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कोटा में छत पर महिला पर बंदरों का हमला, डर से बेहोश होकर गिरी, साइलेंट अटैक से मौत

मृतका रेनू और घर के आसपास जमा लोग ( ETV Bharat Kota )

कोटा: उद्योग नगर थाना इलाके में रविवार को बंदरों के अटैक के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है. बंदरों के अटैक से महिला सदमे में आकर बेहोश हो गई. परिजन उसे तत्काल झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल लेकर गए. जहां चिकित्सकों ने साइलेंट अटैक के चलते उसकी मौत बताई. फिलहाल पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की ओर से मामले की पुष्टि की जा रही है.

महिला पर बंदरों ने किया अटैक: कंसुआ निवासी महिला के जेठ अर्जुन भट ने बताया- उसके छोटे भाई प्रदीप की पत्नी रेनू भट छत पर बने बाथरूम में नहाने के लिए गई थी. इस दौरान बंदर छत के आसपास पहुंच गए. डर के कारण उसका भाई नीचे आ गया था. इसके बाद रेनू कपड़े सुखाने लगी थी. तभी बंदर उसके ऊपर झपट पड़े. सभी लाल मुंह के बंदर थे. उसकी कमर पर बंदरों के हमले के निशान भी हैं. रेनू ने बचने के लिए डंडे से बंदरों को भगाने का प्रयास किया. इस दौरान बंदरों ने उसे कई जगह काट लिया और दांत भी लगा दिए. उसकी चीख पुकार सुनकर सभी लोग छत पर पहुंचे. तब तक वह बेहोश होकर गिर गई थी.