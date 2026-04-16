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कोटा पुलिस का बड़ा एक्शन: NH-52 पर ट्रक ड्राइवर से हुई 12.77 लाख की लूट का खुलासा, दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार

कोटा : कोटा ग्रामीण पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर हुई 12.77 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. करीब 10 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात दो आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश कर दिया. जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि लुटेरों ने बाइक से करीब 50 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया और फिर दरा के पास वारदात को अंजाम दिया.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया 5 अप्रैल की शाम 6:30 के आसपास दरा में एक ट्रक ड्राइवर से 12.77 लख रुपए आरोपियों ने लूट लिए थे. इस मामले में साइबर सेल और अन्य टीम में जुटी हुई थी. जिसके बाद घटना को अंजाम देने वाले बूंदी जिले के सथूर निवासी बलराम भाट व देवेश भाट को गिरफ्तार किया है.

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एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कोटा फल सब्जी मंडी के व्यापारी ने उस्मानाबाद महाराष्ट्र में अंगूर लेने के लिए ट्रक चालक जितेंद्र गुर्जर व खलासी शाकिर को 12.77 लाख रुपये नगद देकर भेजा था. मंडी से रवाना होते ही लुटेरों की नजर उन पर थी. ​गिरफ्तार किए गए आरोपी बलराम भाट और देवेश भाट, जो बूंदी जिले के सथूर निवासी हैं कोटा मंडी से ही बाइक लेकर ट्रक के पीछे लग गए थे. आरोपियों ने पहले मंडाना टोल के पास ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली. आखिर में जब दरा के पास चालक ने ट्रक रोका, तो बदमाशों ने चाकू की नोक पर पूरी राशि लूट ली. लुटेरों ने ट्रक में अंदर प्रवेश करने के लिए चाकू से ही रस्सी को काटा था, जिसके बाद यह अंदर प्रवेश कर गए थे. प्रारंभिक तौर पर ड्राइवर खलासी दोनों की ही मिली भगत इसमें सामने नहीं आई है. कनवास थाना अधिकारी अनूप सिंह, सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा, साइबर सेल के एएसआई भूपेंद्र सिंह हाड़ा और डीएसटी के हेड कांस्टेबल मोर मुकुट के पूरे इनपुट पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.