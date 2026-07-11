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वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, फर्जी RC बनाकर बेचते थे बाइक, 5 गिरफ्तार, 37 मोटरसाइकिल बरामद

कोटा : कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दोपहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा शनिवार को किया है. इस पूरे मामले में पुलिस ने 37 मोटरसाइकिल बरामद की है और पांच आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. कोटा पुलिस ने कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और मध्य प्रदेश में कई जगह पर कार्रवाई की है. यह कार्रवाई कोटा ग्रामीण के अलग-अलग थाना इलाकों में पुलिस ने मिलकर की है.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि जिले के खातौली निवासी 30 वर्षीय मुबारिक, चेचक निवासी 45 वर्षीय रमेश कुमार उर्फ रामहेत बैरवा, सुकेत के 29 वर्षीय दिलराज भील और झालावाड़ के सुनेल निवासी 40 वर्षीय टीकमचंद को गिरफ्तार किया है. शेष आरोपी अनिल पोटर व दिनेश प्रजापति को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. आरोपी कोटा, बूंदी व झालावाड़ में अलग-अलग जगह से मोटरसाइकिल चोरी कर लेते थे. इसके बाद यह चोरी की मोटरसाइकिलों को रमेश और रवि बैरवा के घर पर रख देते थे. अनिल और दिनेश प्रजापति फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर इन मोटरसाइकिलों को बेच देते थे. यह औने पौने दाम नहीं, बल्कि पूरे पैसे लेते थे. मोटरसाइकिलों को बेचने के लिए अधिकांश काम रमेश और रवि करते थे. ग्रामीण क्षेत्र के भोले लोगों को यह फंसा लेते थे और अपना शिकार बनाते थे.