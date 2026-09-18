ETV Bharat / state

दो बाइकों की टक्कर में पिता-पुत्री की मौत, मां-बेटा चोटिल...दूसरी बाइक पर सवार युवक गंभीर घायल

सांगोद थाना अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि दुर्घटना इटावा इलाके में उस वक्त हुई जब करवाड़ गांव निवास 30 वर्षीय सोहेल खान सांगोद की तरफ बाइक से अपने परिवार के साथ जा रहा था. बाइक पर उसकी पत्नी रुखसार, 5 साल की बेटी एलिजा और ढाई साल का बेटा इजहान था. जबकि सांगोद इलाके के चनावता का निवासी 22 वर्षीय श्याम बिहारी चौबदार कोटा की तरफ जा रहे था.

कोटा: जिले के सांगोद थाना इलाके में शुक्रवार को दो बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. इस सड़क दुर्घटना में बाप-बेटी की मौत हो गई है, जबकि मां और बेटा घायल हुए हैं. यह सभी एक ही बाइक पर सवार थे. दूसरी बाइक पर सवार एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटनाक्रम भी सांगोद-कोटा रोड पर माल बावड़ी के नजदीक हुआ.

इस दौरान यह दोनों की बाइकें माल बावड़ी के नजदीक आमने-सामने से टकरा गईं. दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि पांचों लोग लहूलुहान हो गए. घटना के तत्काल बाद इन्हें सांगोद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सोहेल और उसकी बेटी एलिजा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के तत्काल बाद गंभीर रूप से घायल हुए श्याम बिहारी को कोटा रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है.

दूसरी तरफ इस दुर्घटना में घायल हुई रुखसार और इजहान को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. जबकि दोनों मृतक सोहेल और एलिजा के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है. थानाधिकारी पवन मीणा ने बताया कि मौके से दोनों बाइक को जप्त कर लिया गया है. इस मामले में मृतकों के शव परिजनों के सुपूर्द कर दिए गए हैं. दुर्घटना में यह भी सामने आया है कि कबाड़ी का काम करने वाला सोहेल अपने फूफा ससुर की मौत के चलते मोड़क गांव गया हुआ था, जहां से वह सांगोद होते हुए वापस अपने गांव करवाड़ जाने वाला था. जबकि श्याम बिहारी चौबदार निजी कार्य से कोटा की तरफ जा रहा था.