कोटा: डॉक्टर की पत्नी से ASI पर नशे में बदसलूकी व गाली गलौच का आरोप, SP ने किया सस्पेंड
शिकायत के बाद आरोपी नशे में धुत एएसआई हरि सिंह हाड़ा को एसपी ने निलंबित कर दिया है.
Published : October 17, 2026 at 3:40 PM IST
कोटा: शहर के झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) और एक डॉक्टर की पत्नी के बीच बहस हो गई. इस दौरान डॉक्टर भी वहीं मौजूद थे. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर महिला से गाली-गलौज करने का आरोप लगा है. इसके बाद एसपी ने एक्शन लेते हुए ASI को निलंबित कर दिया है. यह घटनाक्रम शनिवार दोपहर लगभग 12:00 बजे का है. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरि सिंह हाड़ा की पोस्टिंग बारां में है, उन्हें आईजी कोटा के निर्देश पर लाइन अटैच कोटा सिटी में किया हुआ था. ऐसे में तत्काल बारां एसपी को पूरी रिपोर्ट भेज कर सस्पेंड करवाया गया.
एसपी ने आरोपी ASI को किया सस्पेंड: पुलिस उप अधीक्षक प्रथम मनीष शर्मा ने बताया कि यह घटना झालावाड़ रोड पर जवाहर नगर थाना इलाके में स्थित निजी अस्पताल के बाहर दोपहर में हुई. DSP ने जानकारी दी कि इस मामले में घटना के तत्काल बाद एसपी तेजस्विनी गौतम ने एक्शन लेते हुए एएसआई हरि सिंह हाड़ा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी. आरोपी एएसआई का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है. वह '112 पुलिस व्हीकल' में ड्यूटी पर तैनात थे और वर्तमान में उन्हें पुलिस लाइन से ही इस ड्यूटी पर भेजा गया था.
ASI पर दुर्व्यवहार का आरोप: पूरे मामले पर डॉ. दुर्गा लाल गुर्जर का कहना है कि वह अपनी पत्नी को दिखाने के लिए निजी अस्पताल गए हुए थे. बाहर आने के बाद जैसे ही वे अपनी स्कूटी पर बैठकर जाने लगे, तभी पुलिस की 112 नंबर गाड़ी आई और उसमें सवार एएसआई ने दुर्व्यवहार शुरू कर दिया. डॉक्टर ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ किसी अन्य चिकित्सक को दिखाने की ही बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी से बदसलूकी की गई.
एसपी ऑफिस में दी शिकायत: उन्होंने आरोप लगाया कि कि एएसआई हरि सिंह ने गाली-गलौज भी की, जिसका उन्होंने पूरा वीडियो बना लिया था. पुलिसकर्मी हरि सिंह नशे में था और अपनी हेकड़ी दिखा रहा था. डॉक्टर की पत्नी ने जब यह कहा कि उनके पिता भी पुलिस में हैं, इसके बावजूद हरि सिंह चुप नहीं हुआ. जब उन्होंने हरि सिंह से उसके थाने के बारे में पूछा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद वे एसपी ऑफिस में शिकायत देने पहुंचे. डॉक्टर ने बताया कि उनके ससुर भी झालावाड़ में पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने भी पुलिस के उच्च अधिकारियों को फोन कर दिया था. पुलिस अधिकारियों द्वारा सस्पेंशन की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने आगे लिखित शिकायत नहीं दी.
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