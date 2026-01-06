ETV Bharat / state

लग्जरी गाड़ी से करते थे नशे की तस्करी, शक न हो इसलिए रखता था महिला को साथ, दो गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( Courtesy of Kota Police )

कोटाः उद्योग नगर थाना पुलिस ने नशा तस्करी और बेचने के मामले में मंगलवार को कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक महिला शामिल है. आरोपी लग्जरी वाहन से तस्करी कर रहे थे. उनके पास से 9.75 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद की है. यह राशि नशे का माल बेचने से इन्हें मिली थी. उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि किशोरपुरा निवासी 52 वर्षीय रामस्वरूप उर्फ राजू उर्फ बाबा और कोटडी गोवर्धनपुरा निवासी 45 वर्षीय राधाबाई को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि उम्मेदगंज के नजदीक फोरलेन की स्लिप लेन पर एक लग्जरी कार आ रही थी. इसी दौरान पुलिस को देखकर अचानक ब्रेक लगाया और घूम कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जीप से टीम तुरंत पीछा कर इस गाड़ी को रोक लिया गया. पुलिस ने शक होने पर गाड़ी की जांच की. पढ़ेंः नशे की तस्करी पर एक्शन: 15 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त, नाइजीरियन नागरिक सहित पांच दबोचे