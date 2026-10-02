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कोटा रेंज में ऑपरेशन हॉक के तहत रुकेगी चाकूबाजी, पुलिस पूरे संभाग में करेगी कार्रवाई

हॉक अभियान के पोस्टर का विमोचन करते पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर पुलिस ने 'हंट अगेंस्ट वेपन एंड नाइफ हॉक' अभियान शुक्रवार से शुरू किया है. इसमें पूरे संभाग में फायरिंग आर्म्स और धारदार हथियार के खिलाफ कार्रवाई कोटा पुलिस करेगी. कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हरेंद्र महावर ने संभाग के पुलिस अधिकारियों को अपराध के अनुसार नोडल बनाया है. इन अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है. इसके अनुसार कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को अवैध हथियार के लिए नोडल बनाया गया है. इसके तहत कोटा शहर पुलिस ने हंट अगेंस्ट वेपन एंड नाइफ हॉक अभियान शुक्रवार से शुरू किया है.

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि रेंज आईजी महावर ने फायरिंग और चाकूबाजी की घटनाओं के लिए आर्म्स एक्ट की कार्रवाई के लिए उन्हें नोडल बनाया है. इसमें फायरिंग आर्म्स और धारदार हथियार के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसके लिए उन्होंने 9 टीम बना दी हैं. इन प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं. यह 54 पुलिसकर्मी अलग अलग थानों से लिए गए हैं. इसके तहत पूरी रेंज में स्पेशल अभियान हॉक शुरू किया गया है. टीम के सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है. एक टीम के जिम्मे दिन में एक या दो थाने आ रहे हैं. यह सभी अलग अलग जगह जाकर कार्रवाई को अंजाम देंगे, यह टीम पूरी तरह से सेंसिटिव और ऐसी जगह पर जाएगी, जहां पर चाकूबाजी की घटनाएं आम हैं, या फिर इस तरह के लोग मौजूद रहते हैं. वहां पर टीम पूरी तरह प्रीवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करेगी. पढ़ें: कोटा MBS अस्पताल में बदमाशों का हंगामा, चाकूबाजी के बाद घायलों को मारने पहुंचे, डॉक्टर-स्टाफ पर हमले की कोशिश, तोड़फोड़