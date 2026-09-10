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Nikay Chunav 2026 : चुनावी ड्यूटी कर रहे एएसआई की हार्ट अटैक से मौत, मिला था गैलंट्री अवॉर्ड

चुनाव में ड्यूटी कर रहे एएसआई राधेश्याम सांखला की गुरुवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई. सांखला आरके पुरम थाने में तैनात थे.

ASI Death in Kota
एएसआई राधेश्याम सांखला की तस्वीर (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 4:14 PM IST

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कोटा: नगर निगम चुनाव में ड्यूटी कर रहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राधेश्याम सांखला की गुरुवार को हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई. घटना सुबह 9:00 बजे हुई. उनकी मोबाइल पार्टी में ड्यूटी लगी हुई थी. अचानक से उन्हें सीने में दर्द उठा था, जिसके बाद साथी पुलिसकर्मी झालावाड़ रोड स्थित नीचे अस्पताल ले गए थे, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया. सांखला की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. चुनाव ड्यूटी के बीच हुई इस घटना से पुलिसकर्मियों में भी शोक की लहर है. सांखला को गैलंट्री अवॉर्ड प्रमोशन भी मिला है.

आरके पुरम थानाधिकारी दिग्विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि राधेश्याम सांखला की हार्ट अटैक से मौत हुई है. उनकी ड्यूटी चुनाव के दौरान मोबाइल पार्टी में लगाई गई थी. ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है. राधेश्याम सांखला बालाकुंड शिवपुरा में ही रहते थे. वे शहर में कई थानों में तैनात रहे हैं, जिनमें नयापुरा, कुन्हाड़ी, दादाबाड़ी, आरकेपुरम व अन्य थानों में तैनात रहे हैं. प्रमोशन होने के बाद ही उन्हें आरके पुरम थाने में फिलहाल तैनात किया गया था. इसके पहले भी राधेश्याम सांखला को गैलंट्री अवॉर्ड व प्रमोशन मिला था.

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कोविड-19 के दौर में अप्रैल 2021 में सांखला कुन्हाड़ी थाने में तैनात थे. कोटा की चम्बल नदी की पुलिया से नीचे कूदे एक युवक को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया था. उन्होंने अपने साथी चालक चेतराम चौधरी के साथ मिलकर नदी की गहराई से उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला था.

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