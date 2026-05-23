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कोटा पुलिस की अनूठी मुहिम: नशा छुड़ाने के लिए पुलिस घर-घर दे रही दस्तक

कोटा शहर में नशे के आदी युवाओं के लिए शुरू हुआ शेल्टर होम अभियान.

नशे के खिलाफ कोटा पुलिस का एक्शन
नशे के खिलाफ कोटा पुलिस का एक्शन (फोटो - कोटा सिटी पुलिस ऑफिस)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 6:59 PM IST

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कोटा : शहर पुलिस ने नशा छुड़ाने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके तहत घर-घर जाकर युवाओं व इससे पीड़ित लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रही है. इसके साथ ही नशे में लिप्त युवाओं को भी रोज नशे से रोका जा रहा है. इसके लिए लगातार 7 दिन तक युवाओं से संपर्क कर रही है, साथ ही नशे से दूर रहने का आग्रह कर रही है. उनके परिजनों से भी बातचीत कर रही है और जरूरत पड़ने पर इन युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र व शेल्टर होम में दाखिल कराया जा रहा है. इस अभियान के तहत कोटा शहर की मकबरा थाना पुलिस ने चिन्हित 30 युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाई गई है.

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मकबरा थाना पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ही नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है. इसकी शुरुआत शनिवार को एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा और डीवाईएसपी थर्ड लोकेंद्र पालीवाल के निर्देशन में की गई. जिसके तहत लगातार एक सप्ताह तक नशा करने वाले परिवार के लोगों से संपर्क साधा और उन्हें नशे छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है. ऐसे में 30 युवाओं से लगातार 7 दिनों तक पुलिस ने संपर्क किया है.

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कार्यक्रम के दौरान मौजूद अतिथि और नशा करने वाले लोगों के परिजन
कार्यक्रम के दौरान मौजूद अतिथि और नशा करने वाले लोगों के परिजन (फोटो - कोटा सिटी पुलिस ऑफिस)

थानाधिकारी लईक अहमद ने बताया कि इस अभियान में हेल्पिंग हैंड एनजीओ और सुधा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की टीम ने मदद की है. इसके साथ ही करीब 25 से 30 युवाओं को नशा छोड़ने के लिए शपथ भी दिलाई गई है. थानाधिकारी लईक अहमद ने बताया कि नशे के कारण समाज में चोरी, लूट, चेन स्नेचिंग और जुआ के अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा था. ऐसे एक व्यक्ति की नशा करने से उसके पूरे परिवार को नुकसान झेलना पड़ता था और पूरा परिवार प्रभावित होता था, इसीलिए यह पहल की गई है. यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. इस पहल में सबसे पहले नशे की जद में बुरी तरह से फंसे लोगों को चिन्हित कर प्रयास किया गया है.

कार्यक्रम के दौरान मौजूद अतिथि और नशा करने वाले लोगों के परिजन
कार्यक्रम के दौरान मौजूद अतिथि (फोटो- कोटा सिटी पुलिस ऑफिस)

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