सियाणा गांव के बीच सड़क पर आए जानवर को बचाने के प्रयास में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. हादसे में मुंजासर गांव के दो लोगों की मौत हो गई, जबकि सियाणा गांव के तीन लोग घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप में सवार लोग वाहन में फंस गए. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच कर कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला. सूचना पर पांचू थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को उपचार के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया.
दोनों मृतकों की पहचान : थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले दोनों मृतक मुंजासर गांव के निवासी हैं. जबकि तीनों घायल सियाणा गांव के रहने वाले हैं. दोनों मृतकों के शव बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. वहीं, तीनों घायलों को बेहतर उपचार के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है.