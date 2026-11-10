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कोटा के नंदग्राम धाम में अन्नकूट महोत्सव: 10 फीट ऊंचे गोवर्धन की लगाई परिक्रमा

हरे कृष्ण मंदिर में बनाया गया 10 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत ( ETV Bharat Jaipur )

कोटा: शहर में मंगलवार को नंदग्राम धाम स्थित हरे कृष्ण मंदिर पर गोवर्धन अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण किया. मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण, हरिनाम संकीर्तन और जयकारों से गूंजता रहा. मंदिर अध्यक्ष राधा प्रिय दास ने बताया- नंदग्राम धाम में लगभग 10 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत की भव्य और आकर्षक झांकी तैयार की गई. श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक उसकी परिक्रमा की. भगवान श्रीकृष्ण को विभिन्न प्रकार के सात्त्विक व्यंजनों का अन्नकूट महाभोग अर्पित किया गया.