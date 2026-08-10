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कालीसिंध नदी उफान पर, नौनेरा बैराज से छोड़ रहे एक लाख क्यूसेक पानी, बढ़ाकर करेंगे 2 लाख

सावन के दूसरे सोमवार को जमकर झमाझम बारिश. झालावाड़ जिले में हुई तेज बारिश का असर कोटा में भी देखने को मिल रहा है.

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कोटा जिले में बने नोनेरा बांध से छोड़ा जा रहा पानी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 5:51 PM IST

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कोटा: हाड़ौती संभाग में सावन के दूसरे सोमवार को जमकर झमाझम हो रही है. झालावाड़ जिले में हुई तेज बारिश का असर कोटा में भी देखने को मिल रहा है. वहीं, कोटा जिले में भी कहीं छुटपुट तो कहीं तेज बारिश देखने को मिल रही है. झालावाड़ में हुई कई इंच बारिश के चलते सोमवार को कालीसिंध नदी उफान पर आ गई है. ऐसे में नौनेरा बैराज से पानी छोड़ने का क्रम बढ़ा दिया है.

जल संसाधन विभाग ने नौनेरा बैराज के 13 गेट खोलकर करीब एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ रहे है, जिसे बढ़ाकर 2 लाख की क्यूसेक किया जाना है. जल संसाधन विभाग के नौनेरा बैराज के कनिष्ठ अभियंता देवेंद्र कुमार ने बताया कि मोनेरा बैराज में फिलहाल 159.87 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है. जबकि इसकी क्षमता 226.65 मिलियन क्यूबिक मीटर है. बैराज को 70 फीसदी भरकर रखना है और 214 मीटर के लेवल पर मेंटेन करना है.

पढ़ें : राजस्थान का ये बैराज है खास, 15 लाख क्यूसेक पानी है डिस्चार्ज क्षमता, 18 घंटे में होता है फुल

इसकी कुल गेज क्षमता 217 मीटर है, लेकिन नदी में फिलहाल 46 हजार क्यूसेक का इनफ्लो बना हुआ है और आने वाले कुछ घंटे में यह इनफ्लो बढ़कर 2 लाख के ऊपर जाने वाला है. ऐसे में बैराज का गेज मेंटेन करने के लिए पानी छोड़ना ही होगा. बैराज के 27 गेट है और अभी तेरा गेट खोले हुए हैं. आगे बढ़कर गेटों की संख्या भी 20 के आसपास की जा सकती है. दूसरी तरफ अभी गेटों की कुल ओपनिंग 19 मीटर के आसपास हो रही है, जबकि इसे बढ़ाकर 40 मीटर के ऊपर ले जाया जाएगा.

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नौनेरा बैराज से छोड़ रहे एक लाख क्यूसेक पानी (ETV Bharat Kota)

पढ़ें : कोटा-बूंदी में मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP का काम शुरू, नोनेरा से मेज तक फीडर कैनाल के लिए खुदाई

निचली इलाकों में अलर्ट जारी, बंद हो जाएगा कोटा सवाई माधोपुर का रास्ता : कालीसिंध नदी से 10 हजार क्यूसेक पानी सुबह छोड़ा जा रहा था, लेकिन इसे बढ़ाकर पहले 40 हजार किया गया. बाद में 60 और अब बढ़कर 95 हजार दिया गया है. बैराज का जलस्तर 214 फीट पर मैनेज किया जाएगा. दूसरी तरफ काली सिंह नदी से पानी चंबल नदी में पहुंचने वाला है. इससे चंबल नदी का जलस्तर भी ऊंचा उठ जाएगा. इस पानी से आगे जाकर कोटा सवाई माधोपुर का रास्ता बंद होगा. यह रास्ता खातौली से आगे कैथूदा पर झरेल की रपट वाली पुलिया पर पानी आने के चलते होगा. निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है.

  • कोटा-इटावा-श्योपुर राजमार्ग हुआ बाधित.
  • स्टेट हाईवे 70 कोटा-इटावा राजमार्ग पर आवागमन ठप.
  • मारवाड़ा चौकी के नाले में आया उफान.
  • नाले में उफान से इटावा सुल्तानपुर-कोटा मार्ग हुआ अवरुद्ध.
  • अब दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे एक मात्र कोटा से इटावा पहुंचने का विकल्प.
  • इटावा-सुल्तानपुर क्षेत्र में जारी है तेज बारिश का दौर.
Last Updated : August 10, 2026 at 5:51 PM IST

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