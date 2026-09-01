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कोटा नगर निगम चुनाव: देर रात तक जारी नहीं हुई प्रत्याशियों की सूची, भाजपा प्रत्याशी पर केस छुपाने का आरोप

कलेक्ट्रेट परिसर में अपने नामांकन पत्रों की जांच करवाने के लिए पहुंचे प्रत्याशी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: नगर निगम चुनाव को लेकर कोटा के 100 वार्डों में 548 उम्मीदवारों ने 590 नामांकन पत्र जमा किए थे. इनमें से वैध नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को की गई. जांच के दौरान उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था. दूसरी तरफ, नामांकन पत्रों पर आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं. इस दौरान आईं कुछ आपत्तियां का अभी निस्तारण नहीं हो सका है, जिसके चलते वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी नहीं की गई है. NDPS एक्ट का मुकदमा छुपाने की आपत्ति: भाजपा प्रत्याशी पर NDPS एक्ट का मुकदमा छुपाने की आपत्ति लगी है. जिला कलेक्टर पीयूष समारिया का कहना है कि सूचियों को तैयार किया जा रहा है, जो अभी फाइनल नहीं हुई हैं. यह सूची देर रात या सुबह तक ही फाइनल हो सकेगी. दूसरी तरफ, एडीएम सीलिंग रवि कुमार वर्मा का कहना है कि भाजपा या कांग्रेस का कोई भी मुख्य फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, जबकि करीब 100 के आसपास अन्य फॉर्म रद्द हुए हैं. इनमें अधिकांश वे फॉर्म हैं, जिन्हें उम्मीदवारों ने पार्टी के नाम से भर दिया था, लेकिन उन्हें पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाया. इसे भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव : आज नामांकन का आखिरी दिन, बिना सिंबल के ही उम्मीदवार दे रहे आवेदन, बड़े नामों का इंतजार भाजपा प्रत्याशी की शिकायत: वार्ड नंबर 92 से कांग्रेस के प्रत्याशी एडवोकेट पदम गौतम का कहना है कि उन्होंने FIR की कॉपी के साथ-साथ शिकायत और कोर्ट में चल रही कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे की एफआईआर और कोर्ट में चल रहे मामले के दस्तावेज भी सौंप दिए हैं. नामांकन पत्र के साथ दिए गए एफिडेविट में भाजपा प्रत्याशी ने इस मुकदमे की जानकारी नहीं दी है. आरोपी का पता और एफआईआर में दर्ज पता दोनों एक ही हैं. इस पूरे मामले पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा का कहना है कि "वह मुकदमे की जानकारी देना भूल गए थे. उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन लगा दिया है. शिकायतकर्ता ने इस मामले की सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी है. मेरा फॉर्म क्लियर हो गया है, ज्यादा जानकारी के लिए भाजपा के नेताओं से संपर्क करें."