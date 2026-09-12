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कोटा नगर निगम चुनाव: पॉश कॉलोनियां वोटिंग में पिछड़ीं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े वार्डों में बंपर मतदान, यहां जानिए पूरा एनालिसिस

कोटा में कुल 67.65% मतदान हुआ. पॉश कॉलोनियों में वोटिंग प्रतिशत कम रहा, जबकि ग्रामीण और माइनॉरिटी वार्डों में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया.

कोटा नगर निगम चुनाव
कोटा नगर निगम चुनाव (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 4:10 PM IST

13 Min Read
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कोटा: नगर निगम चुनाव के अंतिम आंकड़ों ने शहर के राजनीतिक और सामाजिक मिजाज को साफ कर दिया है. कुल 100 वार्डों के लिए हुए इस मतदान में 67.65 फीसदी मतदाताओं ने अपने हक का इस्तेमाल किया. चुनाव के विस्तृत एनालिसिस से यह साफ हुआ है कि जहां एक तरफ शहर के पढ़े-लिखे और पॉश इलाकों के वोटर्स घरों से बाहर निकलने में सुस्त रहे, वहीं शहर की सीमा से लगे ग्रामीण वार्डों में बंपर वोटिंग दर्ज की गई. ईटीवी भारत ने वार्ड के अनुसार हुए मतदान का एनालिसिस किया है और उसके आधार पर सामने आया है कि शहर से लगते ग्रामीण क्षेत्र के वार्डों में ज्यादा मतदान हुआ है.

कोटा नगर निगम चुनाव में 100 वार्डों के लिए 8,26,923 मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 5,59,485 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. शहरी क्षेत्र के पॉश कॉलोनी के एरिया में मतदाताओं की रुचि कम नजर आई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के वार्डों में अच्छी-खासी तादाद में वोटिंग हुई है. दूसरी तरफ, जिन क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे, वहां पर वोटिंग प्रतिशत भी थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आया है, क्योंकि सबने वोट बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किए थे और वोटर को निकालने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन जहां पर भाजपा और कांग्रेस में ही सीधी टक्कर थी या फिर वार्ड बड़े थे, वहां पर ज्यादा वोटर बाहर नहीं निकले, और मतदान का प्रतिशत कम रहा है.

कोटा नगर निगम चुनाव
मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे मतदाता अपना पहचान पत्र दिखाते हुए (ETV Bharat kota)

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इन 10 वार्ड व एरिया में हुई है सबसे ज्यादा वोटिंग:

  1. नगर निगम में वार्ड नंबर 6 में अच्छा-खासा मतदान हुआ है. इस वार्ड में 87 फीसदी वोट डले हैं. मतदाता 12,877 थे, जिनमें 11,203 ने वोट किया है. कैथून क्षेत्र का यह नगर निगम का वार्ड है, इसमें मीरा बस्ती, सुवासा पुलिया, संजय नगर, भीमपुरा, कोट मोहल्ला, कमलेश्वर मंदिर, नया खेड़ा मोहल्ला, वैद्यनाथ मंदिर और गाड़ी गाल का क्षेत्र शामिल है. इस वार्ड से भाजपा के मोहम्मद निजाम, कांग्रेस की आईना महक और निर्दलीय सद्दाम हुसैन चुनावी मैदान में हैं. यहां अधिकांश वोटर माइनॉरिटी के हैं.
  2. नंबर एक में शंभूपुरा, गिरधरपुरा और गोवर्धनपुरा गांव हैं. यहां कांग्रेस ने शीतल प्रकाश मीणा श्याम को चुनावी मैदान में उतारा था, भाजपा की तरफ से ज्योति प्रकाश मैदान में थे. एक निर्दलीय रूपचन्द मीणा भी इस वार्ड से मैदान में ताल ठोके हुए थे. इसमें 85.95 फीसदी मतदान हुआ है, यहां पर मतदाताओं की संख्या कम है. यहां केवल 3,858 मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिनमें 3,716 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है.
  3. कैथून इलाके के ही वार्ड नंबर आठ में 85.61% मतदान हुआ है, रजिस्टर्ड 8,745 वोटर में 7,487 मतदान करने पहुंचे हैं. इस एरिया में धाकड़ खेड़ी, चडिंदा, भोजपुरा, जाल खेड़ा, खेड़ा रामपुर व चैनपुरा का एरिया है. इस वार्ड में एक ही परिवार की चार महिलाएं मैदान में थीं, जिनमें कांग्रेस से मयूरी मेहरा तो भाजपा से सुगना मेहरा मैदान में थीं, जबकि इन्हीं की दो अन्य रिश्तेदार सरिता और बजरंगी निर्दलीय चुनावी मैदान में थीं, ये आपस में सास-बहू लगती हैं.
  4. वार्ड नंबर 10 में 82.62% मतदान हुआ है, यहां पर 5,505 मतदाताओं में से 4,548 ने अपना वोट कास्ट किया है. इस एरिया में बड़ा सोगरिया, मधुबन कॉलोनी रोटेदा, चंद्रेसल, मानसिंह बस्ती का एरिया शामिल है. यहां पर भाजपा ने कमलेश बाई तो कांग्रेस ने मीना कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा था. दूसरी तरफ प्रतिष्ठा नागर कांग्रेस से टिकट मांग रही थीं, लेकिन निर्दलीय मैदान में उतर गईं और संतोष कुमारी भी यहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी हैं.
  5. वार्ड नंबर 2 से भाजपा से पारस कंवर और कांग्रेस से देवबाई गुर्जर चुनावी मैदान में थीं, इसके अलावा रेखा और माया गुर्जर निर्दलीय चुनावी मैदान में थीं. इस एरिया में कबीर आश्रम, विजयाराजे सिंधिया चौराहा, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, नयागांव दौलतगंज, रोजड़ी का कुछ हिस्सा, पटवार ट्रेनिंग स्कूल, मोदी इंस्टीट्यूट और कौटिल्य कॉलेज शामिल हैं. यहां पर रजिस्टर्ड 4,887 वोटर में से 3,990 ने वोटिंग की है, यह 81.64 फीसदी मतदान है.
  6. वार्ड नंबर 7 में 10,511 मतदाताओं में से 8,374 मतदान करने पहुंचे हैं, यहां मतदान का प्रतिशत 79.67 रहा है. यह वार्ड भी कैथून एरिया का है, जिसमें न्यू कॉलोनी, हरिजन बस्ती, कृषि उपज मंडी, किशनपुरा, बूटा सिंह कॉलोनी, मेला बस स्टैंड, अहिरवाड़ा और आजाद नगर का क्षेत्र है. यहां से भाजपा ने संदीप नंदवाना और कांग्रेस ने राकेश सुमन को चुनावी मैदान में लड़ाया है, जबकि निर्दलीय भागीरथ भी चुनाव लड़े हैं.
  7. वार्ड नंबर 9 में अर्जुनपुरा, दसलाना, झालीपुरा, जगन्नाथपुरा, बोरखंडी और मंडानिया का एरिया शामिल है. यहां भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र शर्मा और कांग्रेस से कमल गहलोत चुनावी मैदान में हैं, जबकि निर्दलीय नंद बिहारी मालव और मानसिंह भी चुनाव लड़ रहे थे. इस वार्ड में 10,148 मतदाता हैं, इनमें से 8,027 वोट करने पहुंचे हैं. यहां 79.1% मतदान रहा है.
  8. वार्ड नंबर 49 में भी 78.6% मतदान हुआ है, यहां 6,139 में से 4,825 मतदाताओं ने वोट किया है. इस एरिया में भीतरीया कुंड और शिवपुरा का एरिया आता है. यहां भारतीय जनता पार्टी से हरमेंद्र सिंह हाड़ा और कांग्रेस से महिपाल सिंह चुनाव लड़े हैं, जबकि आम आदमी पार्टी से प्रतिकांत शर्मा चुनावी मैदान में थे. वहीं कौशल किशोर शर्मा, दिग्विजय सिंह और आकाश कुशवाहा भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, यहां कुल 6 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं.
  9. घंटाघर एरिया के वार्ड नंबर 45 में 13,955 वोटर में से 10,826 ने वोट कास्ट किया है. यहां वोटिंग 77.58% रही है. यहां वोटिंग की बात की जाए तो माइनॉरिटी का एरिया है और अच्छी-खासी वोटिंग हुई है. इस एरिया में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने मुस्तकीम को लड़ाया है, जबकि कांग्रेस ने यहां पर फरीदुद्दीन कुरैशी को चुनाव में लड़ाया है, ये पूर्व महापौर भी हैं. इसके अलावा मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद आसिम, हाशिम अली, इम्तियाज हुसैन, इनायत अली और समीउल्लाह चुनावी मैदान में थे.
  10. वार्ड नंबर 73 में भी अच्छी वोटिंग हुई है, यहां 75.58 प्रतिशत मतदान हुआ है. यहां 6,814 में से 5,150 ने मतदान किया है. इस एरिया में लाडपुरा और कर्बला का क्षेत्र शामिल है, जो माइनॉरिटी का भी काफी बड़ा एरिया है. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने रोली जैन व कांग्रेस ने हुस्नआरा को लड़ाया है. इस एरिया में चार निर्दलीय महिला प्रत्याशी भी मैदान में थीं, जिनमें शगुफा खानम, तबस्सुम, रिया बानो और मफसेरा बानो अंसारी शामिल थीं.

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महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर लिया मतदान में भाग
महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर लिया मतदान में भाग (ETV Bharat kota)

इन 10 वार्ड व एरिया में हुई है सबसे कम वोटिंग:

  1. वार्ड नंबर 80 में गुमानपुरा, न्यू कॉलोनी, चौपाटी, शॉपिंग सेंटर, मल्टीपरपज स्कूल, सिंधी स्कूल व आरपीएस कॉलोनी का एरिया है. यहां पर मतदान प्रतिशत पूरे नगर निगम चुनाव में सबसे कम रहा है. यहां 6,340 में से 3,129 वोटर ने ही मतदान किया है, केवल 49.35 फीसदी मतदान रहा है. यहां भाजपा और कांग्रेस के केवल दो ही कैंडिडेट मैदान में थे और इनमें सीधी टक्कर हुई है, जिनमें भाजपा से संजना झमटानी और कांग्रेस से विजय कछवाहा मैदान में लड़े हैं.
  2. वार्ड नंबर 68 में बजरंग नगर का काफी एरिया आ रहा है, जिसमें पंचवटी कॉलोनी, अल्फा कॉम्प्लेक्स, न्यू गोपाल विहार, गणपति कॉलोनी, अटवाल नगर, आदित्य आवास, वैभव नगर, पुलिस लाइन और केसर बाग का एरिया शामिल है. यहां पर 53.26 फीसदी मतदान हुआ है, जिसमें 11,181 में से 5,955 मतदाताओं ने अपने वोट किए हैं, जबकि इस वार्ड में चार प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, जिनमें भाजपा से सुरेश सिंह जादौन, कांग्रेस से राजेश दयानी, निर्दलीय भवानी शंकर मीणा व अमन खान शामिल हैं.
  3. वार्ड नंबर 57 में तलवंडी सेक्टर 4, 5, ए व बी का पूरािया शामिल है. इस वार्ड में भी काफी कम मतदान हुआ है, यहां 55.14 फीसदी वोटिंग प्रतिशत रहा है, जिसमें 7,514 में से 4,146 मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे हैं. यहां कांग्रेस से अमोलक देवी तो भाजपा से सुनीता सेन चुनाव लड़ी हैं, दोनों के बीच सीधी टक्कर हुई है.
  4. दादाबाड़ी एरिया के वार्ड नंबर 84 में भी महत्वपूर्ण 56.11% मतदान हुआ है, यह पॉश एरिया है. यहां 5,247 में से 2,944 वोटर ही मतदान केंद्र पहुंचे हैं. यहां पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला हुआ है, भाजपा से प्रमिला वर्मा तो कांग्रेस ने सीमा यादव को चुनाव लड़ाया है.
  5. कम मतदान प्रतिशत वाले वार्डों में 71 नंबर भी शामिल है. यह एरिया सरस्वती कॉलोनी, जेडीबी कॉलेज, राजेंद्र विहार, आकाशवाणी कॉलोनी, अमृत कलश, गुलाब बाग और गायत्री विहार का एरिया है. यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मीनाक्षी सेन और कांग्रेस ने सविता सुवालका को चुनाव लड़ाया है, जबकि यहां पर निर्दलीय वंदना फौजदार भी चुनावी मैदान में थीं, वे भाजपा से जुड़े अजय चौधरी की पत्नी हैं और बागी के रूप में ही चुनावी मैदान में लड़ी हैं.
  6. स्टेशन इलाके के जनकपुरी, इंदिरा व आदर्श कॉलोनी, रेलवे सोसाइटी, सेंट पॉल, माला फाटक, राम मंदिर, गुरुद्वारा स्कूल व राज केसर होटल एरिया के वार्ड नंबर 39 में भी कम मतदान हुआ है. केवल 57.53% मतदान हुआ है. इस एरिया में कांग्रेस ने पूर्व पार्षद चेतना माथुर को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा से आशा चतुर्वेदी चुनाव लड़ी हैं. इस वार्ड में एक निर्दलीय बीना दीक्षित भी थीं. यहां पर 5,420 मतदाताओं में से 3,118 ही वोट करने आए हैं.
  7. वार्ड नंबर 85 में दादाबाड़ी के सेक्टर 1 से 4 तक का एरिया है, इसके अलावा पीएनटी कॉलोनी भी जुड़ी हुई है. इस एरिया में भी कम मतदान हुआ है, यहां 57.88% वोटिंग हुई है. वार्ड में 9,209 मतदाता हैं, लेकिन 5,330 ने मतदान किया है. इसमें भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी. यहां भारतीय जनता पार्टी के कैलाश गौतम चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने अजय कासलीवाल को चुनाव लड़ाया है.
  8. वार्ड नंबर 94 भी पॉश एरिया है, यह कोचिंग एरिया से लगता हुआ इंद्र विहार का एरिया है, जिसमें इंद्र विहार का आधा हिस्सा है. इसके अलावा तलवंडी का सेक्टर 2 और 3 जुड़ा हुआ है. इस वार्ड में 58.06% मतदान हुआ है. यहां पर 5,007 वोटर में से 2,907 ही वोटिंग के लिए पहुंचे हैं. यहां भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला हुआ है. कांग्रेस ने यहां पर दीपा मंगल को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा से दीपिका शर्मा चुनाव लड़ी हैं.
  9. कम मतदान प्रतिशत वाले वार्डों में 15 नंबर भी शामिल है, इस वार्ड में 7,478 मतदाताओं में से 4,346 ने वोट किया है, यहां 58.12% मतदान रहा है. इस एरिया में मॉडल टाउन, आदर्श कॉलोनी, तिलक कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, मिलिट्री एरिया, भीमगंज मंडी थाना, अजय आहूजा स्कूल, नगर निगम सेक्टर ऑफिस, आर्य समाज, चर्च, निर्मला स्कूल, ईनाणी भवन, राजेंद्र होटल, मुर्गी फार्म व शांति नगर का एरिया शामिल है. इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी ने शुभम शर्मा को चुनाव लड़ाया है, जबकि कांग्रेस ने नंद किशोर शर्मा को मैदान में उतारा है. यहां तीन निर्दलीय भी चुनावी मैदान में थे, जिनमें जतिन कुमार लोधा, सोमराज शाक्यवाल और सुनील शर्मा शामिल हैं.
  10. नदी पार एरिया के वार्ड नंबर 19 में भी कम मतदान हुआ है, इस एरिया में 58.44% मतदान रहा है. एरिया में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पेट्रोल पंप, राधा कृष्ण मंदिर, चंचल विहार, लक्ष्मण विहार, रिद्धि सिद्धि नगर, कमला उद्यान, एसजीएन गार्डन व लैंडमार्क सिटी का एरिया शामिल है. इस एरिया में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें भाजपा के बागी भी शामिल हैं. यहां भाजपा ने राकेश सुमन पुटरा को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस से आशा जैन चुनाव लड़ी हैं. उनके अलावा यहां भाजपा के बागी के रूप में मयंक विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं. साथ ही निखिल गौतम, दलपत सिंह राठौड़, गिर्राज, रमेश चंद्र गोस्वामी और भंवरलाल सुमन भी चुनाव लड़े हैं.

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मतदान के लिए लाइन में लगे लोग
मतदान के लिए लाइन में लगे लोग (ETV Bharat kota)

ज्यादा मतदान वाले टॉप 10 वार्ड

वार्ड नंबरकुल मतदाताडाले गए मतप्रतिशत
612,87711,20387.00%
13,8583,31685.95%
88,7457,48785.61%
105,5054,54882.62%
24,8873,99081.65%
710,5118,37479.67%
910,1488,02779.10%
496,1394,82578.60%
4513,95510,82677.58%
736,8145,15075.58%

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कम मतदान वाले टॉप 10 वार्ड

वार्ड नंबरकुल मतदाताडाले गए मतप्रतिशत
806,3403,12949.35%
6811,1815,95553.26%
577,5144,14355.14%
715,2692,94455.87%
845,2472,94456.11%
395,4203,11857.53%
859,2095,33057.88%
945,0072,90758.06%
157,4784,34658.12%
197,5844,43258.44%

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कहां कितना मतदान

  • 60% से कम मतदान वाले 15 वार्ड: 15, 18, 19, 34, 38, 39, 56, 57, 68, 71, 80, 84, 85, 94 व 97.
  • 60 से 65% वाले 19 वार्ड: 11, 21, 28, 36, 37, 40, 42, 51, 53, 54, 58, 62, 69, 76, 81, 83, 87, 88 व 99.
  • 65 से 70% वाले 34 वार्ड: 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 44, 46, 47, 50, 55, 59, 63, 65, 70, 72, 74, 75, 79, 86, 89, 90, 95, 98 व 100.
  • 70 से 75% वाले 16 वार्ड: 3, 5, 17, 24, 27, 43, 52, 61, 64, 67, 77, 78, 82, 91, 92 व 96.
  • 75 से 80% वाले 11 वार्ड: 4, 7, 9, 13, 45, 48, 49, 60, 66, 73 व 93.
  • 80% से ज्यादा वाले 5 वार्ड: 1, 2, 6, 8 व 10.

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