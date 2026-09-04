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Special : मजदूर, किसान, ऑटो चालक व सब्जी विक्रेता से लेकर चूड़ी बेचने और ई-कॉमर्स व्यापारी तक चुनावी मैदान में...

19 कॉन्ट्रैक्टर 7 प्रॉपर्टी डीलर और तीन बिल्डर मैदान : चुनाव में 19 कॉन्ट्रैक्टर भी मैदान में हैं. इसके अलावा एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर और तीन बिल्डर भी मैदान में हैं. इनमें भजपा के कॉन्ट्रैक्टर कैंडिडेट रामबाबू सुवालका, जालिम सिंह, लव शर्मा, संदीप भाटिया, सुरेश लखेरा, सुरेन्द्र राठौर, कैलाश गौतम व गोपालराम मंडा हैं. कांग्रेस के शीतल प्रकाश मीणा श्याम, विनोद कुमार, चेतना माथुर, इनायत हसन, महिपाल सिंह, अनुराग गौतम, योगेश विजयवर्गीय, भुवनेश ऋषि, भंवर सिंह, अजय कासलीवाल और संजय यादव शामिल हैं. भाजपा से बिल्डर में विवेक राजवंशी, पराग शर्मा, बद्री आर्य और हेमराज हाडा चुनाव लड़ रहे हैं. प्रॉपर्टी डीलर्स में कांग्रेस के राम अवतार मीणा, विनोद गौतम, यूनुस मोहम्मद और अमन गौतम व भाजपा से चंद्रप्रकाश सुमन, जयराज सिंह व मुकेश शर्मा "पीपा" हैं.

वार्ड नंबर 52 से कांग्रेस के प्रत्याशी और सब्जी विक्रेता रोहित महावर के कार्यालय का उद्घाटन (Souece : Social Media)

चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में थोक व्यापारी, हॉबी क्लासेज, ठेकेदार, टेलरिंग, सब्जी विक्रेता, मजदूर, किसान, शिक्षक, वकील, लेडीज, लाइब्रेरी संचालक, ब्रोकर, फैक्ट्री मालिक, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, फोटोग्राफी, फार्मा कंपनी डायरेक्टर, प्रॉपर्टी, प्राइवेट जॉब, नर्सिंग कर्मी, दूध डेयरी, ट्रांसपोर्ट, टेंट व्यापारी, छात्र, चूड़ी की दुकान, गृहिणी, गल्ला व्यापारी, ईंट उद्योग, कैटरिंग, ऑटो चालक, ई-मित्र संचालक, ई-कॉमर्स व्यापार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी भाजपा व कांग्रेस से मैदान में हैं. व्यवसाय में भी किराना, टेंट, दवा, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, गल्ला, दूध डेयरी, जनरल स्टोर सहित कई कार्य हैं.

कोटा: नगर निगम के चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के 200 कैंडिडेटस् 100 वार्डों के लिए मैदान में हैं, जिनमें मुकाबला शुरू हो गया है. कोटा में 11 सितंबर को मतदान है. ऐसे में सभी अपने व्यवसाय को छोड़कर मैदान में उतरे हुए है. कैंडिडेट्स ने अपने हलफनामे में व्यवसाय की जानकारी भी दी है, जिसमें सामने आया है कि सबसे बड़ा वर्ग व्यापारियों का है. इसमें 53 प्रत्याशी हैं, जबकि गृहणी की संख्या दूसरे नंबर 45 है. इसके बाद प्राइवेट नौकरी वाले करीब 21 कैंडिडेट्स हैं, जबकि स्वरोजगार करने वाले 9 कैंडिडेट्स सामने हैं.

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पांच टीचर, तीन स्टूडेंट और 6 वकील भी मैदान में : इसके अलावा पांच टीचर और तीन स्टूडेंट भी मैदान में हैं. इनमें भाजपा से टीचर कैंडिडेट वार्ड 80 से संजना, झमटानी से टीचर शोभा अहलूवालिया, 46 से पिंटू कंवर, 39 से आशा चतुर्वेदी हैं. जबकि कांग्रेस से वार्ड 76 से सुरेंद्र मठ सिंगला हैं. स्टूडेंट की बात की जाए तो वार्ड नंबर 1 से भाजपा के ज्योतु प्रकाश मीणा, कांग्रेस के 78 नंबर से रिदम शर्मा और 86 से अर्पित जैन है. कांग्रेस के वकालत करने वालों में आईना महक, ललित शर्मा, जसवंत सुमन, आशीष जैन, विजय कछवाहा, पदम कुमार गौतम है, भाजपा से एक भी नहीं है.

कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष और वार्ड 75 से भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन (Souece : Social Media)

समाजसेवी महिलाओं का मुकाबला गृहणी, मजदूर और किसान से : चार कैंडिडेट ने अपने आपको समाजसेवी का बताया है, जिसमें वार्ड 16 की उषा ठाकुर, 18 से दिव्या मीणा, वार्ड 19 से आशा जैन और 30 से सपना बुर्ट शामिल है. यह चारों ही कांग्रेस कैंडिडेट्स हैं. इसमें उषा ठाकुर का मुकाबला भाजपा की गृहणी निशा हाडा से हैं. इसी तरह से दिव्या का मुकाबला भी भाजपा की गृहणी सुगना बाई से है. आशा जैन का मुकाबला पूर्व पार्षद राकेश पुटरा से हैं, वे खेती करते हैं. जबकि सपना का मुकाबला भाजपा की प्रेमलता बैरवा से हैं, वह मजदूरी करती हैं. इसी तरह से वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस कैंडिडेट अनीता भील मजदूरी करती है, उनका मुकाबला गृहणी सोसर बाई से है.

वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन (Souece : Social Media)

ब्लड बैंक संचालक और व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भी लड़ रहे चुनाव : वार्ड नंबर 34 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार गुप्ता ब्लड बैंक संचालित करते हैं. उनका मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट व्यापारी परमानंद से है. इसी तरह से कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष और दवा व्यवसायी क्रांति जैन भी बीजेपी कैंडिडेट के रूप में वार्ड 75 से चुनावी मैदान में हैं. उनका मुकाबला वकील व कांग्रेस कैंडिडेट आशीष जैन से है.

सबसे ज्यादा व्यवसायी मैदान में (ETV Bharat GFX)

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कांग्रेस से व्यवसाय करने वालों में रघुवीर बैरवा, फैजल बेग, परमानंद, राकेश चौहान, ऋषभ दुबे, मनीष शर्मा, मनीष भारद्वाज, नौशाद हुसैन, संदीप सिंह, राजेश दयानी, अमरनाथ शर्मा, कुणाल शर्मा, आयुष पारेता, कुलदीप प्रजापति व हेमराज गौतम हैं. भाजपा से संदीप नंदवाना, दिनेश सरसिया, शुभम शर्मा, सियाराम वैष्णव, दीपक नायक, छोटूलाल बैरवा, राकेश डूंगोरिया, मुस्तकीम, युसूफ कडक, हरमेंद्र सिंह हाडा, एकता वर्मा, मिलाप जैन, सुरेश सिंह, अभिषेक कुशवाह, नवीन माथुर, सुनीता नायक, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता व क्रांति जैन मैदान में हैं.

कांग्रेस ने चूड़ी की दुकान व महिला ऑटो चालक को उतारा मैदान में, भाजपा ने ई-कॉमर्स व्यापारी को उतारा :