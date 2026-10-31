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जेंडर चेंज कर कोटा की PTI टीचर मंदोदरी चौधरी बनीं रुद्र जाट, राज्य सरकार ने दी मंजूरी

कोटा : शहर में एक फिजिकल एजुकेशन की शिक्षिका ने अपना लिंग परिवर्तन करवाया है. वह फीमेल से मेल बन गई हैं, जिसके आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं. इसके तहत मंदोदरी चौधरी अब रुद्र जाट बन गईं हैं. इसके आदेश शिक्षा निदेशालय बीकानेर से जारी किए गए हैं.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक ललित कुमार ने बताया कि कोटा शहर में स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल नांता महल की फिजिकल टीचर मंदोदरी चौधरी ने उन्हें आवेदन किया था. नियमों के तहत उन्हें लिंग बदलने की अनुमति दे दी गई थी और अब उन्होंने अपना नाम रुद्र जाट रख लिया है. ऐसे में आदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें आगामी आदेशों में रुद्र जाट के नाम से ही संबोधित किया जा सके.

इसके लिए मंदोदरी चौधरी को विधिवत रूप से सरकारी अनुमति प्रदान कर दी गई है. यह अनुमति राजस्थान सेवा नियम 1991 के नियम 8ए के अंतर्गत राजकीय निर्णय संख्या 5 में लिखित प्रावधान के अनुसार अपना लिंग महिला से पुरुष में बदलकर और अपना नाम परिवर्तित कर रुद्र जाट रखने की अनुमति दी है. इसमें वरिष्ठ शासन उप सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 व 2020 के प्रावधानों के अनुसार लिंग बदलने की विधि प्रोसेस पूरी करने की शर्त पर सेवा अभिलेखों में लिंग को महिला से पुरुष में बदलने की अनुमति प्रदान कर दी है. ऐसे में अब शारीरिक शिक्षक मंदोदरी चौधरी को संबंधित राजकीय आदेशों में लिंग परिवर्तन कर रुद्र जाट के रूप में संबोधित किया जाएगा.

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बचपन से ही रहती थी लड़कों जैसे लुक में : मंदोदरी चौधरी का जन्म 25 फरवरी 1997 में हुआ था. वर्तमान में 29 साल की हैं. बचपन से ही खेलों में उनका इंटरेस्ट था. इसी के चलते उन्होंने शारीरिक शिक्षक की पढ़ाई की. मंदोदरी चौधरी की पोस्टिंग नांता महल स्कूल में है. वो 2019 से सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन वर्तमान में वह डीईओ ऑफिस प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं. वह बचपन से ही लड़कों के लुक में रहती थीं. उनके साथ टूर्नामेंट में ड्यूटी करने वाली पीटीआई का कहना है कि पहले वह बिल्कुल लड़कों की तरह रहती थी. जब से उन्होंने लिंग चेंज कराया है, उनकी दाढ़ी मूछ आने लग गई हैं.