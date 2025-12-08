ETV Bharat / state

Kota Coaching : IJSO और IOAA-jr में कोटा के होनहारों ने रचा इतिहास, हासिल किए 2 गोल्ड और 3 सिल्वर

आईजेएसओ में 20 देशों के टॉपर्स का मुकाबला था. इस कड़ी प्रतिस्पर्धा थी के बीच आदिश को ओवरऑल कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है.

Junior Science Olympiad
साइंस ओलंपियाड में पदक हासिल करने वाले होनहार (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 6:38 PM IST

5 Min Read
कोटा: मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के अलावा विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भी कोटा की कोचिंग का डंका बजता है. यह धाक हर साल गोल्ड मेडल लाने वाले छात्रों के रूप में सामने आती रही है. इस साल भी रूस में आयोजित 22वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड (IJSO) में कोटा के छात्र आदिश जैन गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, जबकि दो अन्य छात्र रुहान मोहंती और एस. वी. तेजस ने सिल्वर मेडल जीता है. इसी तरह रोमानिया में आयोजित चौथे इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स फॉर जूनियर्स (IOAA-jr) में भी कोटा के आरोन ठक्कर ने गोल्ड और स्वर पटेल ने सिल्वर मेडल हासिल किया है. सभी छात्रों के कोटा पहुंचने पर सोमवार को संस्थान की तरफ से उनका स्वागत-अभिनंदन किया गया.

इस दौरान एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक डॉ. बृजेश माहेश्वरी ने कहा कि IJSO और IOAA-jr दोनों ही मेडल वाली परीक्षाएं हैं. यह नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं से ऊपर का स्तर है. यहां विश्व स्तर पर छात्रों के बीच मुकाबला होता है. इसमें अलग-अलग स्तरों पर बच्चों का चयन होता है. इसके लिए गहन प्रशिक्षण, कोचिंग और देखभाल की आवश्यकता होती है. यह सब कोटा के माध्यम से संभव हुआ और छात्रों ने देश का नाम रोशन किया है. दूसरी तरफ बच्चों का मनोबल भी इससे काफी ऊंचा उठता है.

सुनिए....IJSO और IOAA-jr को लेकर क्या है राय (ETV Bharat Kota)

डॉ. माहेश्वरी का कहना था कि विज्ञान, खगोल विज्ञान और एस्ट्रोफिज़िक्स ओलंपियाड में भाग लेने वाले बच्चे ही जेईई मेन, एडवांस्ड व नीट यूजी जैसी परीक्षाओं में भी सफल रहते हैं. कोटा की खासियत रही है कि यहां से जेईई एडवांस्ड के टॉपर उम्मीदवार आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करने के बाद रिसर्च के लिए दुनिया की प्रसिद्ध कैंब्रिज या यूएसए स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) चले जाते हैं. मेडल लाने वाले इन बच्चों में से अधिकांश का लक्ष्य भी यही है. यह रास्ता सीनियर्स ने बनाया है और दूसरे बच्चे उसी का अनुसरण कर रहे हैं. साल 2024 में वेद लाहोटी और 2025 में रजित गुप्ता ने यह किया है.

आदिश ने जमाया गोल्ड पर कब्जा: IJSO के गोल्ड मेडलिस्ट आदिश जैन का कहना था कि वैश्विक स्तर पर बच्चों के बीच कड़ा मुकाबला होता है. IJSO में 20 देशों के टॉपर्स ही आए थे. हम सबके बीच मुकाबला था. इसमें ओवरऑल कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है. हर स्तर की तैयारी अलग-अलग होती है, क्योंकि पैटर्न बदला जाता है. आदिश का कहना था कि डेढ़ साल पहले से तैयारी शुरू की थी. मेरे लिए भारत का प्रतिनिधित्व करना भी काफी गर्व की बात थी, लेकिन अब गोल्ड मेडल जीतकर काफी खुशी है. आदिश मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी हैं. उनके पिता गौरव और मां रितिका जैन दोनों ही डॉक्टर हैं.

आदिश ने कहा- मैंने पढ़ाई को लेकर रोजाना का कोई निश्चित समय तय नहीं कर रखा था, लेकिन होमवर्क रोज पूरा करता था. फैकल्टी का मार्गदर्शन कदम-कदम पर काम आया. होमवर्क, समर्पण और अनुशासन यहीं से सीखा है. इससे पढ़ाई का बैकलॉग नहीं रहता और संदेह भी दूर होते रहते हैं. IJSO जैसी परीक्षा के लिए कोटा की फैकल्टी बेस्ट है. इस प्रतियोगिता में कोयंबटूर, तमिलनाडु के सी. तेजस सिल्वर मेडल लेकर आए हैं. उनकी मां विजयलक्ष्मी गृहिणी और पिता शिव कुमार उद्यमी हैं. इसी तरह भुवनेश्वर, ओडिशा के रुहान मोहंती भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं. उनके पिता उमा चरण मोहंती व्यवसायी और मां मधुरिमा गृहिणी हैं.

कक्षा 7 में पता चला, 10वीं में ले आए गोल्ड: IOAA-jr में गोल्ड मेडल लाने वाले आरोन ठक्कर का कहना है कि कक्षा 7 में ही कोटा कोचिंग में प्रवेश लेने के बाद इस परीक्षा के बारे में जानकारी मिली थी. उन्होंने कक्षा 9 से पूरी तैयारी की और आगे चलकर इसमें सफल भी रहे. उनके मुकाबले में 21 देशों के 108 बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल लिया. इस परीक्षा के बारे में भी मुझे सीनियर्स से ही पता चला था. आरोन मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं. उनकी मां नेहा चिकित्सक हैं. इसी तरह कक्षा 9 में पढ़ने वाली स्वर पटेल इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लेकर आई हैं. वह मूल रूप से अहमदाबाद की रहने वाली हैं. उनके पिता सुजल पटेल और मां जिग्नासा दोनों ही डॉक्टर हैं.

IJSO एवं IOAA-Jr परीक्षा प्रक्रिया: कोचिंग संस्थान के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट पंकज बिरला ने बताया कि ये परीक्षाएं 5 चरणों में होती हैं. पहला चरण नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस (NSEJS) है. इसके बाद दूसरा चरण इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड (INJSO) है. शुरुआती दोनों ही लिखित परीक्षाएं हैं. दूसरे चरण के बाद पूरे देश से 56 छात्रों को तीसरे चरण ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप (OCSC) के लिए चुना गया, जिनमें से 36 IJSO और 20 IOAA-jr के लिए थे. इनमें बड़ी संख्या में छात्र कोटा कोचिंग से थे. लिखित, प्रायोगिक एवं तार्किक परीक्षणों के आधार पर IJSO के शीर्ष 6 एवं IOAA-jr के शीर्ष 3 छात्र भारतीय टीम के लिए चयनित हुए. इनमें से 5 कोटा कोचिंग के छात्रों ने फाइनल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल हासिल किए.

