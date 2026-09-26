ETV Bharat / state

कोटा में नगर निगम में उप महापौर के लिए विवेक राजवंशी का नामांकन, निर्विरोध निर्वाचन तय

कोटा नगर निगम में उप महापौर के लिए भाजपा पार्षद विवेक राजवंशी का एक मात्र नामांकन आया है. उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद है.

111
1 (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 12:05 PM IST

|

Updated : September 26, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : नगर निगम में उप महापौर के लिए शनिवार को निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई. सुबह 11 बजे तक केवल एक ही नामांकन प्रस्तुत किया गया था. भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 54 से निर्वाचित विवेक राजवंशी ने नामांकन दाखिल किया. इसके लिए महापौर अनुसुइया गोस्वामी और पांच बार के पार्षद गोपाल राम मंडा पहुंचे. अब नामांकन पत्रों की जांच होगी. इसके बाद नामांकन पत्र सही पाए जाने पर विवेक राजवंशी का निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा. कांग्रेस ने उपमहापौर के चुनाव के बहिष्कार के ऐलान किया था.

उप महापौर पद के प्रत्याशी विवेक राजवंशी कोटा नगर निगम में चार बार के पार्षद हैं. वे पिछले बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष थे. इसके अलावा उन्हें भाजपा के शासन में मेला समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था. नामांकन दाखिल करने आई अनुसुइया गोस्वामी का कहना था कि भाजपा पार्षद दल ने डिप्टी मेयर के लिए विवेक राजवंशी को चुना है. यह निर्णय पूरी सर्वसम्मति से हुआ है. डिप्टी मेयर के प्रत्याशी मजबूत हैं.

Kota Nagar Nigam
उप महापौर पद के प्रत्याशी विवेक राजवंशी (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: कांग्रेस करेगी डिप्टी मेयर चुनाव का बॉयकाट, कोटा शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम का एलान, भाजपा पर लगाया डराने-धमकाने का आरोप

कांग्रेस ने किया नामांकन और मतदान का बहिष्कार: इस बीच कांग्रेस की ओर से उप महापौर के चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया था. इसके चलते कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई नामांकन नहीं भरा गया था. महापौर के चुनाव के दौरान कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई थी. कांग्रेस को उनके पार्षदों की संख्या से कम वोट मिले थे. भाजपा के 57 और दो निर्दलीयों का समर्थन मिलकर 59 हो गए थे, जबकि कांग्रेस के 39 पार्षद और एक निर्दलीय का समर्थन मिलकर 40 हो गए थे. इसके अलावा एक निर्दलीय स्वतंत्र होकर मतदान करने के लिए पहुंचे थे. महापौर चुनाव की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को 65 और कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुमारी सुमन को 35 वोट मिले थे, इनमें 5 वोट क्रॉस हुए थे. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन प्रक्रिया से दूर रहने का निर्णय लिया था. जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों को सरकार की ओर से डराया धमकाया गया है.

Last Updated : September 26, 2026 at 12:47 PM IST

TAGGED:

KOTA DEPUTY MAYOR ELECTION
VIVEK RAJVANSHI NOMINATION
CONGRESS BOYCOTT ELECTION
DEPUTY MAYOR UNOPPOSED ELECTION
KOTA NAGAR NIGAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.