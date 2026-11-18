कोटा मंडल के 12 में से सिर्फ एक सांसद बैठक में पहुंचे, दो ऑनलाइन जुड़े, हेमा मालिनी सहित 9 ने भेजे प्रतिनिधि
कोटा रेल मंडल की बैठक में अपेक्षित 12 में से केवल एक सांसद ही पहुंचे.
Published : November 18, 2026 at 5:41 PM IST
कोटा: प्रदेश के कोटा रेल मंडल के क्षेत्र में आने वाले सांसदों की मीटिंग बुधवार को कोटा में आयोजित की गई. स्टेशन रोड पर नेहरू गार्डन के नजदीक एक लग्जरी होटल में यह मीटिंग आयोजित हुई, लेकिन इसमें अपेक्षित 12 में से केवल एक सांसद ही पहुंचे, जबकि दो सांसद ऑनलाइन इस मीटिंग से जुड़े. वहीं, शेष 9 सांसद मीटिंग में नहीं आए. उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को इस मीटिंग में भेजा. इनमें लोकसभा अध्यक्ष व कोटा-बूंदी सांसद ओम बिरला, टोंक-सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, करौली-धौलपुर से भजनलाल जाटव, मथुरा से हेमा मालिनी, भरतपुर से संजना जाटव, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, राजगढ़ से रोडमल नागर और राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह शामिल हैं.
मीडिया ने सांसदों की उपस्थिति के संबंध में पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर दिलीप सिंह से सवाल किया था, तब उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल मीटिंग में पहुंचे हैं, जबकि बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ऑनलाइन मीटिंग से जुड़े थे. शेष सांसदों के प्रतिनिधि बैठक में आए हैं. इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा, एडीआरएम ललित कुमार धुरंधर व योगेश कुमार मित्तल और सीनियर डीसीएम सौरभ जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.
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कोटा से उदयपुर, रतलाम और रुठियाई के लिए चलेगी मेमू: जनरल मैनेजर दिलीप सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि रेल संरक्षा के क्षेत्र में पश्चिम मध्य रेलवे ने मथुरा-कोटा और कोटा-नागदा के कुल 549 किलोमीटर रेलखंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली 'कवच 4.0' का कार्य पूरा कर लिया है. इसके साथ ही नागदा-मथुरा रेलमार्ग देश का सबसे लंबा कवच 4.0 रेलखंड बन गया है. रेलवे लगातार कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. इसी के तहत कोटा से बीना व रुठियाई, चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर, कोटा से रतलाम व कोटा से झालावाड़ सहित अन्य कई जगहों के लिए मेमू ट्रेन चलाई जानी है. इनकी डिमांड सांसद लगातार करते भी हैं और रेल मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद रेलवे बोर्ड इन्हें संचालित भी कर रहा है.
कोटा का 65 और न्यू कोटा का 99 फीसदी काम पूरा: कोटा जंक्शन और न्यू कोटा स्टेशन दोनों का काम काफी देरी से चलने के सवाल पर जीएम दिलीप सिंह ने कहा कि नवंबर में न्यू कोटा स्टेशन का पूरा काम कर देंगे. वर्तमान में 99 फीसदी काम हो गया है. केवल फिनिशिंग का काम बचा है, वहीं कोटा स्टेशन का काम दो-तिहाई हो गया है. शेष काम के लिए हमने दिसंबर तक की डेडलाइन दी है. रोज की मॉनिटरिंग और काम तय किया गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी डेडलाइन आगे बढ़ सकती है, क्योंकि टारगेट हम काफी कठिन रखते हैं. उन्होने बताया कि रेलवे ने 34 मिलियन टन माल लदान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 8 फीसदी अधिक है. रामगंजमंडी-भोपाल नई रेल लाइन परियोजना के कुल 276 किलोमीटर में से 222 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण कार्य हो चुका है.
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सांसदों व प्रतिनिधियों ने दिए ये सुझाव:
- डीआरएम अनिल कालरा ने बताया कि भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल के सुझाव पर कोटा से उदयपुर वाया चंदेरिया नई दैनिक मेमू ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है.
- झालावाड़-बारां के सांसद दुष्यंत सिंह ने कोटा-घाटोली मेमू ट्रेन को खिलचीपुर होते हुए राजगढ़ सिटी तक बढ़ाने व कोटा-अकलेरा पैसेंजर के ठहराव की मांग की है. दुष्यंत सिंह और मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने उज्जैन-झालावाड़ नई रेल लाइन के संबंध में भी मांग की थी. डीआरएम कालरा का कहना है कि फाइनल सर्वे के बाद इसकी डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है.
- चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की मांग पर चित्तौड़गढ़-कोटा रेलमार्ग के दोहरीकरण के सर्वे को रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और कोटा-नीमच नई रेल लाइन की डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेजी गई है.
- राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के क्षेत्र में पचोर के समीप फुट ओवरब्रिज की मांग की गई है.
- टोंक-सवाई माधोपुर के सांसद हरीश चंद्र मीणा ने सवाई माधोपुर गुड्स यार्ड रीमॉडलिंग और ओवरब्रिज की प्रगति पूछी है.
- करौली-धौलपुर के सांसद भजनलाल जाटव ने श्री महावीरजी रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्री सुविधाओं के विकास पर चर्चा की.
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