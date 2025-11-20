कोटा रेल मंडल की सांसदों संग बैठक, 11 में से 3 ही पहुंचे, सांसद बोले, 'हमें कौन बताएगा क्या काम कर रही रेलवे'
पश्चिम-मध्य रेलवे महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने कहा कि कोटा रेल मंडल नई तकनीक के मामले में सबसे आगे है.
Published : November 20, 2025 at 3:37 PM IST
कोटा: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल परिक्षेत्र के सांसदों की समीक्षा बैठक गुरुवार को उम्मेद भवन पैलेस में हुई. इस बैठक में 11 सांसद को शामिल होना था, लेकिन उनमें से तीन ही पहुंचे. इनमें मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी शामिल हैं. बैठक में शामिल एक सांसद ने सवाल किया कि रेलवे की ओर से उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य की जानकारी कौन देगा. उन्हें इस संबंध में सीधे जानकारियां नहीं मिल रही हैं.
मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने शामगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने की डिमांड पिछली बार की थी. एक बार फिर उन्होंने ये मुद्दा बैठक में उठाया. इसके साथ ही अन्य मांगों को भी दोहराया. सुधीर गुप्ता ने ही कहा कि हमें कौन बताया कि हमारे संसदीय क्षेत्र में रेलवे कौन सा काम करवा रही है? रेलवे के विकास कार्यों के संबंध में हमें कोई जानकारी सीधे रूप से मुहैया नहीं करवाई जा रही है. यह जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि हम इस मामले में जागरूक रहे हैं कि क्या-क्या काम रेलवे हमारे एरिया में करवा रहा है.
मांगों पर सीपी जोशी ने दिया जवाब: इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि सांसदों ने मुद्दा उठाया था कि उन्हें विकास कार्यों की सूचनाएं नहीं मिलती हैं, तो मैंने सब की तरफ से सूचनाएं पहुंचाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि नीमच से बेगू होकर कोटा रेलवे लाइन की मांग है. इसके लिए प्रयास जारी हैं. पीएम गतिशक्ति योजना में पहले प्राथमिक व अब फाइनल सर्वे हो गया. इसके साथ ही कोटा से चित्तौड़गढ़ के बीच हमारे संसदीय क्षेत्र के स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है. नई ट्रेनों को चलाने के लिए भी हमने कहा है. साथ ही कोटा से चलने वाली ट्रेनों को उदयपुर तक बढ़ाने की मांग की है.
जलिन्द्री स्टेशन से सीधा नसीराबाद रेल लाइन हो: भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल बताया कि कोटा-चित्तौड़गढ़ रेल लाइन पर जलिन्द्री स्टेशन से सीधा नसीराबाद को जोड़ा जा सकता है. इसके साथ ही भीलवाड़ा को मांडलगढ़ से जोड़ा जा सकता है. दोनों रेलवे लाइनों की मांग हमने उठाई थी, यह दिल्ली में भी उठाया है. रेलवे की पिंक बुक में भी यह मामला चल रहा है. दोबारा कोटा से दोनों रेल लाइनों का प्रस्ताव जाएगा, तो इसमें वजन आ जाएगा. इसके अलावा अंडर ब्रिज में पानी भर जाने के मामले हैं. ट्रेनों में ठहराव का भी मसला है.
नई तकनीक में कोटा रेल मंडल सबसे आगे: पश्चिम-मध्य रेलवे महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने कहा कि मुख्य रूप से कई स्टेशन पर गाड़ी के स्टॉपेज व स्टेशन पर सुविधा बढ़ाने की मांग है. उनमें सुधार की जरूरत है, इसी तरह से पूरी तरह से यात्रियों पर केंद्रित यह मीटिंग रही है. शोभना बंदोपाध्याय ने यह भी कहा कि कोटा रेल मंडल नई तकनीक के मामले में सबसे आगे है. नई टेक्नोलॉजी आने पर उनके सर्वाधिक ट्रायल्स यहां पर होते हैं. यहां ट्रैक और अन्य सुविधाएं हाई स्पीड के लिए पहले से ही विकसित किया हुआ है. इस समीक्षा बैठक में कोटा डीआरएम अनिल कालरा व सीनियर डीसीएम सौरभ जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे है.
ओम बिरला, हेमा मालिनी सहित ये रहे अनुपस्थिति: उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित हुई रेलवे की बैठक में रेलवे के अधिकारी जबलपुर से आए थे. इस बैठक में करौली-धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ओम बिरला, बारां-झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, भतरपुर से संजना जाटव, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, मथुरा से हेमा मालिनी, राजगढ़ से रोड़मल नागर व सवाई माधोपुर से हरीश मीणा नहीं पहुंचे. उन्होंने अपने प्रतिनिधि को बैठक में भेजा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिल्ली में जरूरी मीटिंग और संसद से जुड़े कार्य के चलते नहीं आए.