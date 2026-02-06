ETV Bharat / state

मकोका के तहत सजा काट चुका बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार, वारदात करने की फिराक में आया था कोटा

कोटा: जिले की ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अवैध हथियार के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी मकोका (MCOCA) कानून के तहत महाराष्ट्र की मुंबई जेल में 7 साल की सजा काट चुका है. पुलिस ने दोनों को शुक्रवार को नाकाबंदी के दौरान पकड़ा, इससे पहले वे पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या करने की फिराक में थे.

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश के भानपुरा निवासी 39 वर्षीय सलाम मोहम्मद मंसूरी है. उसके साथ रामगंज मंडी निवासी 20 वर्षीय अर्शील भी पकड़ा गया. दोनों के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये दोनों कोटा में जाकर जहीर नामक व्यक्ति से पुरानी रंजिश का बदला लेने की योजना बना रहे हैं, जिसमें जानलेवा हमले की नीयत थी. इस सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे 52 पर ढाबादेह के पास नाकाबंदी लगाई गई. मोडक थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (DST) को तैनात किया गया. नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ की ओर से बाइक पर आते दो व्यक्ति दिखे. नाकेबंदी देखते ही वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सफलतापूर्वक पकड़ लिया. तलाशी में उनके पास से अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए.