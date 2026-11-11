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इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर नाबालिगों से दुष्कर्म, पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा

कोटा: शहर के अनंतपुरा इलाके में दो नाबालिग बालिकाओं को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले सामने आए हैं. दोनों मामलों में आरोपी फरार थे. ऐसे में पुलिस को बुधवार को दोनों बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है. इस पूरे घटनाक्रम में सभी सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे.

दोनों बालिकाओं को दस्तयाब किया: एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि दोनों बालिकाओं को दस्तयाब कर लिया गया है. साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें एक आरोपी झालावाड़ जिले के मंडावरा निवासी 20 वर्षीय मनीष यादव है, जबकि दूसरा कोटा शहर के अनंतपुरा क्रेशर बस्ती निवासी 24 वर्षीय रवि नायक है. दोनों की दोस्ती इन नाबालिग बालिकाओं से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. दोनों ने उन्हें शादी का झांसा दिया था.

इंस्टाग्राम पर दोस्ती और शादी का झांसा: अनंतपुरा थानाधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि पहला मुकदमा 26 अक्टूबर को दर्ज हुआ था, जिसमें नवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उसने बताया कि झालावाड़ निवासी मनीष यादव से उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई थी. उसके माता-पिता ने उसे डांट दिया था, तब वह घर से निकल गई और मनीष के साथ चली गई थी. उसने पीड़िता को झालावाड़ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं, दूसरा प्रकरण 8 नवंबर को दिवाली के दिन दर्ज हुआ था, जिसमें एक परिजन ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक बहला-फुसलाकर ले गया है.

पुलिस की अभिभावकों से अपील: पुलिस ने इन दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. थानाधिकारी महेश कारवाल ने अभिभावकों से अपील की है कि नाबालिग बच्चों पर विशेष ध्यान रखा जाए. परिजन इस बात की निगरानी रखें कि बच्चे सोशल मीडिया या मोबाइल पर क्या कर रहे हैं, अन्यथा इस तरह के घटनाक्रम हो जाते हैं. कुछ बदमाश युवक इस तरह से बालिकाओं को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं या उन्हें भगा ले जाते हैं. इसलिए बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, इस पर जरूर नजर रखें.

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