कोटा रेल मंडल में तार चोरों का आतंक, 40 दिन में पांचवीं वारदात, दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक 4 घंटे रहा बाधित
डाउन लाइन की 15 ट्रेन और अप लाइन की चार ट्रेनों सहित कुल मिलाकर 19 ट्रेन इससे प्रभावित हुई हैं.
Published : November 17, 2026 at 11:30 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 11:41 AM IST
कोटा: कोटा रेल मंडल में वर्तमान समय में बिजली के तारों ओवरहेड इक्विपमेंट को चुराने वाले चोरों का आतंक बना हुआ है. इन चोरों ने सोमवार रात को भी आलनिया और दाढ़ देवी स्टेशन के बीच में ओवरहेड इक्विपमेंट OHE लाइन को तोड़ने का प्रयास किया और काट कर ले जाने की कोशिश की. हालांकि ट्रेन आ जाने के चलते वे विफल रहे. यह कोटा रेल मंडल में बीते 40 दिन में पांचवीं घटना है. इस घटना के चलते दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक की डाउन लाइन 4 घंटे बंद रही है और ट्रेनों को सिंगल लाइन के जरिए निकाला गया. हालांकि इसके बावजूद ट्रेनें चार घंटे लेट हो गई हैं.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह घटनाक्रम सोमवार रात 9.40 के आसपास हुआ था. जिसके बाद OHE लाइन में चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया था. तार टूट कर नीचे गिर गया था. इसके चलते कोटा की तरफ आ रही ट्रेन नंबर 12415 इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के पैंटोग्राफ में यह उलझ गई थी. इससे ट्रेन का पैंटोग्राफ क्षतिग्रस्त हुआ है और ट्रेन रेलवे ट्रैक पर ही खड़ी हो गई थी. इसके चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है. डेढ़ दर्जन ट्रेनें प्रभावित रही हैं. इस पूरे घटनाक्रम में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की जांच आरपीएफ कर रही है. जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.
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डीआरएम सहित अन्य अधिकारी पहुंचे मौके पर: डाउन लाइन की 15 ट्रेन प्रभावित दिल्ली की तरफ से जाने वाली अप लाइन की चार ट्रेनें भी इसमें शामिल हैं. ऐसे में कुल मिलाकर 19 ट्रेन इससे प्रभावित हुई हैं. बाद में मौके पर पहुंची टावर वैगन ने OHE की मरम्मत की गई. रेल यातायात रात 1.40 बजे के फिर बहाल हो गया. घटनाक्रम के तत्काल बाद मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा सहित अन्य आला अधिकारी भी देर रात को घटनास्थल पर पहुंच गए थे. आरपीएफ व स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची थी.
दो वारदातों के तीन आरोपी भी पकड़े गए: सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि OHE तारों की चोरी करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने कार्रवाई तेज कर दी है. कोटा मंडल में 9 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 के बीच OHE तार काटने और चोरी की पांच घटनाएं हुई हैं. इनमें रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन पर जुल्मी झालावाड़ सिटी में एक बार, दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक आलनिया दाढ़देवी और कोटा-चित्तौड़गढ़ रेल लाइन पर बरुंदनी पारसोली सेक्शन के बीच दो बार घटना शामिल है. इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ द्वारा आरोपियों की पहचान, गिरफ्तारी और चोरी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.
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पहले की घटनाओं में रामगंज मंडी आरपीएफ पोस्ट ने OHE चोरी के दो मामलों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है. अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, चार अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है, जबकि छह संदिग्धों से पूछताछ की है. इनके पास से कार्रवाई के दौरान 32166 रुपए कीमत की लगभग 89.600 किलो OHE बरामद की है. इसके अतिरिक्त एक पिकअप वाहन, मोटरसाइकिल, लोहे की बड़ी कैंची, प्लास, तार काटने में यूज आने वाले उपकरण भी जब्त किए गए. इस संबंध में रेलवे संपत्ति अधिनियम में कार्रवाई की है.
यह ट्रेन हुई हैं प्रभावित
- ट्रेन नंबर 12945 वेरावल बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट
- ट्रेन नंबर 12471 बांद्रा टर्मिनस श्री माता वैष्णो देवी स्वराज एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट
- ट्रेन नंबर 09141 मुंबई सेंट्रल अयोध्या कैंट स्पेशल 4 घंटे 20 मिनट
- ट्रेन नंबर 12917 अहमदाबाद हजरत निजामुद्दीन गुजरात संपर्क क्रांति 2 घंटे 45 मिनट
- ट्रेन नंबर 05184 बांद्रा टर्मिनस आजमगढ़ स्पेशल 2 घंटे 18 मिनट
- ट्रेन नंबर 19626 बांद्रा टर्मिनस दोराई एक्सप्रेस 2 घंटे
- ट्रेन नंबर 12925 बांद्रा टर्मिनस अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस 1 घंटे 8 मिनट
- ट्रेन नंबर 09111 वडोदरा गोरखपुर स्पेशल 3 घंटे
- ट्रेन नंबर 12415 इंदौर नई दिल्ली 3 घंटे