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कोटा पुलिस की अनूठी मुहिम: नशा छुड़ाने के लिए पुलिस घर-घर दे रही दस्तक

कोटा : शहर पुलिस ने नशा छुड़ाने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके तहत घर-घर जाकर युवाओं व इससे पीड़ित लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रही है. इसके साथ ही नशे में लिप्त युवाओं को भी रोज नशे से रोका जा रहा है. इसके लिए लगातार 7 दिन तक युवाओं से संपर्क कर रही है, साथ ही नशे से दूर रहने का आग्रह कर रही है. उनके परिजनों से भी बातचीत कर रही है और जरूरत पड़ने पर इन युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र व शेल्टर होम में दाखिल कराया जा रहा है. इस अभियान के तहत कोटा शहर की मकबरा थाना पुलिस ने चिन्हित 30 युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाई गई है.

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मकबरा थाना पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ही नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है. इसकी शुरुआत शनिवार को एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा और डीवाईएसपी थर्ड लोकेंद्र पालीवाल के निर्देशन में की गई. जिसके तहत लगातार एक सप्ताह तक नशा करने वाले परिवार के लोगों से संपर्क साधा और उन्हें नशे छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है. ऐसे में 30 युवाओं से लगातार 7 दिनों तक पुलिस ने संपर्क किया है.