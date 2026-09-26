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कोटा में नगर निगम में उप महापौर के लिए विवेक राजवंशी का नामांकन, निर्विरोध निर्वाचन तय

1 ( ETV Bharat Kota )

कोटा : नगर निगम में उप महापौर के लिए शनिवार को निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई. सुबह 11 बजे तक केवल एक ही नामांकन प्रस्तुत किया गया था. भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 54 से निर्वाचित विवेक राजवंशी ने नामांकन दाखिल किया. इसके लिए महापौर अनुसुइया गोस्वामी और पांच बार के पार्षद गोपाल राम मंडा पहुंचे. अब नामांकन पत्रों की जांच होगी. इसके बाद नामांकन पत्र सही पाए जाने पर विवेक राजवंशी का निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा. कांग्रेस ने उपमहापौर के चुनाव के बहिष्कार के ऐलान किया था. उप महापौर पद के प्रत्याशी विवेक राजवंशी कोटा नगर निगम में चार बार के पार्षद हैं. वे पिछले बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष थे. इसके अलावा उन्हें भाजपा के शासन में मेला समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था. नामांकन दाखिल करने आई अनुसुइया गोस्वामी का कहना था कि भाजपा पार्षद दल ने डिप्टी मेयर के लिए विवेक राजवंशी को चुना है. यह निर्णय पूरी सर्वसम्मति से हुआ है. डिप्टी मेयर के प्रत्याशी मजबूत हैं.