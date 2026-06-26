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धार्मिक भावना भड़काने के मामले में युवक गिरफ्तार, VHP ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

इस मामले में बजरंग दल ने धर्म परिवर्तन और पाकिस्तानी कनेक्शन का आरोप लगाया, पुलिस मोबाइल के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

Incited religious sentiments
उद्योग नगर थाना, कोटा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 5:46 PM IST

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कोटा: विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. विश्व हिंदू परिषद से जुड़े बजरंग दल के चित्तौड़ प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल की शिकायत पर विज्ञान नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. मामले की जांच उद्योग नगर थाना प्रभारी मांगेलाल यादव कर रहे हैं.

पाकिस्तान से कनेक्शन का आरोप: विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर युवक के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. संगठन का आरोप है कि युवक ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और पाकिस्तान के हैंडलर के जरिए ऑपरेट हो रहा है. दूसरी ओर पुलिस ने फिलहाल धर्म परिवर्तन और पाकिस्तानी हैंडलर वाले आरोपों से इनकार किया है. थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि आरोपी का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में स्पष्टता आएगी.

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मोबाइल में मिले थे वीडियो: बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल का आरोप है कि युवक मनीष कुमार ने अपना नाम बदलकर मोइन खान रख लिया है. उसके मोबाइल में धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले वीडियो, ऑडियो और पाकिस्तान से संबंधित संपर्क मिले हैं. इन ऑडियो में सिंदूर और साड़ी वाली महिलाओं को फंसाने के निर्देश दिए जा रहे थे. थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि आरोपी के मोबाइल में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो मिले थे, लेकिन धर्म परिवर्तन का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है.

बजरंग दल की शिकायत पर गिरफ्तारी: उन्होंने बताया कि मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. आरोपी युवक मनीष कुमार परिवार के साथ विज्ञान नगर में रहता था और ज्वेलरी शॉप पर काम करता था. 15 जून को बजरंग दल की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. 18 जून तक रिमांड पर रखने के बाद उसे जेल भेज दिया गया. मोबाइल FSL जांच के लिए भेजा जा चुका है.

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