ETV Bharat / state

कोटा नगर निगम चुनाव: 200 उम्मीदवारों में 42 आठवीं पास तो 108 के पास है बैचलर्स डिग्री, जानिए कितने शिक्षित हैं आपके उम्मीदवार

कोटा नगर निगम चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के 200 प्रत्याशियों में शैक्षणिक योग्यता का भी दिलचस्प मुकाबला है. पढ़िए मनीष गौतम की स्पेशल रिपोर्ट.

कोटा नगर निगम चुनाव
कोटा नगर निगम चुनाव (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 6:21 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नगर निगम के 100 वार्डों के चुनावी दंगल में इस बार मुकाबला केवल सियासी दलों के बीच नहीं, बल्कि शैक्षणिक योग्यताओं के बीच भी है. मैदान में उतरे भाजपा और कांग्रेस के 200 प्रत्याशियों के शैक्षणिक विश्लेषण से बेहद रोचक और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक ओर देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों से पढ़े युवा ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर साक्षर और महज पांचवीं-आठवीं पास प्रत्याशी भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

इन प्रत्याशियों की शिक्षा का एनालिसिस करने पर सामने आता है कि 42 ऐसे कैंडिडेट हैं, जिनकी पढ़ाई आठवीं या उससे कम ही है. कम पढ़े-लिखे प्रत्याशियों में 14 केवल साक्षर हैं, जबकि तीन ने अपने आप को केवल शिक्षित बताया है. वहीं दूसरी ओर, चुनाव में 108 कैंडिडेट्स ने बैचलर्स या उससे ज्यादा की पढ़ाई की हुई है. इन उच्च शिक्षित प्रत्याशियों में से 20 कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, जबकि दो दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट्स प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीटेक, एमबीए, बीबीए, एलएलबी, एलएलएम, एमएड और बीएड कर चुके हैं. इसके अलावा मैदान में एक कैंडिडेट बी.फार्मा और एक कैंडिडेट जीएनएम नर्सिंग की पढ़ाई करने वाला भी अपनी किस्मत आजमा रहा है.

कोटा नगर निगम चुनाव
नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों की शिक्षा (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- कोटा नगर निगम: बड़ी देर कर दी सूची आते आते...कांग्रेस ने काटा महिला जिलाध्यक्ष एवं डिप्टी मेयर का टिकट, देखें कांग्रेस एवं भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट

बीबीए कर चुके का मुकाबला 12वीं पास से:

  • वार्ड 46 में कांग्रेस की एमबीए पास कैंडिडेट निधि राजावत का मुकाबला भाजपा की बीकॉम डिग्री होल्डर पिंटू कंवर से है.
  • वार्ड 20 से बीजेपी के जीएनएम (नर्सिंग) पास दिनेश कुमार का मुकाबला कांग्रेस के बैचलर्स डिग्री धारक अशोक मेघवाल से है.
  • वार्ड 98 के कांग्रेस कैंडिडेट आयुष पारेता, जो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनका मुकाबला भाजपा की 12वीं पास अनुसूइया गोस्वामी से है.
  • वार्ड 39 की कांग्रेस कैंडिडेट चेतना माथुर (बीबीए) का मुकाबला भाजपा की शिक्षिका कैंडिडेट आशा चतुर्वेदी (एमए, बीएड) से है.
  • वार्ड 83 की भाजपा कैंडिडेट सीमा चौधरी बी.फार्मा का मुकाबला कांग्रेस की 10वीं पास सुनीता शर्मा से है.

इंजीनियरिंग कर चुके प्रत्याशी भी मैदान में:

  • चुनावी मैदान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके कुल 5 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से 4 भाजपा और 1 कांग्रेस से हैं.
  • वार्ड 88 से कांग्रेस की इंजीनियरिंग पास कैंडिडेट प्रांजलि गौतम का मुकाबला भाजपा की आठवीं पास मंजू देवी विजय से है.
  • वार्ड 97 से भाजपा युवा मोर्चा कोटा शहर अध्यक्ष सुदर्शन गौतम (इंजीनियरिंग) का मुकाबला कांग्रेस के एलएलबी पास कैंडिडेट कुणाल शर्मा से है.
  • वार्ड 69 से भाजपा के इंजीनियरिंग पास जयराज सिंह का मुकाबला कांग्रेस के मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले जितेंद्र कुमार से है.
  • वार्ड 54 से बीजेपी कैंडिडेट व पूर्व नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी (इंजीनियरिंग) का मुकाबला कांग्रेस के बैचलर्स पास मनीष शर्मा से है.
  • वार्ड नंबर 15 में भाजपा के इंजीनियरिंग पास कैंडिडेट शुभम शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के 12वीं पास नंदकिशोर शर्मा से है.

इसे भी पढ़ें- जोधपुर नगर निगम चुनाव : पति के साथ दंडवत करते ​चुनाव चिह्न लेने पहुंचीं भाजपा की बागी उम्मीदवार, जानिए वजह

कोटा नगर निगम चुनाव
जनसंपर्क करते हुए आयुष पारेता (ETV Bharat Kota)

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रत्याशियों का पूरा विवरण

  • 5वीं तक पढ़े: कांग्रेस से चार कैंडिडेट्स कमलेश कुमारी, लक्ष्मी कुशवाहा, जमना बाई व हुस्न आरा और भाजपा से दो कैंडिडेट्स मोहम्मद निजाम व ओम खटाना हैं.
  • 6वीं तक पढ़े: भाजपा से दो कैंडिडेट्स छोटूलाल बैरवा व मनोज कुमार सैनी और कांग्रेस से एक कैंडिडेट देव बाई गुर्जर हैं.
  • 7वीं तक पढ़े: कांग्रेस से दो कैंडिडेट्स मीना कुमारी व राजेन्द्र सिंह हैं, जबकि भाजपा से कोई नहीं है.
  • 8वीं तक पढ़े: भाजपा से आठ कैंडिडेट्स कालूलाल भील, रामभरोसी मेहता, योगेन्द्र राजावत, बद्री आर्य, ओम प्रकाश, अमरीन अंसारी, मंजू देवी विजय व मुकेश शर्मा पीपा और कांग्रेस से चार कैंडिडेट्स रघुवीर बैरवा, संजीदा बानो, अमोलक देवी व यूनुस मोहम्मद हैं.
  • 9वीं तक पढ़े: कांग्रेस से एक कैंडिडेट नौशाद हुसैन और भाजपा से भी एक कैंडिडेट लोकेश गुप्ता हैं.
  • 10वीं तक पढ़े: भाजपा से 12 कैंडिडेट्स हरिकांत लवानिया, राकेश पुटरा, रामबाबू सुवालका, प्रेमलता बैरवा, प्रेम सिंह गौड़, संदीप भाटिया, मिलाप जैन, सुरेश लखेरा, राजेन्द्र चौहान, पराग शर्मा, सुरेन्द्र राठौड़ व हेमराज हाड़ा और कांग्रेस से 9 कैंडिडेट्स अनीता भील, उषा ठाकुर, आशा जैन, विनोद गौतम, फरीदुद्दीन कुरैशी, रोहित महावर, सुनीता, शकीला खानम व सुनीता शर्मा हैं.
  • 11वीं तक पढ़े: कांग्रेस से केवल एक कैंडिडेट अनूप कुमार टेलर और भाजपा से दो कैंडिडेट्स देवेन्द्र शर्मा व जितेन्द्र सिंह हाड़ा हैं.
  • 12वीं तक पढ़े: भाजपा से 12 कैंडिडेट्स सुगना बाई, सुमन नायक, हरमेंद्र सिंह हाड़ा, एकता वर्मा, गिरिराज प्रसाद महावर, नागेन्द्र सिंह, दीपा आर्य, संजना झामटानी, पुष्पा चौधरी, नंदकिशोर हाड़ा, अनुसूइया गोस्वामी व रवि शर्मा और कांग्रेस से 10 कैंडिडेट्स (मयूरी मेहरा, कमल गहलोत, विकास सिंह, नंदकिशोर शर्मा, धीरज नागर, नरेन्द्र राजावत, परमानंद, महिपाल सिंह, योगेश विजयवर्गीय व भावना पुरसवानी हैं.
  • एलएलबी (LLB) पास: कांग्रेस से 8 प्रत्याशी शीतलप्रकाश मीणा, इनायत हसन, ललित शर्मा, जसवंत सुमन, जोगेन्द्र बीरवाल, आशीष जैन, कुणाल शर्मा व विजय कछवाह) और भाजपा से एक प्रत्याशी नैना गर्ग हैं.
  • एलएलएम (LLM) पास: कांग्रेस से दो कैंडिडेट्स आईना महक व पदम कुमार गौतम हैं, जबकि भाजपा से कोई नहीं है.
  • मास्टर्स (PG) पास: भाजपा से 10 प्रत्याशी दिनेश सरसिया, रविन्द्र नायक, निशा हाड़ा, सियाराम वैष्णव, दीपक नायक, सुनीता नायक, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, लव शर्मा, शोभा अहलूवालिया व कैलाश गौतम और कांग्रेस से भी 10 प्रत्याशी मेघा गुप्ता, दिनेश गोस्वामी, सपना बुर्ट, मंगल तंबोली, सविता सुवालका, अजय कसलीवाल, तसनीम कुरैशी, संदीप सिंह, अनुराग गौतम व दीपा मंगल हैं.
  • बीएड (B.Ed) पास: कांग्रेस से 9 प्रत्याशी रानू मोदी, रेहाना अंसारी, सीमा यादव, रेखा सुरारिया, कुलदीप प्रजापति, प्रतिभा नाथ, सुनीता सुमन, तरन्नुम व भंवर सिंह और भाजपा से पांच प्रत्याशी ज्योतुप्रकाश मीणा, भंवरलाल मीणा, आशा बैरवा, जेसिका मालव व आशा चतुर्वेदी हैं.
  • केवल साक्षर: कांग्रेस से केवल एक कैंडिडेट सियाराम वर्मा हैं, जबकि भाजपा से 13 कैंडिडेट पारस कंवर, सोसर बाई, कमलेश बाई, सुगना बाई मीणा, रामदेव वर्मा, जालिम सिंह, राकेश डूंगोरिया, मुस्तकीम, यूसुफ कड़क, सुनीता सेन, ममता कंवर, नवीन माथुर व कीर्ति गौतम हैं.
  • केवल शिक्षित (फॉर्म के अनुसार): कांग्रेस के तीन कैंडिडेट्स नीरज शर्मा, सारिका वर्मा और राकेश चौहान ने खुद को आवेदन फॉर्म में केवल शिक्षित बताया है.

बैचलर्स पास बीजेपी प्रत्याशी: भाजपा से 23 प्रत्याशी बैचलर्स पास हैंस जिसमें संजय कुमार सैनी, चंद्रप्रकाश सुमन, नीतू वरुण, नीतू कंवर, अदा खान भाटी, भूपेन्द्र प्रजापति, प्रतिभा सुमन, पुरुषोत्तम यादव, कुलदीप मेहरा, लाड़ वर्मा, संदीप नंदवाना, पिंटू कंवर, सुरेश सिंह, क्रांति जैन, योगेन्द्र खींची, देवेन्द्र शर्मा, सुनील गौतम, अभिषेक कुशवाह, मीनाक्षी सेन, रोली जैन, मोहनलाल सुमन, प्रमिला वर्मा व दीपिका शर्मा का शामिल हैं.

कोटा नगर निगम चुनाव
नॉमिनेशन दाखिल करने के दौरान निधि राजावत अपने पिता नीरज के साथ (ETV Bharat Kota)

बैचलर्स पास कांग्रेस प्रत्याशी: कांग्रेस से 29 प्रत्याशी हैं, जिसमें फैजल बेग, दीपक कुमार भील, राकेश सुमन, अशोक मेघवाल, शंकरलाल मेघवाल, विनोद कुमार, राममूर्ति वर्मा, निर्मला गुर्जर, भुवनेश ऋषि, दशरथ कुमार, अमरनाथ शर्मा, सुरेन्द्र सिंह मटसिंघला, लोकेश सुमन, लक्ष्मी शर्मा, संजय यादव, पारस वर्मा, हेमराज गौतम, अमन गौतम, अर्पित जैन, दिव्या मीणा, रामावतार मीणा, ऋषभ दुबे, मनीष शर्मा, मनीष भारद्वाज, तारा पटियाल, सपना गंभीर, राजेश दुयानी, रिद्धम शर्मा व टीना गौतम शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, प्रदेश में अब मैदान में 38,891 प्रत्याशी, 77 निर्विरोध चुने गए

इसे भी पढ़ें- जयपुर नगर निगम चुनाव 2026: करोड़पति प्रत्याशियों की भरमार, वार्ड 112 से सुनील कोठारी 35.87 करोड़ के साथ सबसे अमीर

इसे भी पढ़ें- Special: जोधपुर में पार्षद बनने उतरा 200 में से हर चौथा प्रत्याशी करोड़पति, विधायक-सांसद से भी ज्यादा संपत्ति

TAGGED:

EDUCATION ANALYSIS OF CANDIDATES
KOTA WARD ELECTION 2026
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
कोटा नगर निगम चुनाव
KOTA NAGAR NIGAM ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.