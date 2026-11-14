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कोटा: नहर में डूबते युवक के लिए देवदूत बने हेड कांस्टेबल, तेज बहाव में कूदकर बचाई जान

कोटा: शहर के बोरखेड़ा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजाराम ने शुक्रवार रात अपनी जान पर खेलकर एक युवक की जान बचाई है. वह युवक चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर में डूब रहा था और स्टील ब्रिज के नजदीक काफी तेज बहाव में बह गया था. आनन-फानन में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल राजाराम ने तत्काल पानी में छलांग लगा दी और तेज बहाव के बीच से उसे बाहर निकाल लाए.

सुबह से लापता था युवक: पूरे मामले पर कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बोरखेड़ा की प्रोफेसर्स कॉलोनी निवासी कमलजीत सिंह बराड़ ने शुक्रवार को बोरखेड़ा थाने में सूचना दी थी कि उनका 36 वर्षीय बेटा राजा सिंह बराड़ सुबह 9:00 बजे से लापता है. वह घर से गुमानपुरा जाने की बात कहकर अपनी एसयूवी से निकला था. इसके बाद दोपहर 12:00 बजे उसका फोन भी बंद हो गया था. इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी.

तेज बहाव में बह गया युवक: शुक्रवार मध्यरात्रि के बाद करीब 12:25 बजे कमलजीत सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उनका बेटा राजा सिंह बराड़ स्टील ब्रिज के आसपास चंबल नदी की नहर में डूब रहा है. इसके बाद नजदीक ही पुलिस चौकी पर तैनात राजाराम और अन्य पुलिसकर्मी पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और राजा सिंह बराड़ नहर के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया. घटनास्थल के आसपास काफी अंधेरा था, लेकिन राजाराम ने बिना देरी किए पूरा जोखिम उठाया और अंधेरे में ही नहर में छलांग लगाकर राजा सिंह बराड़ को बाहर निकाल लाए.

हेड कांस्टेबल को पुरस्कृत करने की घोषणा: बोरखेड़ा थाना अधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि युवक को थेकड़ा स्थित शिवपुरी धाम के नजदीक नहर से बाहर निकाला गया. इसके बाद राजा सिंह बराड़ की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिजनों ने उसे तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती करवाया. अगर हेड कांस्टेबल राजाराम रेस्क्यू टीम का इंतजार करते, तो काफी देर हो जाती और इस घटना में राजा सिंह की जान भी जा सकती थी, क्योंकि नहर में 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. चंद मिनटों में ही वह बहते हुए स्टील ब्रिज से थेकड़ा तक पहुंच गया था. ऐसे में देरी होने पर वह और आगे बह जाता, जिससे उसे तलाशना काफी मुश्किल होता. पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल राजाराम को इस सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है.

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