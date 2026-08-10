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पत्नी की हत्या कर बताया था आत्महत्या, पति को न्यायालय ने माना दोषी...आजीवन कारावास से किया दंडित

अपनी पत्नी की हत्या करने और उसे आत्महत्या का रूप देने के आरोपी एक पति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी मान लिया है.

Kota District and Sessions Court
जिला एवं सत्र न्यायालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 7:32 PM IST

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कोटा: न्यायालय ने 5 साल पुराने मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को दंडित किया है. उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. इस घटना को आत्महत्या करार देने की कोशिश की थी. हालांकि, इस मामले में पुलिस के सामने पति की चालाकी नहीं चली थी, पति को हत्या के मामले में ही गिरफ्तार किया गया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 22 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

लोक अभियोजक मनोज पुरी ने बताया कि 17 नवंबर 2021 को पिस्ता बाई मीणा की मौत हो गई थी. इस मामले में उनके पिता भैरूपुरा खातौली निवासी रामचरण मीणा ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया था कि मेरी बेटी की शादी इटावा के सरोवर नगर निवासी कुलदीप मीणा से जुलाई 2021 में हुई थी. कुलदीप शराब और गांजा पीकर मेरी बेटी से मारपीट करता था. यहां तक कि पीहर से पैसा और जेवर की मांग करता था.

बेटी की शिकायत के बाद ही मैं 16 नवंबर को उससे मिलने भी पहुंचा था. जिसके बाद शाम 5:00 बजे वापस आया था, तब तक वह ठीक थी. इसके बाद 7:00 बजे मेरी बेटी की उसकी मां से भी बात हुई थी, तब भी सब कुछ ठीक था, लेकिन रात को कुलदीप ने शराब पीकर उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी है. इसके संबंध में रात 12:40 पर हमारे पास फोन आया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. जब मैं मौके पर पहुंचा, तब वह आत्महत्या की स्थिति में थी, लेकिन मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी.

पढ़ें : गला रेतकर हत्या के प्रयास का 8 साल पुराना मामला: आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

इसलिए वह आत्महत्या नहीं कर सकती थी. दूसरा जिस स्थिति में वह थी, वह आत्महत्या लग भी नहीं रही थी. इस पूरे मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी कुलदीप को हत्या करने के बाद आत्महत्या बताने के आरोप में 17 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. पुलिस ने इस संबंध में चालान 27 अक्टूबर 2021 को पेश कर दिया था, तब से न्यायालय में सुनवाई चल रही थी.

आरोपी कुलदीप न्यायिक अभिरक्षा में ही चल रहा था. हालांकि, दिसंबर 2024 में उसे जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर था. यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था, जहां पर डीजे सत्यनारायण व्यास ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी कुलदीप को पत्नी की हत्या का दोषी मान लिया है. इस मामले में उसे आजीवन कारावास और 22 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

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