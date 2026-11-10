कोटा के नंदग्राम धाम में अन्नकूट महोत्सव: 10 फीट ऊंचे गोवर्धन की लगाई परिक्रमा
मंदिर अध्यक्ष राधा प्रिय दास ने बताया-भगवान श्रीकृष्ण को विभिन्न प्रकार के सात्त्विक व्यंजनों का अन्नकूट महाभोग अर्पित किया गया.
Published : November 10, 2026 at 4:47 PM IST
कोटा: शहर में मंगलवार को नंदग्राम धाम स्थित हरे कृष्ण मंदिर पर गोवर्धन अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण किया. मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण, हरिनाम संकीर्तन और जयकारों से गूंजता रहा. मंदिर अध्यक्ष राधा प्रिय दास ने बताया- नंदग्राम धाम में लगभग 10 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत की भव्य और आकर्षक झांकी तैयार की गई. श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक उसकी परिक्रमा की. भगवान श्रीकृष्ण को विभिन्न प्रकार के सात्त्विक व्यंजनों का अन्नकूट महाभोग अर्पित किया गया.
सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत धारण किया था भगवान श्रीकृष्ण ने: मंदिर अध्यक्ष राधा प्रिय दास ने बताया- गोवर्धन पूजा भगवान श्रीकृष्ण की उस अद्भुत लीला की स्मृति में मनाई जाती है, जब उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से हुई मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत धारण किया था. यह दिव्य लीला भगवान के अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम, करुणा और संरक्षण का संदेश देती है.
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दिव्य हरिनाम संकीर्तन से गुंजायमान हुआ मंदिर परिसर: महोत्सव में गोवर्धन पर्वत की श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की. इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र नामों का सामूहिक हरिनाम संकीर्तन, विशेष दीपदान, दामोदर आरती और अन्नकूट महाभोग के दर्शन किए गए. मृदंग और करताल की धुन के बीच हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन किया गया. श्रद्धालु भक्ति भाव से झूमते और नृत्य करते नजर आए. सभी श्रद्धालुओं और नगरवासियों के लिए अन्नकूट महाप्रसाद का वितरण किया गया.
श्रीकृष्ण के दामोदर स्वरूप की आराधना का माह: राधा प्रिय दास ने बताया कि कार्तिक दामोदर मास का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. वैष्णव परंपरा में कार्तिक मास को पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है. यह महीना भगवान श्रीकृष्ण के दामोदर स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित है. शास्त्रों के अनुसार इस मास में की गई भक्ति, दीपदान, दामोदर आरती, हरिनाम संकीर्तन और भगवान की सेवा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. इस दौरान श्रद्धालु विशेष उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करते हैं.
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