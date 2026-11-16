कोटा में छत पर महिला पर बंदरों का हमला, डर से बेहोश होकर गिरी, साइलेंट अटैक से मौत
अर्जुन भट ने बताया-रेनू बंदरों से बचने के लिए इधर-उधर भागती रही, उसके शरीर पर बंदरों के काटने के निशान मिले हैं.
Published : November 16, 2026 at 6:51 PM IST
कोटा: उद्योग नगर थाना इलाके में रविवार को बंदरों के अटैक के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है. बंदरों के अटैक से महिला सदमे में आकर बेहोश हो गई. परिजन उसे तत्काल झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल लेकर गए. जहां चिकित्सकों ने साइलेंट अटैक के चलते उसकी मौत बताई. फिलहाल पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की ओर से मामले की पुष्टि की जा रही है.
महिला पर बंदरों ने किया अटैक: कंसुआ निवासी महिला के जेठ अर्जुन भट ने बताया- उसके छोटे भाई प्रदीप की पत्नी रेनू भट छत पर बने बाथरूम में नहाने के लिए गई थी. इस दौरान बंदर छत के आसपास पहुंच गए. डर के कारण उसका भाई नीचे आ गया था. इसके बाद रेनू कपड़े सुखाने लगी थी. तभी बंदर उसके ऊपर झपट पड़े. सभी लाल मुंह के बंदर थे. उसकी कमर पर बंदरों के हमले के निशान भी हैं. रेनू ने बचने के लिए डंडे से बंदरों को भगाने का प्रयास किया. इस दौरान बंदरों ने उसे कई जगह काट लिया और दांत भी लगा दिए. उसकी चीख पुकार सुनकर सभी लोग छत पर पहुंचे. तब तक वह बेहोश होकर गिर गई थी.
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डॉक्टर ने साइलेंट अटैक बताया: अर्जुन भट ने बताया कि इसके बाद हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने साइलेंट अटैक बताया. अस्पताल ले जाने पर उसे निजी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. रेनू की उम्र 28 साल है और 2018 में शादी हुई थी. उसकी एक बेटी है, जबकि वह थी. अर्जुन का कहना है कि इस मोहल्ले में काफी बंदर आ रहे हैं. इस समस्या से कई बार पहले भी अवगत करा चुके हैं. पिंजरा पहले से ही लगाया जा चुका है, लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ है.
बंदर के हमले में मौत हो जाना गंभीर: मामले पर स्थानीय पार्षद सपना बुर्ट का कहना है कि बंदर के हमले में मौत हो जाना गंभीर है. इनको पकड़ने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी अवगत कराया है. दूसरी तरफ उद्योग नगर थाना अधिकारी आनंद यादव का कहना है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है.
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