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धार्मिक भावना भड़काने के मामले में युवक गिरफ्तार, VHP ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

उद्योग नगर थाना, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. विश्व हिंदू परिषद से जुड़े बजरंग दल के चित्तौड़ प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल की शिकायत पर विज्ञान नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. मामले की जांच उद्योग नगर थाना प्रभारी मांगेलाल यादव कर रहे हैं. पाकिस्तान से कनेक्शन का आरोप: विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर युवक के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. संगठन का आरोप है कि युवक ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और पाकिस्तान के हैंडलर के जरिए ऑपरेट हो रहा है. दूसरी ओर पुलिस ने फिलहाल धर्म परिवर्तन और पाकिस्तानी हैंडलर वाले आरोपों से इनकार किया है. थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि आरोपी का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में स्पष्टता आएगी. इसे भी पढ़ें- धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल APO