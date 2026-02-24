ETV Bharat / state

Holi Special Trains: नई दिल्ली से मुंबई के बीच कोटा होकर होली पर एक और स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

रेलवे ने नई दिल्ली से मुंबई के दादर पश्चिम स्टेशन के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा की. यह ट्रेन आने-जाने के दो-दो फेरे करेगी.

Passengers at Kota station
कोटा स्टेशन पर यात्री (ETV Bharat Kota (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 24, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: रेलवे ने होली पर लंबी वेटिंग से निजात दिलाने को नई दिल्ली से मुंबई के दादर पश्चिम स्टेशन के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा की. यह ट्रेन आने और जाने के दो-दो फेरे करेगी. इसमें थर्ड एसी के 12 व सेकंड एसी के 5 समत 22 कोच हैं. इसके स्टॉपेज भी कम रखे हैं. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि नई दिल्ली से मुंबई ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार आ रहा है. इसी के चलते विशेष ट्रेन संचालित की जा रही है. यह पूरी तरह से एसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है. ट्रेन में नई दिल्ली की तरफ से बुकिंग शुरू हो गई. इसमें कंफर्म टिकट मिल रहा है. जल्द मुंबई की तरफ से भी बुकिंग शुरू होगी.

जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04002 नई दिल्ली दादर पश्चिम वीकली सुपरफास्ट फेस्टिवल एक्सप्रेस 25 फरवरी और 4 मार्च को चलेगी. बुधवार रात 10:40 बजे दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन गुरुवार सुबह 6:10 बजे कोटा पहुंचेगी. उसी रात 10:40 बजे दादर पश्चिम स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04001 दादर पश्चिम नई दिल्ली वीकली सुपरफास्ट स्पेशल 27 फरवरी और 6 मार्च को चलेगी. यह गुरुवार देर रात (तारीख के अनुसार शुक्रवार) 12:05 बजे दादर पश्चिम से रवाना होगी. शुक्रवार दोपहर 1:00 बजे कोटा और रात 9:05 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

पढ़ें: कोटा से जयपुर, सीकर, मथुरा और जबलपुर के लिए होली पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

यहां होगा ठहराव: यह ट्रेन कोसीकलां, मथुरा, गंगापुर सिटी, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत व बोरीवली स्टेशन पर रुकेगी. ट्रेन में नई दिल्ली से कोटा का किराया थर्ड एसी में 1120 और सेकंड एसी में 1515 है. कोटा से मुंबई का किराया थर्ड एसी में 1685 और सेकंड एसी में 2270 है.नई दिल्ली से मुंबई का किराया थर्ड एसी में 2055 और सेकंड एसी में 2810 है.

पढ़ें: होली पर कोटा से पटना के बीच चलेगी सोगरिया-दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

TAGGED:

NEW DELHI AND MUMBAI TRAIN ON HOLI
OLI SPECIAL TRAIN PASS THROUGH KOTA
FESTIVAL SPECIAL TRAIN
HOLI SPECIAL TRAIN BOOKING BEGINS
HOLI SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.