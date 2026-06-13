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कोटा ग्रामीण पुलिस का बड़ा एक्शन, इटावा में देह व्यापार के ठिकाने पर रेड, 5 महिलाओं सहित 9 गिरफ्तार

कोटा : जिले की ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इटावा कस्बे में चल रहे देह व्यापार के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है. पुलिस ने खातौली रोड पर स्थित एक मकान में छापेमारी कर पांच महिलाओं और चार पुरुषों सहित कुल नौ लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में 30 साल के युवाओं से लेकर 59 साल का बुजुर्ग भी शामिल है. इस औचक कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. लंबे समय से इस एरिया पर कार्रवाई की मांग कस्बेवासी कर रहे थे. यहां पर अन्य जिलों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आने लगे थे, जिससे माहौल भी खराब हो रहा था.

​कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि जिला स्पेशल टीम (DST) और इटावा थाना पुलिस को खातौली रोड पर संदिग्ध अनैतिक गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत जाल बिछाया और संदिग्ध मकान पर दबिश दी. मौके पर पुरुषों और महिलाओं की गतिविधियां पूरी तरह संदिग्ध पाई गईं. इन सबको पूछताछ के बाद मौके से ही डिटेन किया गया. इसके बाद शांति भंग और अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया है.