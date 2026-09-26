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कांग्रेस करेगी डिप्टी मेयर चुनाव का बॉयकाट, कोटा शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम का एलान, भाजपा पर लगाया डराने-धमकाने का आरोप

नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की अनुसुइया गोस्वामी महापौर बनी हैं, जबकि कांग्रेस की सुनीता कुमारी सुमन को हार मिली है. चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पार्षदों की क्रॉस वोटिंग भी हुई है. इस पूरे मसले पर कांग्रेस की शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम का आरोप था कि महापौर चुनाव में कांग्रेस पार्षदों को डराया धमकाया गया, जिसके चलते क्रॉस वोटिंग हुई है.

कोटा: कांग्रेस ​शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने नगर निगम चुनाव में भाजपा सरकार पर कांग्रेस प्रत्याशियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पार्षद और महापौर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों को डराने धमकाने की घटनाएं हुई है. कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है. डराने धमकाने के कारण ही महापौर चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है. उन्होंने ऐलान किया कि भाजपा के इस कृत्य के विरोधस्वरूप कांग्रेस शनिवार को होने वाले उपमहापौर चुनाव का बहिष्कार करेगी. गौतम ने यह भी कहा कि क्रॉस वोटिंग मामले की जांचकर संबंधित कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

गौतम ने कोटा नगर निगम चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्षदों को डराने धमकाने, दबाव में लेने और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए . उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. यह लोकतंत्र की मूल भावना पर गंभीर प्रहार हैं. निर्वाचित पार्षद जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में करने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेगी. कांग्रेस पार्षदों को कथित रूप से डराने धमकाने की घटनाएं लोकतंत्र की हत्या के कुत्सित प्रयास हैं, जिनका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है.

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लोकतात्रिक मूल्यों से समझौता नहीं करेगी कांग्रेस: राखी गौतम ने कहा कि जब चुनावी प्रक्रिया में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो, ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी. इसी के विरोध में कांग्रेस ने नगर निगम उपमहापौर चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है. गौतम ने महापौर चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जिन कांग्रेस पार्षदों ने महापौर चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का कृत्य किया है, उसकी जल्द जांच होगी. पहचान कर ली जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.