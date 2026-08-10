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पत्नी की हत्या कर बताया था आत्महत्या, पति को न्यायालय ने माना दोषी...आजीवन कारावास से किया दंडित

कोटा: न्यायालय ने 5 साल पुराने मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को दंडित किया है. उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. इस घटना को आत्महत्या करार देने की कोशिश की थी. हालांकि, इस मामले में पुलिस के सामने पति की चालाकी नहीं चली थी, पति को हत्या के मामले में ही गिरफ्तार किया गया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 22 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

लोक अभियोजक मनोज पुरी ने बताया कि 17 नवंबर 2021 को पिस्ता बाई मीणा की मौत हो गई थी. इस मामले में उनके पिता भैरूपुरा खातौली निवासी रामचरण मीणा ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया था कि मेरी बेटी की शादी इटावा के सरोवर नगर निवासी कुलदीप मीणा से जुलाई 2021 में हुई थी. कुलदीप शराब और गांजा पीकर मेरी बेटी से मारपीट करता था. यहां तक कि पीहर से पैसा और जेवर की मांग करता था.

बेटी की शिकायत के बाद ही मैं 16 नवंबर को उससे मिलने भी पहुंचा था. जिसके बाद शाम 5:00 बजे वापस आया था, तब तक वह ठीक थी. इसके बाद 7:00 बजे मेरी बेटी की उसकी मां से भी बात हुई थी, तब भी सब कुछ ठीक था, लेकिन रात को कुलदीप ने शराब पीकर उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी है. इसके संबंध में रात 12:40 पर हमारे पास फोन आया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. जब मैं मौके पर पहुंचा, तब वह आत्महत्या की स्थिति में थी, लेकिन मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी.