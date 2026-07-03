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कोटा : विदेश से पत्नी भेजती थी पैसे, पति महंगी गाड़ियों और रीलबाज़ी के चक्कर में हुआ अरेस्ट

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अमृतपाल सिंह मूल रूप से बारां जिले के किशनगंज थाना इलाके के मील का टापरा सुहावन निवासी है. वह बीते कुछ समय से कोटा जिले के कैथून इलाके में भीमपुरा गांव में रह रहा है. ​30 जून की देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि अमृतपाल अपने दोस्तों के साथ चंद्रसेल रोड पर पार्टी कर रहा है. जब पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, तो वह अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में ही छोड़कर खेतों के रास्ते अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस को उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला. लग्जरी कार समेत अवैध हथियार देसी कट्टे व एक जिंदा कारतूस को जप्त कर लिया गया. बाद में पड़ताल के दौरान आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है.

कोटा : शहर की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने बुधवार रात को एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसे महंगी गाड़ियों, शराब, हथियारों और सोशल मीडिया पर पंजाबी रैप गानों के साथ रील्स बनाने का जुनून सवार था. चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़ा गया आरोपी अमृतपाल सिंह पूरी तरह बेरोजगार है, लेकिन अपनी इस महंगी और लक्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वह अपनी पत्नी के भेजे पैसों का इस्तेमाल कर रहा था.

पत्नी भेजती थी 1 लाख रुपये महीना : ​पुलिस उप अधीक्षक (द्वितीय) डॉ. पूनम चौहान ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि अमृतपाल की पत्नी मुस्कान मध्य प्रदेश के गुना की रहने वाली है और फिलहाल यूके (यूनाइटेड किंगडम) में पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम नौकरी कर रही है. वह हर महीने अमृतपाल को करीब 1 लाख रुपये भेजती थी. अमृतपाल इन पैसों को दोस्तों के साथ पार्टी करने, महंगी शराब उड़ाने और गाड़ियों की किस्त भरने में खर्च करता था.

जप्त की गई अवैध हथियार देसी कट्टा और जिंदा कारतूस (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

अमृतपाल भी चाहता था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ यूके में ही शिफ्ट हो जाए, लेकिन जब उसके खिलाफ पुलिस ने 30 जून की रात को मुकदमा दर्ज कर लिया, तब उसे लगा कि वह यूके नहीं जा पाएगा. इसके बाद वह दिल्ली से फ्लाइट पड़कर यूके फरार होना चाह रहा था. उसने अपना पासपोर्ट और वीजा बनवा रखा है. वह दिल्ली भागने के लिए हाईवे पर लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे नया नोहरा ओवरब्रिज के पास से दबोच लिया. आरोपी चाहता था कि उसकी गर्भवती पत्नी यूके में ही बच्चे को जन्म दे ताकि बच्चे को वहां की नागरिकता मिल सके.

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करीब 1 साल पहले खरीदे थे हथियार : थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि अमृतपाल ने पूछताछ में बताया कि करीब एक साल पहले रायपुरा इलाके में एक शादी समारोह के दौरान कुछ अज्ञात लोगों से 80 हजार रुपये में एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस खरीदे थे. उसने कुबूल किया कि वह सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाने से काफी प्रभावित था और सिर्फ टशन दिखाने के लिए उसने यह सौदा किया था. उसने शौक-शौक में 9 कारतूस हवा में फायर करके खत्म कर दिए थे और केवल एक ही कारतूस बचा था. पंजाब से ही सेकंड हैंड लग्जरी कार को इंस्टॉलमेंट पर खरीदा था. उसे पंजाबी पॉप और रैप म्यूजिक सुनने का शौक था, जिन पर रील हथियारों के साथ बनाता था. फिलहाल पुलिस आरोपी से उसके नेटवर्क और हथियारों के सप्लायरों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है.