कोटा पुलिस ने पकड़ी हनी ट्रैप गैंग, महिलाएं युवकों को फंसाती, साथी वीडियो बना करते थे ब्लैकमेल
पुलिस के अनुसार गैंग की महिलाएं युवकों को फंसा लेती और उनके साथी आरोपी अश्लील वीडियो बना लेते थे.
Published : April 25, 2026 at 8:02 PM IST
कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शनिवार को हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया. इस मामले में दो महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. गैंग में शामिल महिलाएं लोगों को अपनी बातों में फंसा कर बुलाती थीं. जिसके बाद गैंग के युवक पीड़ित का वीडियो बनाते और बाद में ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करते थे.
मामले का खुलासा करते हुए कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बारां जिले के किशनगंज निवासी 25 वर्षीय कोमल शर्मा, बारां के राजपुरा निवासी कृष्णा मीणा, कोटा के कंसुआ निवासी 27 वर्षीय नरेंद्र सिंह सोलंकी उर्फ तंवर, बापू कॉलोनी कुन्हाड़ी निवासी 26 वर्षीय योगेंद्र प्रताप सिंह राणावत, कंसुआ चौराहा निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया है. मोहम्मद आसिफ कार का ड्राइवर था. उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को कंसुआ थाने में दो महिलाओं और उसके साथियों ने एक युवक के साथ हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल के मामले में लाखों रुपए की वसूली की थी. इस घटना में तत्काल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया.
पढ़ें: हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़: दो मास्टरमाइंड महिलाओं सहित 4 गिरफ्तार, व्हाट्सएप मैसेज से फंसाया था व्यापारी को
परिवादी ने बताया कि एक महिला ने गत 14 अप्रैल को फोन पर बातचीत कर उलझा लिया था. बाद में अपनी सहेली के घर बुला लिया, जहां पर दोनों महिलाओं ने साजिश के तहत उसके कपड़े खुला लिए और पीछे से युवक ने वीडियो बना लिया था. इसी वीडियो के आधार पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई और 90 हजार रुपए ऑनलाइन वसूल लिए थे. बाद में गिरोह के सदस्य लगातार पैसों की डिमांड कर रहे थे, जिसमें पैसे भी ले लिए गए थे. पुलिस ने उम्मेदगंज से दाढ़देवी के एरिया में नेशनल हाइवे 27 के नीचे इन लोगों को रोक लिया था, जहां से गिरफ्तार किया है. यह सभी आरोपी सीधे-साधे लोगों को हनी ट्रैप में फंसा लेते थे.