कोटा: पुलिस ने होटल में दबिश देकर किया देह व्यापार का खुलासा, 8 महिलाओं सहित 17 लोग पकड़े

पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई महिलाओं में अधिकांश मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं. जबकि अन्य स्थानीय हैं.

Police raiding a hotel
होटल पर ​दबिश देती पुलिस (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
कोटा: शहर के नयापुरा थाना इलाके में पुलिस में कार्रवाई करते हुए एक होटल पर सोमवार को दबिश दी. जहां से 17 लोगों को देह व्यापार के मामले में डिटेन किया गया. पुलिस इस मामले में पीटा एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ पूनम और प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई. एकाएक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में होटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. करीब 1 घंटे तक पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए.

'कमरों में मिले महिला-पुरुष': प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना सूचना प्राप्त हुई थी कि नयापुरा थाना इलाके के एक होटल में देह व्यापार का अनैतिक कार्य संचालित होता है. हमने पहले अपनी टीम को भेज दिया था. टुकड़ों में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे. तलाशी के दौरान वहां हर कमरे में महिला व पुरुष मिले थे. यह पूरा मामला देह व्यापार का था. पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय डॉ पूनम ने बताया कि 8 महिला और 8 पुरुषों के साथ-साथ एक दलाल जगदीश को डिटेन किया गया है. इनमें अधिकांश महिलाएं मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं. जबकि शेष आसपास के इलाके की हैं. वहीं 8 ग्राहक मिले जो कोटा शहर व आसपास के इलाके के ही रहने वाले हैं.

होटल में ​दबिश पर दिखा ऐसा नजारा, देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

'ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह हो रहा था प्रॉस्टिट्यूशन': डीएसपी डॉ. पूनम ने बताया कि टीम ने दबिश देकर मामले का खुलासा किया. इसमें बोगस ग्राहक नहीं भेजा गया था, लेकिन पुरुष और महिलाएं एक साथ देह व्यापार वाला काम करते हुए मिले. जितना भी घटनाक्रम हुआ है, हमने उसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई है. मौके पर साक्ष्य मिले हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन में उपयोग किया जाएगा. इस होटल पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है. यह मामला पीटा एक्ट के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का है. नए कानून के तहत इसमें धारा लगाएंगे. अगर जांच में यह प्रॉपर्टी अवैध गतिविधियों से बनी पाई गई, तो इस प्रॉपर्टी को कोर्ट के जरिए अटैच करवाया जाएगा.

