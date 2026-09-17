ETV Bharat / state

कोटा में हार्ट अटैक से RPS अधिकारी गिर्राज गर्ग का निधन, 6 महीने पहले हुई थी एंजियोप्लास्टी

कोटा में RAC के सहायक कमांडेंट गिर्राज गर्ग का बुधवार रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया.

डीएसपी गिर्राज गर्ग
डीएसपी गिर्राज गर्ग का निधन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शहर में राजस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी की हृदय गति रुक जाने से मौत का मामला सामने आया है. उनका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था. उन्हें 16 सितंबर, बुधवार रात को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद गुरुवार को उन्होंने दम तोड़ दिया.

दादाबाड़ी थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रेम सिंह ने बताया कि डीएसपी गिर्राज गर्ग 14वीं आरएसी बटालियन (खनन) में सहायक कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे. इसका मुख्यालय डीग पहाड़ी में है, लेकिन कोटा में भी इसका एक कार्यालय है, जहां गिर्राज गर्ग की तैनाती थी. गिर्राज अपने क्वार्टर पर ही थे, जहां बुधवार रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद अन्य कर्मचारी उन्हें अस्पताल लेकर गए. चिकित्सकों ने इसे हार्ट अटैक बताया, जिसके बाद उन्हें झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

इसे भी पढ़ें- Nikay Chunav 2026 : चुनावी ड्यूटी कर रहे एएसआई की हार्ट अटैक से मौत, मिला था गैलंट्री अवॉर्ड

परिजनों ने बताया कि वे पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित थे. एएसआई प्रेम सिंह ने बताया कि उनकी मौत की सूचना के बाद शव को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम कराया गया. अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया है. गिर्राज मूल रूप से भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के निवासी थे. उनका राजकीय सम्मान के साथ मांडलगढ़ में ही अंतिम संस्कार होगा.

6 महीने पहले हुई थी एंजियोप्लास्टी: गिर्राज गर्ग की तबीयत 6 महीने पहले भी इसी तरह बिगड़ी थी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया था. वहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी, क्योंकि उनके हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज पाए गए थे. इसके बाद उन्हें स्टेंट भी डाला गया था. गिर्राज गर्ग के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे और बुजुर्ग पिता हैं. उनके बेटे प्रज्वल के अनुसार, उनके पिता की उम्र 56 वर्ष थी. तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद ही वे कोटा पहुंचे थे.

इसे भी पढ़ें- ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से सेना के जवान की मौत, गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

TAGGED:

DSP GIRRAJ GARG DEATH
14TH RAC BATTALION MINING
सहायक कमांडेंट गिर्राज गर्ग का निधन
KOTA POLICE OFFICER HEART ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.