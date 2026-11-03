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प्रहलाद गुंजल को पुलिस का नोटिस, बोले, 'कल हमारा राज होगा, तो पुलिस दरवाजे के बाहर खड़ी रहेगी'

प्रहलाद गुंजल को नोटिस देने पहुंचे पुलिस निरीक्षक ( ETV Bharat Kota )

कोटा : पंचायतीराज चुनाव में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा. इस पर रानपुर थाना पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच अनंतपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल कर रहे हैं. इस पूरे प्रकरण में प्रहलाद गुंजल से जांच पड़ताल और पूछताछ के लिए उन्हें धारा 35 का नोटिस मंगलवार को पुलिस ने दिया है. इस संबंध में थाना अधिकारी महेश कारवाल जाप्ते के साथ प्रहलाद गुंजल के घर पर पहुंचे थे.