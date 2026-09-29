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कोटा जंक्शन पर 20 दिन का ब्लॉक, आज से प्लेटफॉर्म नंबर 3 बंद, दयोदय समेत कई ट्रेनें कोटा की जगह सोगरिया से होंगी डायवर्ट

उदयपुर सिटी हिम्मतनगर रेलखंड के श्यामलाजी मोडासा नई रेल लाइन से संबंधित क्रॉसओवर डालने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है.

Kota Railway Junction Platform
कोटा रेलवे जंक्शन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 9:54 AM IST

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कोटा: कोटा जंक्शन स्टेशन को 200 करोड़ से रीडेवलप किया जा रहा है. इसी के चलते बारी-बारी से प्लेटफार्म को बंद भी किया जा रहा है. जिसके तहत मंगलवार 29 सितंबर से कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर ब्लॉक लिया गया है. यह ब्लॉक 18 अक्टूबर तक 20 दिन का रहेगा. जिसके तहत यहां से गुजरने वाली चार ट्रेनों को सोगरिया से ही डायवर्ट किया जाएगा. इसके अलावा तीन ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है, उनका अंतिम स्टेशन कोटा की जगह सोगरिया रहेगा. वहीं एक ट्रेन को कोटा की जगह सोगरिया से चलाया जाएगा.

कोटा के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि दयोदय व भोपाल जोधपुर ट्रेन को कोटा की जगह सोगरिया से बाईपास किया जा रहा है. यह दोनों दिशाओं में बारां, सोगरिया और सवाई माधोपुर चलेगी. जबकि यह पहले बारां, कोटा और सवाई माधोपुर चलती थी. इन सभी ट्रेनों का अस्थाई ठहराव सोगरिया स्टेशन पर दिया गया है. ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के समय में कोटा जंक्शन की जगह सोगरिया होने पर कुछ बदलाव भी हुआ है, इसलिए यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम के जरिए समय जरूर देखें.

पढ़ें: कोटा जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर 4 बंद रहेगा 15 दिन, ट्रेनें भी होंगी डायवर्ट

सीनियर डीसीएम जैन ने बताया कि अजमेर मंडल में उदयपुर सिटी हिम्मतनगर रेलखंड के शामलाजी रोड यार्ड में श्यामलाजी मोडासा नई रेल लाइन से संबंधित क्रॉसओवर डालने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है. इसके चलते भी चार ट्रेनों को उदयपुर से शॉर्ट टर्मिनेट और शुरू किया जा रहा है. इनमें 29 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच कोटा होकर उदयपुर से अहमदाबाद के उपनगरीय स्टेशन असारवा आने व जाने वाली चार ट्रेन हैं. ये दो ट्रेन उदयपुर में ही शॉर्ट टर्म में होगी और ओरिजिन भी वहीं से होगी.

यह ट्रेन है कोटा की जगह सोगरिया से होगी बाईपास
• ट्रेन नंबर 12181 जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस
• ट्रेन नंबर 12182 अजमेर जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस
• 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस
• 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस

इन ट्रेन का कोटा की जगह सोगरिया रहेगा अंतिम स्टॉपेज
• 19812 इटावा कोटा एक्सप्रेस
• 22984 इंदौर कोटा एक्सप्रेस
• 61634 बीना कोटा
यह ट्रेन कोटा की जगह चलेगी सोगरिया से
• 61633 कोटा बीना

उदयपुर असारवा रूट के चलते ही है ट्रेन होगी प्रभावित

  • ट्रेन नंबर 19822 कोटा असारवा एक्सप्रेस 29 सितंबर और 2 अक्टूबर को केवल उदयपुर तक.
  • ट्रेन नंबर 19821 असारवा कोटा एक्सप्रेस 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को उदयपुर से ही ओरिजिन होगी
  • ट्रेन नंबर 01905 कानपुर असारवा एक्सप्रेस 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को केवल उदयपुर तक चलेगी
  • ट्रेन नंबर 01906 असारवा कानपुर एक्सप्रेस 29 सितंबर और 6 अक्टूबर को उदयपुर से ही चलेगी.

पढ़ें: कोटा और न्यू कोटा स्टेशन डेवलपमेंट कार्य में देरी पर बिरला ने जताई नाराजगी, बोले, '1 साल की देरी चिंताजनक'

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