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कोटा रेल मंडल को हुए 74 साल: ट्रेन की स्पीड 55 से पहुंची 180 पर, अब AI का भी यूज

सभी विभाग प्रदर्शनी में शामिल: सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि हर विभाग ने रेलवे की अपनी जर्नी को यहां पर प्रदर्शित किया है. जिनमें ऑपरेटिंग, कमर्शियल, मेडिकल, सेफ्टी, पर्सनल, इंजीनियरिंग, गति शक्ति, सिग्नल एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रिक, लोको शेड और मैकेनिक विभाग के मॉडल व कार्य प्रणाली इसमें शामिल रहे है. रेलवे में सेफ्टी व सुविधा के लिए काफी काम किया जाता है. साथ ही पुरानी और नई तकनीक का अंतर भी यहां पर दिखाया गया है. कमर्शियल विभाग की प्रदर्शनी में रेलवे में किस तरह के कंसेशन मिल रहे हैं. इसके साथ ही रेलवे की आमदनी से लेकर वर्तमान में शिकायत निवारण सिस्टम (रेल मदद) के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है.

वंदे भारत ट्रेन का 180 की स्पीड पर हुआ ट्रायल: प्रदर्शनी का उद्घाटन डीआरएम अनिल कालरा ने किया. उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस पर 74 साल की रिमरकेबल जर्नी है. हम आमजन को बताना चाहते हैं कि किस तरह रेलवे विकसित हुआ. पहले से तीन गुना ज्यादा स्पीड में ट्रेन चल चुकी है. कोटा में 180 की स्पीड पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कर चुके हैं. कोटा रेल मंडल मिशन रफ्तार में शामिल है. जिसमें 160 की स्पीड पर रेलवे ट्रैक को तैयार किया जा रहा है. अन्य सुविधाएं भी 160 की स्पीड के लिए विकसित की जा रही है. रेलवे का विकास कैसे हुआ है? इसके संबंध में जानकारी लोगों को नहीं है. इसलिए सभी डिपार्टमेंट मॉडल के जरिए बता रहे हैं.

कोटा: कोटा रेल मंडल की स्थापना को 74 साल हो गए हैं. 1952 में कोटा रेल मंडल की स्थापना की गई थी. जिसके बाद लगातार सुविधा व तकनीक में विकास हुआ. रेलवे के हर विभाग की कार्यप्रणाली में आमूल चूल बदलाव हुए हैं. इस पूरे बदलाव को रेलवे ने अपने 74वें स्थापना दिवस पर प्रदर्शनी के जरिए मेनाल ऑफिसर्स क्लब में बुधवार को दिखाया. जिसमें रेलवे के सभी विभागों ने पुराने और नवीनतम उपकरणों के साथ पूरी विकास यात्रा को बताया है. कोटा रेल मंडल में 1952 में जहां पर 55 की स्पीड पर ट्रेन चला करती थी, अब यह स्पीड 180 पहुंच गई है. कोटा रेल मंडल पर इस स्पीड पर ट्रेनों का ट्रायल हुआ है.

रेलवे ट्रैक के निरीक्षण के लिए पुश ट्रॉली (ETV Bharat Kota)

सिग्नल लेकर दौड़ता था घुड़सवार: सिग्नल प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि पहले ट्रेन को सिग्नल देने के लिए घुड़सवार ट्रेन के आगे दौड़ता था. उसके हाथ में हैंड सिग्नल होता था. उनके सामने रेलवे स्टेशन और ट्रैक दोनों क्लियर होने का सिग्नल चुनौती बना रहता था. बाद में सिग्नल प्रणाली में बदलाव हुआ और लैंप वाले सिग्नल आ गए थे. फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल आए व अभी वर्तमान में एलईडी वाले सिग्नल्स कम कर रहे हैं.

रेलवे का आधुनिक मूत्रालय (ETV Bharat Kota)

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इंजन में एआई सेंसर टॉयलेट: रेल इंजन में टॉयलेट की सुविधा नहीं होने से पहले लोको पायलट को काफी समस्या होती थी. अब महिला लोको पायलट भी आ गई हैं. ऐसे में आधुनिक रेल इंजन में टॉयलेट भी लगाए जा रहे हैं. इसके साथ ही पुराने रेल इंजनों में भी टॉयलेट इंस्टॉल किया जा रहे हैं. पूरा सिस्टम ट्रेन संचालन से जुड़ा है. इन टॉयलेट का उपयोग ट्रेन के रुकने पर ही लोको पायलट कर सकेगा. ट्रेन की स्पीड जीरो होने पर ही टॉयलेट का गेट खुलता है. पूरी तरह व्हीकल कंट्रोल यूनिट (VCU) के जरिए यह जुड़ा हुआ है. ऐसे में जब वीसीयू स्क्रीन पर जीरो स्पीड होगी तभी यह टॉयलेट खुलेगा. पूरी तरह से सेंसर जैसा सिस्टम इसमें है.

मॉडल के रूप में दर्शाया बारां स्टेशन (ETV Bharat Kota)

19 स्टेशन बन रहे हैं अमृत: डीआरएम कालरा ने कहा कि हमारा ध्यान यात्रियों के सुविधाओं पर ज्यादा रहता है. हम चाह रहे हैं कि हमारे सभी स्टेशन अच्छे हो जाएं. इसी के तहत कोटा रेल मंडल में 19 अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं. इनमें से बूंदी और मांडलगढ़ बन चुके हैं. जबकि 17 पर काम चालू है. इनमें अधिकांश स्टेशन इस साल चालू हो जाएंगे. न्यू कोटा स्टेशन को मई और कोटा स्टेशन को दिसंबर 2026 तक पूरा कर दें. रेलवे की कार्य प्रणाली समझाने के लिए यह प्रदर्शन आयोजित की गई है. देर रात 10 बजे तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को आम लोग भी देख सकते हैं.

प्रदर्शनी में वंदे भारत ट्रेन का मॉडल (ETV Bharat Kota)

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कोटा रेल मंडल के विशेष स्ट्रक्चर के मॉडल भी: सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे के पहले के उपकरण और वर्तमान के आधुनिक संचालन उपकरणों को दिखाया गया है. इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है. प्रदर्शनी में कोटा रेल मंडल के विशेष स्ट्रक्चर को भी दिखाया गया है. वहीं पुराने रेल के पहियों से लेकर वर्तमान के रेल के पहिए, पुरानी सिग्नलिंग व्यवस्था, पटरी में क्रैक चेक करने वाले उपकरण अल्ट्रासोनिक फ्लो डिक्टेशन (यूएसएफडी) भी यहां पर दिखाई गई है. स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) सिस्टम कवच 4.0 के संबंध में भी पूरी जानकारी दी गई है. इंजीनियरिंग विभाग ने ट्रैक के संबंध में जानकारी दी है. ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ट्रेन ने परिचालन के संबंध में जानकारी दे रहे हैं. मैकेनिकल और विद्युत विभाग के कार्य भी यहां पर बताएं हैं.