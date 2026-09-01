कोटा नगर निगम चुनाव: देर रात तक जारी नहीं हुई प्रत्याशियों की सूची, भाजपा प्रत्याशी पर केस छुपाने का आरोप
स्क्रूटनी में करीब 100 नामांकन पत्र खारिज हुए. वार्ड 92 से भाजपा प्रत्याशी पर एनडीपीएस केस छुपाने की आपत्ति दर्ज की गई है.
Published : September 1, 2026 at 10:32 PM IST
कोटा: नगर निगम चुनाव को लेकर कोटा के 100 वार्डों में 548 उम्मीदवारों ने 590 नामांकन पत्र जमा किए थे. इनमें से वैध नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को की गई. जांच के दौरान उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था. दूसरी तरफ, नामांकन पत्रों पर आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं. इस दौरान आईं कुछ आपत्तियां का अभी निस्तारण नहीं हो सका है, जिसके चलते वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी नहीं की गई है.
NDPS एक्ट का मुकदमा छुपाने की आपत्ति: भाजपा प्रत्याशी पर NDPS एक्ट का मुकदमा छुपाने की आपत्ति लगी है. जिला कलेक्टर पीयूष समारिया का कहना है कि सूचियों को तैयार किया जा रहा है, जो अभी फाइनल नहीं हुई हैं. यह सूची देर रात या सुबह तक ही फाइनल हो सकेगी. दूसरी तरफ, एडीएम सीलिंग रवि कुमार वर्मा का कहना है कि भाजपा या कांग्रेस का कोई भी मुख्य फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, जबकि करीब 100 के आसपास अन्य फॉर्म रद्द हुए हैं. इनमें अधिकांश वे फॉर्म हैं, जिन्हें उम्मीदवारों ने पार्टी के नाम से भर दिया था, लेकिन उन्हें पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाया.
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भाजपा प्रत्याशी की शिकायत: वार्ड नंबर 92 से कांग्रेस के प्रत्याशी एडवोकेट पदम गौतम का कहना है कि उन्होंने FIR की कॉपी के साथ-साथ शिकायत और कोर्ट में चल रही कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे की एफआईआर और कोर्ट में चल रहे मामले के दस्तावेज भी सौंप दिए हैं. नामांकन पत्र के साथ दिए गए एफिडेविट में भाजपा प्रत्याशी ने इस मुकदमे की जानकारी नहीं दी है. आरोपी का पता और एफआईआर में दर्ज पता दोनों एक ही हैं. इस पूरे मामले पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा का कहना है कि "वह मुकदमे की जानकारी देना भूल गए थे. उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन लगा दिया है. शिकायतकर्ता ने इस मामले की सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी है. मेरा फॉर्म क्लियर हो गया है, ज्यादा जानकारी के लिए भाजपा के नेताओं से संपर्क करें."
बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय आवेदन: वार्ड नंबर 45 से उम्मीदवार प्रेरक गौतम का एक अलग ही मामला सामने आया है. प्रेरक ने दोनों बड़े राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस से आवेदन कर दिया था. इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी पर्चा भरा था. उन्हें भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसी का सिंबल नहीं मिला, ऐसे में उनके ये दोनों पर्चे खारिज हो गए हैं. हालांकि, प्रेरक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभी भी चुनावी मैदान में हैं.
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झालावाड़ में स्क्रूटनी के बाद बदला चुनावी गणित: झालावाड़ नगर परिषद के 45 वार्डों के लिए दाखिल 177 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है, जिसमें 124 आवेदन वैध और 53 निरस्त पाए गए हैं. इस प्रक्रिया के दौरान वार्ड-5 से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह और वार्ड-7 से भाजपा प्रत्याशी सागर कहार का नामांकन खारिज होने के बाद, वार्ड-5 से भाजपा के प्रदीप सिंह राजावत और वार्ड-7 से कांग्रेस के महेंद्र सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं. दो प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब नगर परिषद के शेष 43 वार्डों के लिए आगामी दिनों में मतदान प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
इस पूरी स्क्रूटनी में सबसे बड़ा विवाद वार्ड-31 से कांग्रेस प्रत्याशी शाहरुख का नामांकन खारिज होने को लेकर खड़ा हो गया है. कांग्रेस चुनाव कमेटी के सदस्य ओंकारेश्वर शर्मा ने इस फैसले को पूरी तरह निराधार बताते हुए दावा किया है कि प्रत्याशी पर विचाराधीन मामले में 2 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है और चार्जशीट में ऐसी कोई धारा नहीं है जिससे नामांकन रद्द हो. कांग्रेस ने इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने का ऐलान किया है, जिससे दोनों ही प्रमुख राजनैतिक दलों भाजपा और कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है और चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं.