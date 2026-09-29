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कोटा जंक्शन पर 20 दिन का ब्लॉक, आज से प्लेटफॉर्म नंबर 3 बंद, दयोदय समेत कई ट्रेनें कोटा की जगह सोगरिया से होंगी डायवर्ट

कोटा रेलवे जंक्शन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोटा जंक्शन स्टेशन को 200 करोड़ से रीडेवलप किया जा रहा है. इसी के चलते बारी-बारी से प्लेटफार्म को बंद भी किया जा रहा है. जिसके तहत मंगलवार 29 सितंबर से कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर ब्लॉक लिया गया है. यह ब्लॉक 18 अक्टूबर तक 20 दिन का रहेगा. जिसके तहत यहां से गुजरने वाली चार ट्रेनों को सोगरिया से ही डायवर्ट किया जाएगा. इसके अलावा तीन ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है, उनका अंतिम स्टेशन कोटा की जगह सोगरिया रहेगा. वहीं एक ट्रेन को कोटा की जगह सोगरिया से चलाया जाएगा.