कोटा रेंज में ऑपरेशन हॉक के तहत रुकेगी चाकूबाजी, पुलिस पूरे संभाग में करेगी कार्रवाई
कोटा में 2025 में अगस्त तक 64 केस हुए थे, जबकि इस साल 15 फीसदी कम हो गए हैं, फिर भी चाकूबाजी होती रहती है.
Published : October 2, 2026 at 4:05 PM IST
कोटा: शहर पुलिस ने 'हंट अगेंस्ट वेपन एंड नाइफ हॉक' अभियान शुक्रवार से शुरू किया है. इसमें पूरे संभाग में फायरिंग आर्म्स और धारदार हथियार के खिलाफ कार्रवाई कोटा पुलिस करेगी. कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हरेंद्र महावर ने संभाग के पुलिस अधिकारियों को अपराध के अनुसार नोडल बनाया है. इन अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है. इसके अनुसार कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को अवैध हथियार के लिए नोडल बनाया गया है. इसके तहत कोटा शहर पुलिस ने हंट अगेंस्ट वेपन एंड नाइफ हॉक अभियान शुक्रवार से शुरू किया है.
एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि रेंज आईजी महावर ने फायरिंग और चाकूबाजी की घटनाओं के लिए आर्म्स एक्ट की कार्रवाई के लिए उन्हें नोडल बनाया है. इसमें फायरिंग आर्म्स और धारदार हथियार के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसके लिए उन्होंने 9 टीम बना दी हैं. इन प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं. यह 54 पुलिसकर्मी अलग अलग थानों से लिए गए हैं. इसके तहत पूरी रेंज में स्पेशल अभियान हॉक शुरू किया गया है. टीम के सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है. एक टीम के जिम्मे दिन में एक या दो थाने आ रहे हैं. यह सभी अलग अलग जगह जाकर कार्रवाई को अंजाम देंगे, यह टीम पूरी तरह से सेंसिटिव और ऐसी जगह पर जाएगी, जहां पर चाकूबाजी की घटनाएं आम हैं, या फिर इस तरह के लोग मौजूद रहते हैं. वहां पर टीम पूरी तरह प्रीवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करेगी.
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चाकू बेचने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई: उन्होंने बताया कि चाकू बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. टीम अपने साथ हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर भी लेकर जाएगी. जिनके जरिए इन हथियारों की जांच की जाएगी और जहां भी हथियार मिलेंगे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिन लोगों के पास हथियार मिलते हैं, वह चाकूबाजी में पहले संलिप्त रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड भी देखा जाएगा. उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. इसमें कोई जगह के नाम और टाइमिंग नहीं बता रहे हैं, यह पूरी तरह से सरप्राइज चेकिंग होगी. जिससे कि इन अपराधियों में डर बैठ जाएगा. इस कार्रवाई को तीन डी के आधार पर अंजाम दिया जाएगा. जिसमें डिटेक्ट, डिटर और डिसआर्म करना है.
चाकूबाजी का अपराध कोटा को विरासत में मिला: एसपी गौतम के अनुसार चाकूबाजी कोटा के लिए लिगेसी क्राइम है, पिछले साल 2025 में अगस्त तक 64 केस हुए थे, जबकि इस साल 15 फीसदी कम हो गए हैं, केवल 56 मामले हैं. हालांकि 8 मामलों की कमी आई है, लेकिन फिर भी कोटा में चाकूबाजी होती है. अभियान में आमजन को भी जोड़ा जा रहा है. इस संबंध में कोई भी पुलिस को सूचना दे सकता है और यह बता सकता है कि कहां पर इस तरह के अवैध चाकू या हथियार लेकर घूमने वाले लोग मौजूद रहते हैं. इसमें कोई जगह अछूती नहीं है, सभी सेंसिटिव स्थान पर हम कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से यह औचक कार्रवाई होगी. यह सार्वजनिक स्थान, पार्क, चाय की थड़ी व स्कूलों के आसपास कहीं भी कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा ऑनलाइन चाकू बेचने के खिलाफ भी साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई करेंगे.
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