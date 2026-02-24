ETV Bharat / state

Holi Special Trains: नई दिल्ली से मुंबई के बीच कोटा होकर होली पर एक और स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

कोटा: रेलवे ने होली पर लंबी वेटिंग से निजात दिलाने को नई दिल्ली से मुंबई के दादर पश्चिम स्टेशन के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा की. यह ट्रेन आने और जाने के दो-दो फेरे करेगी. इसमें थर्ड एसी के 12 व सेकंड एसी के 5 समत 22 कोच हैं. इसके स्टॉपेज भी कम रखे हैं. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि नई दिल्ली से मुंबई ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार आ रहा है. इसी के चलते विशेष ट्रेन संचालित की जा रही है. यह पूरी तरह से एसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है. ट्रेन में नई दिल्ली की तरफ से बुकिंग शुरू हो गई. इसमें कंफर्म टिकट मिल रहा है. जल्द मुंबई की तरफ से भी बुकिंग शुरू होगी.

जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04002 नई दिल्ली दादर पश्चिम वीकली सुपरफास्ट फेस्टिवल एक्सप्रेस 25 फरवरी और 4 मार्च को चलेगी. बुधवार रात 10:40 बजे दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन गुरुवार सुबह 6:10 बजे कोटा पहुंचेगी. उसी रात 10:40 बजे दादर पश्चिम स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04001 दादर पश्चिम नई दिल्ली वीकली सुपरफास्ट स्पेशल 27 फरवरी और 6 मार्च को चलेगी. यह गुरुवार देर रात (तारीख के अनुसार शुक्रवार) 12:05 बजे दादर पश्चिम से रवाना होगी. शुक्रवार दोपहर 1:00 बजे कोटा और रात 9:05 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

पढ़ें: कोटा से जयपुर, सीकर, मथुरा और जबलपुर के लिए होली पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन