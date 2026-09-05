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कोटा नगर निगम चुनाव: 200 उम्मीदवारों में 42 आठवीं पास तो 108 के पास है बैचलर्स डिग्री, जानिए कितने शिक्षित हैं आपके उम्मीदवार

कोटा नगर निगम चुनाव ( ETV Bharat GFX )