कोटा पुलिस ने पकड़ी करीब 1.40 करोड़ की 49 किलो चांदी, GST टीम ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस की ओर से पकड़ी गई चांदी अलग-अलग साइज के टुकड़ों में है.

Silver seized in police blockade
पुलिस नाकाबंदी में पकड़ी चांदी (ETV Bharat Kota)
Published : February 3, 2026 at 7:01 PM IST

कोटा: ग्रामीण पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी के दौरान 49.43 किलो कच्ची चांदी बरामद की. यह चांदी 1.40 करोड़ की बताई गई है. इसे दो व्यक्ति कार में ले जा रहे थे. शक होने पर कार को रुकवाया गया. जांच के दौरान आरोपियों से यह चांदी बरामद की गई.

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कनवास थाना पुलिस ने नाकाबंदी की थी. इस दौरान नेशनल हाईवे 52 पर मोरुकलां तिराहे पर एक कार को रुकवाया गया. इस कार में मध्य प्रदेश के गरोठ निवासी आशीष जैन और पीरु लाल माली सवार थे. गाड़ी की जांच करने पर उसमें बड़ी मात्रा में चांदी मिली. इसका वजन 49.43 निकला. इसकी कीमत 1.40 करोड़ रुपए के आसपास है. चांदी को जब्त कर लिया गया है.

कनवास थाना अधिकारी अनूप सिंह का कहना है कि चांदी को लेकर आ रहे आशीष जैन की गरोठ में ज्वैलरी की दुकान है. उनका कहना है कि कच्ची चांदी है, जिसको कोटा में शुद्ध करवाने के लिए लेकर आ रहे थे. बाद में इसके जेवरात बनाए जाने थे. हालांकि दोनों चांदी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए. इसी के चलते धारा 106 बीएनएसएस में इसे जब्त किया गया. पकड़ी गई चांदी बट्टी से लेकर ईंट की साइज में है. चांदी के 500 ग्राम से लेकर 8 किलो तक के अलग-अलग टुकड़े में हैं. इनमें चार टुकड़े चांदी की बड़ी ईंट की साइज के हैं. चार थोड़ी छोटी और शेष चार सबसे छोटी हैं.

जीएसटी टीम ने शुरू की कार्रवाई: थानाधिकारी अनूप सिंह का कहना है कि इस कच्ची चांदी की खरीद के संबंध में दोनों से पूछताछ भी की जा रही है. वहीं पुलिस को कर चोरी का शक भी था. इस पर इनकम टैक्स और जीएसटी टीम को सूचना दी गई. जीएसटी टीम सूचना पर थाने पहुंची. साथ ही इस चांदी के संबंध में जांच पड़ताल शुरू की.

