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कोटा रेल मंडल में तार चोरों का आतंक, 40 दिन में पांचवीं वारदात, दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक 4 घंटे रहा बाधित

रेलवे लाइन के टूटे तार ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोटा रेल मंडल में वर्तमान समय में बिजली के तारों ओवरहेड इक्विपमेंट को चुराने वाले चोरों का आतंक बना हुआ है. इन चोरों ने सोमवार रात को भी आलनिया और दाढ़ देवी स्टेशन के बीच में ओवरहेड इक्विपमेंट OHE लाइन को तोड़ने का प्रयास किया और काट कर ले जाने की कोशिश की. हालांकि ट्रेन आ जाने के चलते वे विफल रहे. यह कोटा रेल मंडल में बीते 40 दिन में पांचवीं घटना है. इस घटना के चलते दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक की डाउन लाइन 4 घंटे बंद रही है और ट्रेनों को सिंगल लाइन के जरिए निकाला गया. हालांकि इसके बावजूद ट्रेनें चार घंटे लेट हो गई हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह घटनाक्रम सोमवार रात 9.40 के आसपास हुआ था. जिसके बाद OHE लाइन में चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया था. तार टूट कर नीचे गिर गया था. इसके चलते कोटा की तरफ आ रही ट्रेन नंबर 12415 इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के पैंटोग्राफ में यह उलझ गई थी. इससे ट्रेन का पैंटोग्राफ क्षतिग्रस्त हुआ है और ट्रेन रेलवे ट्रैक पर ही खड़ी हो गई थी. इसके चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है. डेढ़ दर्जन ट्रेनें प्रभावित रही हैं. इस पूरे घटनाक्रम में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की जांच आरपीएफ कर रही है. जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.