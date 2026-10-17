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कोटा: डॉक्टर की पत्नी से ASI पर नशे में बदसलूकी व गाली गलौच का आरोप, SP ने किया सस्पेंड

एएसआई पर बदसलूकी का आरोप ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) और एक डॉक्टर की पत्नी के बीच बहस हो गई. इस दौरान डॉक्टर भी वहीं मौजूद थे. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर महिला से गाली-गलौज करने का आरोप लगा है. इसके बाद एसपी ने एक्शन लेते हुए ASI को निलंबित कर दिया है. यह घटनाक्रम शनिवार दोपहर लगभग 12:00 बजे का है. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरि सिंह हाड़ा की पोस्टिंग बारां में है, उन्हें आईजी कोटा के निर्देश पर लाइन अटैच कोटा सिटी में किया हुआ था. ऐसे में तत्काल बारां एसपी को पूरी रिपोर्ट भेज कर सस्पेंड करवाया गया.

एसपी ने आरोपी ASI को किया सस्पेंड: पुलिस उप अधीक्षक प्रथम मनीष शर्मा ने बताया कि यह घटना झालावाड़ रोड पर जवाहर नगर थाना इलाके में स्थित निजी अस्पताल के बाहर दोपहर में हुई. DSP ने जानकारी दी कि इस मामले में घटना के तत्काल बाद एसपी तेजस्विनी गौतम ने एक्शन लेते हुए एएसआई हरि सिंह हाड़ा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी. आरोपी एएसआई का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है. वह '112 पुलिस व्हीकल' में ड्यूटी पर तैनात थे और वर्तमान में उन्हें पुलिस लाइन से ही इस ड्यूटी पर भेजा गया था.