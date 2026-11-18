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कोटा मंडल के 12 में से सिर्फ एक सांसद बैठक में पहुंचे, दो ऑनलाइन जुड़े, हेमा मालिनी सहित 9 ने भेजे प्रतिनिधि

कोटा मंडल के सांसदों की मीटिंग ( ETV Bharat Kota )

कोटा: प्रदेश के कोटा रेल मंडल के क्षेत्र में आने वाले सांसदों की मीटिंग बुधवार को कोटा में आयोजित की गई. स्टेशन रोड पर नेहरू गार्डन के नजदीक एक लग्जरी होटल में यह मीटिंग आयोजित हुई, लेकिन इसमें अपेक्षित 12 में से केवल एक सांसद ही पहुंचे, जबकि दो सांसद ऑनलाइन इस मीटिंग से जुड़े. वहीं, शेष 9 सांसद मीटिंग में नहीं आए. उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को इस मीटिंग में भेजा. इनमें लोकसभा अध्यक्ष व कोटा-बूंदी सांसद ओम बिरला, टोंक-सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, करौली-धौलपुर से भजनलाल जाटव, मथुरा से हेमा मालिनी, भरतपुर से संजना जाटव, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, राजगढ़ से रोडमल नागर और राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह शामिल हैं.