बुजुर्ग महिला की हत्या : बहू के दो जानकार गिरफ्तार, फोन पर बात नहीं करने से थे नाराज

बूढ़ादीत थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि 7 दिसंबर रविवार की रात को बुजुर्ग भूली बाई और उसकी बहू गायत्री पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया था. इस मामले में भूली बाई की मौत हो गई थी, जबकि गायत्री अस्पताल में भर्ती थी. गायत्री की शिकायत पर दर्ज मुकदमे की पड़ताल में सामने आया कि घटनाक्रम में कुछ लड़के संदिग्ध हैं. इस मामले में महेंद्र मीणा और दिलखुश मीणा की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध होना सामने आई.

कोटा: जिले के बूढ़ादीत थाना इलाके के लाखसनीजा गांव में हुए बुजुर्ग महिला के हत्याकांड के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मंगलवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इन आरोपियों में एक मृतका की बहू का जानकार है. बहू के फोन नहीं उठाने पर ही नाराज होकर घटना को अंजाम दिया है.

दोनों को बुलाकर पूछताछ की गई, तब सामने आया कि महेंद्र ने ही दोस्त दिलखुश को ले जाकर गायत्री के घर पर हमला किया है. इस मामले में महेंद्र पहले से गायत्री का जानकार था. उससे फोन पर भी बात करता था. बीते कुछ दिनों से गायत्री फोन पर बात नहीं कर रही थी. इसी बात से महेंद्र नाराज था और उसने इसी बात को लेकर घटना को अंजाम दिया. आरोपियों से पूछताछ अभी की जा रही है. गायत्री मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका उपचार जारी है.

5 साल की बच्ची बच्ची थी घर पर : पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान महिला गायत्री का पति लेखराज खेत पर गया हुआ था. आरोपियों ने घर पर आने के पहले फीडर पर से लेखराज मीणा के घर की लाइट कटवाना चाहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. इसके बाद आरोपियों ने गायत्री के घर की सर्विस लाइन का कनेक्शन काट दिया, जिससे घर पर अंधेरा हो गया. घर में घुसते ही पहले भूली बाई पर हमला कर दिया. इसके सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई. जबकि गायत्री पर भी हमला किया गया था, उसके भी हाथ और सिर में चोट आई थी. घर में गायत्री की 5 वर्षीय बेटी भी थी, लेकिन वह कमरे में होने से बच गई थी.