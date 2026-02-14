ETV Bharat / state

कोटा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

आरोपी ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया था. आरोपी फरार चल रहे थे.

POLICE ARRESTED TWO ACCUSED, PHYSICAL ABUSE A MINOR
पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोटा ग्रामीण. (ETV Bharat kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 7:55 PM IST

|

Updated : February 14, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटाः जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया था. आरोपी फरार चल रहे थे. इनमें से एक आरोपी को कोटा तो दूसरे आरोपी को उसके गांव कुंदनपुर से गिरफ्तार किया है.

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर का कहना है कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के आरोपी कुंदनपुर निवासी 22 वर्षीय दिलशान उर्फ बिट्टू पुत्र बबलू मंसूरी और 30 वर्षीय शाहरुख पुत्र मुस्ताक को गिरफ्तार किया है. इस मामले में नाबालिग ने 12 फरवरी को जिले के थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ेंः बिजयनगर ब्लैकमेल कांड : कोर्ट ने आरोपियों को सुनाए आरोप, अगली सुनवाई 12 और 13 फरवरी को

रिपोर्ट में बताया था कि दिलशान ने अप्रैल 2025 में उसके साथ दुष्कर्म किया था. उसने किसी को नहीं बताने को लेकर धमकी दी थी, इस पर नाबालिग ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया. इसके बाद 12 फरवरी को नाबालिग अपने चाचा के घर थी. रात में करीब 1 बजे दिलशान ने फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ गलत काम किया. इस दौरान दिलशान का दोस्त शाहरुख निगरानी कर रहा था. इस पूरे मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक को सौंपी गई थी. घटना के बाद आरोपियों की पड़ताल की गई. पुलिस ने आरोपी कुंदनपुर निवासी शाहरुख को कोटा शहर के बोरखेड़ा में कैनाल रोड से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी कुंदनपुर निवासी शाहरुख को सांगोद कस्बे से गिरफ्तार किया गया है.

Last Updated : February 14, 2026 at 8:02 PM IST

TAGGED:

POLICE ARRESTED TWO ACCUSED
PHYSICAL ABUSE A MINOR
कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म
ACCUSED OF PHYSICAL ABUSE A MINOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.