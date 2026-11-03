प्रहलाद गुंजल को पुलिस का नोटिस, बोले, 'कल हमारा राज होगा, तो पुलिस दरवाजे के बाहर खड़ी रहेगी'
प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं, पुलिस गिरफ्तार कर ले.
Published : November 3, 2026 at 4:21 PM IST
कोटा : पंचायतीराज चुनाव में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा. इस पर रानपुर थाना पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच अनंतपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल कर रहे हैं. इस पूरे प्रकरण में प्रहलाद गुंजल से जांच पड़ताल और पूछताछ के लिए उन्हें धारा 35 का नोटिस मंगलवार को पुलिस ने दिया है. इस संबंध में थाना अधिकारी महेश कारवाल जाप्ते के साथ प्रहलाद गुंजल के घर पर पहुंचे थे.
थानाधिकारी महेश कारवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंचायतीराज चुनाव के दौरान 21 अक्टूबर को बिना अनुमति सभा के आयोजन का मुकदमा दर्ज किया गया है. यह अमरकुआं के देवनारायण मंदिर का मामला है. इसमें आचार संहिता के उल्लंघन प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है. इस प्रकरण के आरोपी प्रहलाद गुंजल को बीएनएस की धारा 35 के तहत सूचना दी गई है. हमने नोटिस दिया है, अनुसंधान के लिए 7 दिन का समय दिया गया है. इस मामले में थानाधिकारी कारवाल अनुसंधान कर रहे हैं.
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इस मामले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का कहना है कि धारा 35 का नोटिस पुलिस की प्रक्रिया के तहत मुझे दिया गया है. हालांकि मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सभी को है. 10 नवंबर को थाने पर बुलाया गया है. मैंने कहा दिया है कि आगे की तारीख पर ही आऊंगा. मैं गिरफ्तारी से भी नहीं डरता हूं, पुलिस गिरफ्तार कर ले.
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प्रहलाद गुंजल ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से काम करने वाले सभी लोगों का हिसाब होगा. शहर में भय का माहौल बनाया हुआ है. मैं बोलता हूं, तो मुकदमा दर्ज कर लिया. मुकदमे से कोई मुंह बंद नहीं किया जा सकता. पुलिस को यह गलतफहमी कहां से हो गई कि नोटिस और इन्वेस्टिगेशन से गुंजल की आवाज को बंद कर देंगे. आज जिनका राज है, उनकी हाजिरी पुलिस बजा रही है. कल हमारा राज होगा, तो दरवाजे के बाहर खड़ी रहेगी. पुलिस के आधार पर जो राजनीति में गलत प्रैक्टिस हो रही है, हमारा राज आने पर और ज्यादा आगे बढ़ेगी.
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'डीजी, आईजी व एसपी बताएं कहां हो गई राजकार्य में बाधा ' : प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मुकदमा ही गलत दर्ज किया गया है. जिस वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, वह 2 साल पुराना भी हो सकता है. मैं कहता जरूर हूं. मैंने संविदाकर्मी राजीव दत्ता के लिए ही कहा है. डीजी, आईजी और एसपी बताएं कि संविदाकर्मी के मामले में राजकार्य में बाधा कहां से हो गई. बीएनएस में लिखा है कि आमने-सामने की धमकी जब तक नहीं होती, तब तक प्रताड़ना नहीं मानी जा सकती है. मैं साफ कहता हूं कि जो लोग गलत कर रहे हैं, उनका सबका हिसाब–किताब होगा.
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