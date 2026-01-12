ETV Bharat / state

कोटा: पुलिस ने होटल में दबिश देकर किया देह व्यापार का खुलासा, 8 महिलाओं सहित 17 लोग पकड़े

कोटा: शहर के नयापुरा थाना इलाके में पुलिस में कार्रवाई करते हुए एक होटल पर सोमवार को दबिश दी. जहां से 17 लोगों को देह व्यापार के मामले में डिटेन किया गया. पुलिस इस मामले में पीटा एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ पूनम और प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई. एकाएक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में होटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. करीब 1 घंटे तक पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए.

'कमरों में मिले महिला-पुरुष': प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना सूचना प्राप्त हुई थी कि नयापुरा थाना इलाके के एक होटल में देह व्यापार का अनैतिक कार्य संचालित होता है. हमने पहले अपनी टीम को भेज दिया था. टुकड़ों में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे. तलाशी के दौरान वहां हर कमरे में महिला व पुरुष मिले थे. यह पूरा मामला देह व्यापार का था. पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय डॉ पूनम ने बताया कि 8 महिला और 8 पुरुषों के साथ-साथ एक दलाल जगदीश को डिटेन किया गया है. इनमें अधिकांश महिलाएं मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं. जबकि शेष आसपास के इलाके की हैं. वहीं 8 ग्राहक मिले जो कोटा शहर व आसपास के इलाके के ही रहने वाले हैं.