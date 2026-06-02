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MD DRUGS SEIZE: झालावाड़ में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, सूने मकान से करोड़ों की एमडी ड्रग और संदिग्ध पाउडर जब्त

कोटा नारकोटिक्स टीम ने झालावाड़ में छापा मारकर 3.6 किलो एमडी व संदिग्ध पाउडर बरामद की है.

एमडी और भारी मात्रा में नशीला पाउडर जब्त
एमडी और भारी मात्रा में नशीला पाउडर जब्त (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 12:21 PM IST

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झालावाड़ : जिले के मिश्रौली थाना क्षेत्र स्थित गुराड़िया जोगा गांव में नारकोटिक्स विभाग कोटा टीम ने सूने रिहायशी मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में एमडी ड्रग व संदिग्ध पाउडर बरामद किया है. अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है. यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब जिला पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन दिव्य प्रहार जैसा अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन यहां सूने मकान में चल रहे नशे के कारोबार की किसी को कानों कान खबर नहीं हुई .

इधर नारकोटिक्स विभाग ने जप्त किए गए अवैध मादक पदार्थ की कीमत करोड़ों रुपए बताई है. मामले में जानकारी देते हुए कोटा नारकोटिक्स विभाग के सुपरिंटेंडेंट अमर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुराड़िया जोगा गांव के एक रिहायशी मकान में अवैध मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर नारकोटिक्स विभाग कोटा टीम ने लोकल पुलिस व झालावाड़ नारकोटिक्स विभाग की सहायता से सूने मकान पर दबिश दी.

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यहां मकान पर ताला लगा हुआ था. तलाशी के दौरान टीम को मकान के अंदर से करीब 3.641 किलोग्राम एमडी (मादक पदार्थ) तथा 7.060 किलोग्राम संदिग्ध पाउडर बरामद हुआ. उन्होंने बताया कि जब्त अवैध मादक पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है. वही संदिग्ध पाउडर अल्पाजोलम हो सकता है जो कि नशीले पदार्थ के निर्माण में काम आता है.

फिलहाल बरामद सामग्री को जब्त कर जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है. उन्होंने बताया कि रिहायशी मकान सीताराम पुत्र रतनलाल का है. आरोपी को छापेमारी की भनक लगने के बाद वहां से फरार हो गया है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. वहीं नारकोटिक्स विभाग द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्रित कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

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नशे का कारोबार
NARCOTICS RAID IN JHALAWAR

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